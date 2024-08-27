Тур: 2. Стадион: Паундленд Бескот.
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
16'
0:1
22'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
12
Хорнби
Сэм
26
Окагбе
Дэвид
30
Evan
Weir
16
Ronan
Maher
25
Стирк
Райан
17
Иаринг
Джек
21
Эванс
Энтони
15
Хидли
Джахим
10
Корома
Джош
- Основной состав
-
12 Хорнби СэмВратарь
-
26 Окагбе ДэвидЗащитник
- Защитник
-
30 Evan WeirЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ronan MaherПолузащитник
-
25 Стирк РайанПолузащитник
-
17 Иаринг ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Аллен ТейлорЗащитник
- Защитник
-
27 Томас ДиланПолузащитник
-
22 Еллис ДжеймиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гордон ДжошНападающий
-
-
Главный тренер: Сэдлер Мэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эванс ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хидли ДжахимПолузащитник
- Нападающий
-
10 Корома ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Иорпенда ТомПолузащитник
-
26 Джонс ПатрикПолузащитник
-
22 Харрат КианНападающий
-
25 Уорд ДаниэльНападающий
-
-
-
33 Omari Mrisho
-
Главный тренер: Дафф Майкл
История личных встреч
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.89
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
57
Бомбардиры внутри турнира
Уолсолл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еллис Джейми
|1
|0.5
|Иаринг Джек
|0
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маршалл Каллум
|1
|0.5
|Уорд Даниэль
|1
|0.5
|Корома Джош
|1
|0.5
|Хидли Джахим
|1
|0.5
|Уильес Бен
|0
|0
|Сёренсен Лассе
|0
|0
Карточки
Уолсолл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стирк Райан
|1
|0
Хаддерсфилд Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раффлз Джош
|1
|0
Результаты матчей
Уолсолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Уолсолл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Уолсолл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уолсолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Транмир - Уолсолл 1:0 Суиндон Таун - Уолсолл 0:4 Уолсолл - Эксетер Сити 1:1 Уолсолл - Моркам 1:0
Солихалл - Уолсолл 0:0 Дроэда Юнайтед - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Тамуорт - Уолсолл 2:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Алвечерч - Уолсолл 0:3 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1 Уолсолл - Ноттс Каунти 1:3 Донкастер - Уолсолл 2:1 Транмир - Уолсолл 1:3 Уолсолл - Солфорд Сити 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 5:0 Колчестер - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Барроу 1:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шрусбери Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Стивенэйдж 2:1 Хаддерсфилд Таун - Моркам 3:0 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 0:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 Хаддерсфилд Таун - Арис Салоники 2:4 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Гайзли - Хаддерсфилд Таун 0:7 Эмли - Хаддерсфилд Таун 0:5 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0
Результаты матчей
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1