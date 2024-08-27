Тур: 2. Стадион: Лофтус Роуд. Зрители: 7132
1:1
Итог после пенальти
4
1
0'
1:0
11' ГолСантос Хеверттон
1:1
16' ГолНельсон Зак
33' Желтая карточкаСантос Хеверттон
40' Желтая карточкаУолтерс Реуэл
48' Желтая карточкаКолбэк Джек
72' Желтая карточкаМоррис Карлтон
84' Желтая карточкаЦелар Жан
4 1
2:1
2:1
3:2
4:2
5:2
Ход матча
11'
1:0
16'
1:1
33'
40'
46'
48'
59'
72'
84'
121'
2:1
121'
2:1
121'
121'
3:2
121'
121'
4:2
121'
5:2
Пен
4:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 7
-
1 Угловые 12
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
13
Уолш
Джо
II
5
Кук
Стив
22
Паал
Кеннет
14
Саито
Коки
18
Целар
Жан
16
Бурк
Рис
37
Нельсон
Зак
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
- Основной состав
-
13 Уолш ДжоВратарь
- Защитник
-
5 Кук СтивЗащитник
- Защитник
-
22 Паал КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Саито КокиПолузащитник
-
18 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 Филд СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Смит ПолПолузащитник
-
26 Колли РаянПолузащитник
-
12 Фрай МикаэльНападающий
-
28 Alfie Lloyd
-
Главный тренер: Сифуэнтес Марти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
-
37 Нельсон ЗакЗащитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиЗащитник
-
29 Холмс ТомасЗащитник
- Защитник
-
20 Уолш ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
-
25 Тейлор ДжоНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
История личных встреч
КПР
Лутон Таун
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
КПР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|1
|0.5
|Смит Пол III
|1
|0.5
|Сантос Хеверттон
|1
|0.5
|Данн Джимми
|0
|0
|Alfie Lloyd
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Зак
|1
|1
|Моррис Карлтон
|0
|0
Карточки
КПР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колбэк Джек
|1
|0
|Андерсен Лукас
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
|Daniel Bennie
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Карлтон
|1
|0
|Уолтерс Реуэл
|1
|0
Результаты матчей
КПР
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
КПР
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
КПР
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КПР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
КПР - Плимут 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Кембридж Юнайтед - КПР 1:2 КПР - Вест Бромвич 1:3
КПР - Брайтон 0:1 Рединг - КПР 1:0 КПР - Тоттенхэм 0:2 ФК Л'Эскала - КПР 0:11 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 Ковентри - КПР 1:2 КПР - Лидс 4:0 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Халл Сити - КПР 3:0 Плимут - КПР 1:1 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Суонси - КПР 0:1 КПР - Бирмингем 2:1 Сандерленд - КПР 0:0 КПР - Мидлсбро 0:2 КПР - Вест Бромвич 2:2
Лутон Таун
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0 Портсмут - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Бёрнли 1:4 Лутон Таун - Сельта 1:3
Данди Юнайтед - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3 Кристал Пэлас - Лутон Таун 1:1
Результаты матчей
КПР
Лутон Таун
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
КПР
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2