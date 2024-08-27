Тур: 2. Стадион: Риверсайд.
Ход матча
14'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
12
Эйлинг
Люк
41
Harley
Hunt
49
Маккейб
Лоу
39
Финч
Сонни
19
Кобурн
Джош
26
Филлипс
Эшли
41
Jaden
Dixon
17
Бока
Эрик
24
Моран
Эндрю
37
Тезгель
Эмре
11
Кумас
Льюис
19
Ммаэ
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Эйлинг ЛюкЗащитник
-
41 Harley HuntЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
49 Маккейб ЛоуПолузащитник
-
39 Финч СонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кобурн ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
23 Гловер ТомВратарь
- Защитник
-
27 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
11 Джонс ИсайяПолузащитник
-
18 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Конуэй ТоммиНападающий
-
20 Азаз Финн
-
Главный тренер: Каррик Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Филлипс ЭшлиЗащитник
-
41 Jaden DixonЗащитник
-
17 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моран ЭндрюПолузащитник
-
37 Тезгель ЭмреПолузащитник
-
11 Кумас ЛьюисПолузащитник
-
19 Ммаэ РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уилмот БенЗащитник
-
23 Гибсон БенЗащитник
-
46 Смит УильямЗащитник
-
28 Лорент ДжошПолузащитник
-
10 Баэ Джун ХоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Эннис НиаллНападающий
-
Главный тренер: Шумахер Стивен
История личных встреч
Мидлсбро
Сток Сити
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.5
Среднее время на гол
55
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.69
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
130
Бомбардиры внутри турнира
Мидлсбро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кобурн Джош
|1
|0.5
|Дейкстел Анферни
|1
|0.5
|Бюргзорг Делано
|1
|0.5
|Хаусон Джонатан
|0
|0
|Джонс Исайя
|0
|0
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тезгель Эмре
|2
|1
|Фредди Андерсон
|1
|0.5
|Бэйкер Льюис
|0
|0
|Гуч Линден
|0
|0
|Кумас Льюис
|0
|0
Карточки
Мидлсбро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаусон Джонатан
|1
|0
|Эйлинг Люк
|1
|0
|Гилберт Алекс
|1
|0
Сток Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сток Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Мидлсбро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Мидлсбро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мидлсбро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мидлсбро - Портсмут 2:2 Дерби - Мидлсбро 1:0 Лидс - Мидлсбро 0:3 Мидлсбро - Суонси 1:0
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Гейтсхед - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Болтон 3:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Мидлсбро - Лидс 3:4 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Мидлсбро - Суонси 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Бирмингем - Мидлсбро 0:1
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сток Сити - Вест Бромвич 1:2 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Карлайл - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Ковентри 1:0
Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Норвич 0:3 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2
Результаты матчей
Мидлсбро
Сток Сити
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мидлсбро
Сток Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1