  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брайтон
1:0
Первый тайм: 38'
Кроули Таун
0'
17' Желтая карточка
Уильямс Джей
1:0
31' Гол
Адингра Симон
33' Желтая карточка
Малларки Тоби

Ход матча

10'
О’Махони Марк
О'Райли Мэттью
 
17'
 
Уильямс Джей
31'
Адингра Симон
(Балеба Карлос)
1:0
33'
 
Малларки Тоби

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Кроули Таун
1.27
Реклама, betcity.ru
7.40
Реклама, ligastavok.ru
7.30
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
4
Уэбстер
Адам
3
Роша
Игор
II
47
Самюэлс
Имари
25
О'Райли
Мэттью
20
Балеба
Карлос
16
Сармиенто
Джереми
26
Аяри
Ясин
24
Адингра
Симон
10
Энсисо
Хулио
1
Уоллакотт
Джо
24
Малларки
Тоби
20
Мукена
Джой
28
Флинт
Джош
26
Уильямс
Джей
19
Келли
Джереми
6
Max
Anderson
4
Брэгг
Кэмерон
18
Куйтирна
Джуниор
10
Дарси
Ронан
14
Хепберн-Мёрфи
Рушиан
Брайтон
4-2-3-1
Кроули Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Брайтон
Кроули Таун

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
0:6
ТМК
0:4
ТМК
0:3
ТМС
1:1
ТМС
0:2
ММ(
2:2

Голы

Всего голов

0
19

Голов в среднем за матч

0
2.71

Среднее время на гол

0
33

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.43
0

Среднее время на гол

210
0

Всего голов

3
19

Голов в среднем за матч

0.43
2.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

210
33

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кроули Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роулс Джек 2 1
Халил Рафик 1 0.5
Адейомо Аде 1 0.5
Куйтирна Джуниор 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроули Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джей 1 0
Роулс Джек 1 0
Флинт Джош 1 0
Халил Рафик 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1
Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0
Кроули Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Уиган - Кроули Таун 1:0 Кроули Таун - Брайтон Академия 2:2 Кембридж Юнайтед - Кроули Таун 0:1 Кроули Таун - Суиндон Таун 4:2
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Эббсфлит - Кроули Таун 1:1 Олдершот Таун - Кроули Таун 1:2 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Уэлдстон - Кроули Таун 1:0 Ист-Гринстед - Кроули Таун 0:2 Льюис - Кроули Таун 0:2 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Саттон - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4

Результаты матчей

Брайтон
Кроули Таун

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Кроули Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Кроули Таун
1.27
Реклама, betcity.ru
7.40
Реклама, ligastavok.ru
7.30
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брайтон 1:0 Кроули Таун онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Брайтон
Кроули Таун
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный