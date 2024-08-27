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Тур: 2. Стадион: .
Мидлсбро
0:1
Второй тайм: 52'
Сток Сити
0'
0:1
14' Гол
Тезгель Эмре

Ход матча

14'
0:1
Тезгель Эмре
(Кумас Льюис)
46'
Энгель Лукас
George McCormick
 
46'
Дейкстел Анферни
Эйлинг Люк
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Мидлсбро
Ничья
Сток Сити
4.20
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4.80
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4.30
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Все Коэффициенты
31
Соломон
Бринн
12
Эйлинг
Люк
41
Harley
Hunt
5
Кларк
Мэтт
37
George
McCormick
4
Барласер
Даниел
49
Маккейб
Лоу
39
Финч
Сонни
14
Гилберт
Алекс
17
Хэмилтон
Мика
19
Кобурн
Джош
1
Йоханссон
Виктор
22
Тчамадью
Джуниор
26
Филлипс
Эшли
41
Jaden
Dixon
17
Бока
Эрик
6
Бургер
Ваутер
30
Сидибе
Сулейман
24
Моран
Эндрю
37
Тезгель
Эмре
11
Кумас
Льюис
19
Ммаэ
Райан
Мидлсбро
4-2-3-1
Сток Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Мидлсбро
Сток Сити

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
3:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:0
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.5

Среднее время на гол

55
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.69

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
130

Бомбардиры внутри турнира

Мидлсбро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кобурн Джош 1 0.5
Дейкстел Анферни 1 0.5
Бюргзорг Делано 1 0.5
Хаусон Джонатан 0 0
Джонс Исайя 0 0
Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тезгель Эмре 2 1
Фредди Андерсон 1 0.5
Бэйкер Льюис 0 0
Гуч Линден 0 0
Кумас Льюис 0 0

Карточки

Мидлсбро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаусон Джонатан 1 0
Эйлинг Люк 1 0
Гилберт Алекс 1 0
Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Мидлсбро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сток Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мидлсбро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Мидлсбро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сток Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мидлсбро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мидлсбро - Портсмут 2:2 Дерби - Мидлсбро 1:0 Лидс - Мидлсбро 0:3 Мидлсбро - Суонси 1:0
Мидлсбро - Херенвен 1:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Гейтсхед - Мидлсбро 0:1 Мидлсбро - Болтон 3:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Кардифф Сити - Мидлсбро 1:4 Мидлсбро - Лидс 3:4 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Халл Сити - Мидлсбро 2:2 Мидлсбро - Суонси 2:0 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Саутгемптон - Мидлсбро 1:1 Мидлсбро - Блэкберн 0:0 Бирмингем - Мидлсбро 0:1
Сток Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сток Сити - Вест Бромвич 1:2 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Карлайл - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Ковентри 1:0
Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Болтон - Сток Сити 0:1 Стокпорт - Сток Сити 1:0 Крю Александра - Сток Сити 1:2 Корк Сити - Сток Сити 0:5 Честер - Сток Сити 0:3 Сток Сити - Бристоль Сити 4:0 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Сток Сити - Плимут 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Суонси - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Вест Бромвич 2:2 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Халл Сити - Сток Сити 0:2 Сток Сити - Норвич 0:3 Престон Норт Энд - Сток Сити 1:2

Результаты матчей

Мидлсбро
Сток Сити

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мидлсбро
Сток Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Кумас Льюис сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Тезгель Эмре бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Riverside Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Мидлсбро.
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Мидлсбро
Ничья
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4.20
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