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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3378
Уолсолл
3:2
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
0:1
16' Гол
Корома Джош
22' Желтая карточка
Раффлз Джош
42' Красная карточка
Пирсон Мэттью
45' Желтая карточка
Эванс Энтони
0:1
51' Не забитый пенальти
Лоу Натан
0:2
53' Гол
Раффлз Джош
1:2
63' Гол
Лоу Натан
2:2
70' Гол
Лоу Натан
3:2
77' Гол в свои ворота
Хелик Михал
82' Желтая карточка
Еллис Джейми
90'+5

Ход матча

16'
0:1
Корома Джош
(Уильес Бен)
22'
 
Раффлз Джош
42'
 
Пирсон Мэттью
45'
 
Эванс Энтони
46'
 
Хелик Михал
Сёренсен Лассе
46'
 
Уорд Даниэль
Маршалл Каллум
51'
Лоу Натан
0:1
53'
0:2
Раффлз Джош
(Эванс Энтони)
60'
Лэйкин Чарли
Стирк Райан
 
61'
Еллис Джейми
Ronan Maher
 
61'
Гордон Джош
Connor Barrett
 
63'
Лоу Натан
1:2
67'
 
Иорпенда Том
Уильес Бен
67'
 
Харрат Киан
Корома Джош
70'
Лоу Натан
(Гордон Джош)
2:2
73'
Аллен Тейлор
Иаринг Джек
 
77'
Хелик Михал
3:2
82'
Еллис Джейми
 
85'
 
Джонс Патрик
Эванс Энтони

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 37 Владение мячом, % 63
12
Хорнби
Сэм
26
Окагбе
Дэвид
24
Уильямс
Харри
30
Evan
Weir
2
Connor
Barrett
16
Ronan
Maher
25
Стирк
Райан
17
Иаринг
Джек
3
Гордон
Лайам
III
37
Адома
Альберт
7
Лоу
Натан
12
Максвелл
Кристофер
4
Пирсон
Мэттью
20
Тёртон
Оливер
3
Раффлз
Джош
2
Сёренсен
Лассе
21
Эванс
Энтони
6
Хогг
Джонатан
8
Уильес
Бен
15
Хидли
Джахим
7
Маршалл
Каллум
10
Корома
Джош
Уолсолл
3-5-2
Хаддерсфилд Таун
3-5-2

История личных встреч

Уолсолл
Хаддерсфилд Таун

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:0
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.89
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

47
57

Бомбардиры внутри турнира

Уолсолл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоу Натан 2 1
Еллис Джейми 1 0.5
Гордон Джош 0 0
Иаринг Джек 0 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маршалл Каллум 1 0.5
Уорд Даниэль 1 0.5
Корома Джош 1 0.5
Хидли Джахим 1 0.5
Раффлз Джош 1 0.5
Эванс Энтони 0 0
Уильес Бен 0 0
Сёренсен Лассе 0 0

Карточки

Уолсолл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стирк Райан 1 0
Еллис Джейми 1 0
Хаддерсфилд Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирсон Мэттью 0 1
Эванс Энтони 1 0
Раффлз Джош 1 0

Результаты матчей

Уолсолл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Уолсолл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Уолсолл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уолсолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Транмир - Уолсолл 1:0 Суиндон Таун - Уолсолл 0:4 Уолсолл - Эксетер Сити 1:1 Уолсолл - Моркам 1:0
Солихалл - Уолсолл 0:0 Дроэда Юнайтед - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Тамуорт - Уолсолл 2:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Алвечерч - Уолсолл 0:3 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1 Уолсолл - Ноттс Каунти 1:3 Донкастер - Уолсолл 2:1 Транмир - Уолсолл 1:3 Уолсолл - Солфорд Сити 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 5:0 Колчестер - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Барроу 1:1
Хаддерсфилд Таун
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шрусбери Таун 1:0 Хаддерсфилд Таун - Стивенэйдж 2:1 Хаддерсфилд Таун - Моркам 3:0 Питерборо Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 0:2
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 Хаддерсфилд Таун - Арис Салоники 2:4 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Гайзли - Хаддерсфилд Таун 0:7 Эмли - Хаддерсфилд Таун 0:5 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Хаддерсфилд Таун - Бирмингем 1:1 Хаддерсфилд Таун - Суонси 0:4 Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Ротерхэм - Хаддерсфилд Таун 0:0

Результаты матчей

Уолсолл
Хаддерсфилд Таун

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уолсолл
Хаддерсфилд Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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    • 51'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Nathan Lowe пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Маршалл Каллум уходит с поля. Уорд Даниэль выходит вместо него
    • 46'
      Лассе Сёренсен уходит с поля. Хелик Михал выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Эванс Энтони получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Пирсон Мэттью увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 22'
      Раффлз Джош получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Уильес Бен сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Корома Джош бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Poundland Bescot Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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