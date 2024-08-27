Тур: 2. Стадион: Ден.
0:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолАгьей Даниэл
25' Желтая карточкаПратли Даррен
26' Желтая карточкаУоллес Мюррей
58' Желтая карточкаМакнамара Дэнни
65' Желтая карточкаДжайесими Диалланг
78' Желтая карточкаСуини Джейден
82' Желтая карточкаО'Нилл Оливер
90'+8
Ход матча
14'
25'
26'
58'
78'
82'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
13
Робертс
Лиам
15
Брайан
Джо
16
Келли
Дэниэл
11
Азиз
Феми
22
Эмаху
Айдомо
19
Беклес
Омар
29
Обиеро
Зак
- Основной состав
-
13 Робертс ЛиамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
16 Келли ДэниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Азиз ФемиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Эмаху АйдомоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эсс РоменПолузащитник
- Нападающий
-
44 Alfie Massey
-
Главный тренер: Харрис Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Беклес ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Обиеро ЗакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоус СэмюэлВратарь
-
28 Клэр ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Донли ДжеймиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Келман ЧарлиНападающий
-
-
Главный тренер: Уэлленс Ричи
История личных встреч
Миллуолл
Лейтон Ориент
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
135
Бомбардиры внутри турнира
Миллуолл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсс Ромен
|1
|0.5
|Ханимэн Джордж
|0
|0
Лейтон Ориент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьей Даниэл
|2
|1
|Джайесими Диалланг
|1
|0.5
|Келман Чарли
|1
|0.5
|Купер Брэндон
|1
|0.5
|Клэр Шон
|0
|0
|Суини Джейден
|0
|0
|О'Нилл Оливер
|0
|0
|Перкинс Сонни
|0
|0
Карточки
Миллуолл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уоллес Мюррей
|1
|0
|Робертс Лиам
|1
|0
|Макнамара Дэнни
|1
|0
Лейтон Ориент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пратли Даррен
|1
|0
|Джайесими Диалланг
|1
|0
|Суини Джейден
|1
|0
|О'Нилл Оливер
|1
|0
|Уоррингтон Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Миллуолл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Миллуолл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Миллуолл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лейтон Ориент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Миллуолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Халл Сити - Миллуолл 0:0 Бристоль Сити - Миллуолл 4:3 Портсмут - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Уотфорд 2:3
Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Миллуолл - Колчестер 0:1 Мурсия - Миллуолл 1:2 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Рединг - Миллуолл 1:2 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Миллуолл - Бромли 0:0 Суонси - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Плимут 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Миллуолл - Лестер 1:0 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Лидс - Миллуолл 2:0
Лейтон Ориент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Чарльтон - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 4:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2
Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0 Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0
Результаты матчей
Миллуолл
Лейтон Ориент
Точный счет
0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Миллуолл
Лейтон Ориент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2