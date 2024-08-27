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Тур: 2. Стадион: .
Миллуолл
0:1
Первый тайм: 38'
Лейтон Ориент
0'
0:1
15' Гол
Агьей Даниэл
25' Желтая карточка
Пратли Даррен
26' Желтая карточка
Уоллес Мюррей

Ход матча

15'
0:1
Агьей Даниэл
25'
 
Пратли Даррен
26'
Уоллес Мюррей
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Миллуолл
Ничья
Лейтон Ориент
4.30
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5.20
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5.10
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Все Коэффициенты
13
Робертс
Лиам
2
Макнамара
Дэнни
4
Хатчинсон
Шон
3
Уоллес
Мюррей
15
Брайан
Джо
16
Келли
Дэниэл
23
Сэвилл
Джордж
11
Азиз
Феми
39
Ханимэн
Джордж
22
Эмаху
Айдомо
17
Лэнгстафф
Маколей
1
Хемминг
Закари
2
Джеймс
Томас
19
Беклес
Омар
6
Купер
Брэндон
7
Агьей
Даниэл
16
Уоррингтон
Льюис
18
Пратли
Даррен
3
Суини
Джейден
29
Обиеро
Зак
20
Перкинс
Сонни
27
Джайесими
Диалланг
Миллуолл
4-2-3-1
Лейтон Ориент
3-4-3

История личных встреч

Миллуолл
Лейтон Ориент

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Миллуолл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсс Ромен 1 0.5
Ханимэн Джордж 0 0
Лейтон Ориент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьей Даниэл 2 1
Джайесими Диалланг 1 0.5
Келман Чарли 1 0.5
Купер Брэндон 1 0.5
Клэр Шон 0 0
Суини Джейден 0 0
О'Нилл Оливер 0 0
Перкинс Сонни 0 0

Карточки

Миллуолл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уоллес Мюррей 1 0
Робертс Лиам 1 0
Лейтон Ориент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пратли Даррен 1 0
Уоррингтон Льюис 1 0

Результаты матчей

Миллуолл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Миллуолл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миллуолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Халл Сити - Миллуолл 0:0 Бристоль Сити - Миллуолл 4:3 Портсмут - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Уотфорд 2:3
Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Миллуолл - Колчестер 0:1 Мурсия - Миллуолл 1:2 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Рединг - Миллуолл 1:2 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Миллуолл - Бромли 0:0 Суонси - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Плимут 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Миллуолл - Лестер 1:0 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Лидс - Миллуолл 2:0
Лейтон Ориент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Чарльтон - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 4:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2
Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0 Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0

Результаты матчей

Миллуолл
Лейтон Ориент

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Миллуолл
Лейтон Ориент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • До матча
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Миллуолл
Ничья
Лейтон Ориент
4.30
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Где смотреть матч Миллуолл 0:1 Лейтон Ориент онлайн

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