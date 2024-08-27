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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Брайтон
4:0
Конец матча
Кроули Таун
0'
16' Желтая карточка
Уильямс Джей
1:0
31' Гол
Адингра Симон
33' Желтая карточка
Малларки Тоби
43' Желтая карточка
Аяри Ясин
2:0
48' Гол
Сармиенто Джереми
60' Желтая карточка
Роша Игор
68' Желтая карточка
Брэгг Кэмерон
3:0
84' Гол
Уэбстер Адам
4:0
86' Гол
О’Махони Марк
90' Красная карточка
Роулс Джек
90'+6
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
4
Уэбстер
Адам
3
Роша
Игор
II
47
Самюэлс
Имари
25
О'Райли
Мэттью
20
Балеба
Карлос
16
Сармиенто
Джереми
26
Аяри
Ясин
24
Адингра
Симон
10
Энсисо
Хулио
1
Уоллакотт
Джо
24
Малларки
Тоби
20
Мукена
Джой
28
Флинт
Джош
26
Уильямс
Джей
19
Келли
Джереми
6
Max
Anderson
4
Брэгг
Кэмерон
18
Куйтирна
Джуниор
10
Дарси
Ронан
14
Хепберн-Мёрфи
Рушиан
Брайтон
4-2-3-1
Кроули Таун
3-4-2-1

История личных встреч

Брайтон
Кроули Таун

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
0:6
ТМК
0:4
ТМК
0:3
ТМС
1:1
ТМС
0:2
ММ(
2:2

Голы

Всего голов

0
19

Голов в среднем за матч

0
2.71

Среднее время на гол

0
33

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.43
0

Среднее время на гол

210
0

Всего голов

3
19

Голов в среднем за матч

0.43
2.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

210
33

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэбстер Адам 1 1
Сармиенто Джереми 1 1
Адингра Симон 1 1
О’Махони Марк 1 1
Энсисо Хулио 0 0
Балеба Карлос 0 0
Попион Кэмерон 0 0
Кроули Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роулс Джек 2 1
Халил Рафик 1 0.5
Адейомо Аде 1 0.5
Куйтирна Джуниор 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Игор II 1 0
Аяри Ясин 1 0
Кроули Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роулс Джек 1 1
Малларки Тоби 1 0
Уильямс Джей 1 0
Флинт Джош 1 0
Халил Рафик 1 0
Брэгг Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кроули Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1
Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0
Кроули Таун
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Уиган - Кроули Таун 1:0 Кроули Таун - Брайтон Академия 2:2 Кембридж Юнайтед - Кроули Таун 0:1 Кроули Таун - Суиндон Таун 4:2
Кроули Таун - Блэкпул 2:1 Эббсфлит - Кроули Таун 1:1 Олдершот Таун - Кроули Таун 1:2 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Уэлдстон - Кроули Таун 1:0 Ист-Гринстед - Кроули Таун 0:2 Льюис - Кроули Таун 0:2 Кроули Таун - Крю Александра 2:0 Милтон-Кейнс Донс - Кроули Таун 1:5 Кроули Таун - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Саттон - Кроули Таун 2:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Кроули Таун - Колчестер 2:3 Рексхэм - Кроули Таун 4:1 Мансфилд Таун - Кроули Таун 1:4

Результаты матчей

Брайтон
Кроули Таун

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Кроули Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Аяри Ясин получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Малларки Тоби получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Балеба Карлос сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Адингра Симон бьет в цель!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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