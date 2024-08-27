Тур: 2. Стадион: Фалмер.
4:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаУильямс Джей
1:0
31' ГолАдингра Симон
33' Желтая карточкаМалларки Тоби
43' Желтая карточкаАяри Ясин
2:0
48' ГолСармиенто Джереми
60' Желтая карточкаРоша Игор
68' Желтая карточкаБрэгг Кэмерон
3:0
84' ГолУэбстер Адам
4:0
86' ГолО’Махони Марк
90' Красная карточкаРоулс Джек
90'+6
Ход матча
16'
31'
1:0
33'
43'
48'
60'
68'
84'
3:0
86'
4:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
45 Владение мячом, % 55
26
Аяри
Ясин
10
Энсисо
Хулио
20
Мукена
Джой
28
Флинт
Джош
26
Уильямс
Джей
10
Дарси
Ронан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Уир ДженсенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мукена ДжойЗащитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
26 Уильямс ДжейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дарси РонанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бич ЭддиВратарь
-
22 Адейомо АдеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Роулс ДжекПолузащитник
-
27 Халил РафикПолузащитник
-
-
Главный тренер: Линдси Скотт
История личных встреч
Брайтон
Кроули Таун
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
19
Голов в среднем за матч
0
2.71
Среднее время на гол
0
33
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.43
0
Среднее время на гол
210
0
Всего голов
3
19
Голов в среднем за матч
0.43
2.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
210
33
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэбстер Адам
|1
|1
|Сармиенто Джереми
|1
|1
|Адингра Симон
|1
|1
|О’Махони Марк
|1
|1
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Балеба Карлос
|0
|0
|Попион Кэмерон
|0
|0
Кроули Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роулс Джек
|2
|1
|Халил Рафик
|1
|0.5
|Адейомо Аде
|1
|0.5
|Куйтирна Джуниор
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Игор II
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
Кроули Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роулс Джек
|1
|1
|Малларки Тоби
|1
|0
|Уильямс Джей
|1
|0
|Флинт Джош
|1
|0
|Халил Рафик
|1
|0
|Брэгг Кэмерон
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1
Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0
Кроули Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Уиган - Кроули Таун 1:0 Кроули Таун - Брайтон Академия 2:2 Кембридж Юнайтед - Кроули Таун 0:1 Кроули Таун - Суиндон Таун 4:2
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Эббсфлит - Кроули Таун 1:1 Олдершот Таун - Кроули Таун 1:2 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Уэлдстон - Кроули Таун 1:0 Ист-Гринстед - Кроули Таун 0:2 Льюис - Кроули Таун 0:2 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Саттон - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4
Результаты матчей
Брайтон
Кроули Таун
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Кроули Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2