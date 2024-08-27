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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
КПР
1:1
Первый тайм: 37'
Лутон Таун
0'
1:0
11' Гол
Сантос Хеверттон
1:1
16' Гол
Нельсон Зак
33' Желтая карточка
Сантос Хеверттон

Ход матча

11'
Сантос Хеверттон
1:0
16'
1:1
Нельсон Зак
(Моррис Карлтон)
33'
Сантос Хеверттон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
КПР
Ничья
Лутон Таун
3.30
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3.80
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4.70
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Все Коэффициенты
13
Уолш
Джо
II
3
Данн
Джимми
5
Кук
Стив
16
Моррисон
Лиам
22
Паал
Кеннет
4
Колбэк
Джек
40
Варан
Жонатан
23
Сантос
Хеверттон
19
Диксон-Боннер
Элайджа
14
Саито
Коки
18
Целар
Жан
24
Камински
Томас
2
Уолтерс
Реуэл
16
Бурк
Рис
3
Бэлл
Амари
37
Нельсон
Зак
45
Доти
Алфи
13
Накамба
Марвелус
18
Кларк
Джордан
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
11
Адебайо
Элайджа
КПР
4-2-3-1
Лутон Таун
3-4-2-1

История личных встреч

КПР
Лутон Таун

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
0:3
Ч
3:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
3:1
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
3:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

КПР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 1 0.5
Смит Пол III 1 0.5
Сантос Хеверттон 1 0.5
Данн Джимми 0 0
Alfie Lloyd 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Зак 1 1

Карточки

КПР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Лукас 1 0
Daniel Bennie 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

КПР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
КПР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КПР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КПР - Плимут 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Кембридж Юнайтед - КПР 1:2 КПР - Вест Бромвич 1:3
КПР - Брайтон 0:1 Рединг - КПР 1:0 КПР - Тоттенхэм 0:2 ФК Л'Эскала - КПР 0:11 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Лидс 4:0 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Халл Сити - КПР 3:0 Плимут - КПР 1:1 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси - КПР 0:1 КПР - Бирмингем 2:1 Сандерленд - КПР 0:0 КПР - Мидлсбро 0:2 КПР - Вест Бромвич 2:2
Лутон Таун
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0 Портсмут - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Бёрнли 1:4 Лутон Таун - Сельта 1:3
Данди Юнайтед - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1

Результаты матчей

КПР
Лутон Таун

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

КПР
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
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Лутон Таун
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