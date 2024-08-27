  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Миллуолл
0:1
Конец матча
Лейтон Ориент
0'
0:1
14' Гол
Агьей Даниэл
25' Желтая карточка
Пратли Даррен
26' Желтая карточка
Уоллес Мюррей
58' Желтая карточка
Макнамара Дэнни
65' Желтая карточка
Джайесими Диалланг
78' Желтая карточка
Суини Джейден
82' Желтая карточка
О'Нилл Оливер
90'+8
13
Робертс
Лиам
2
Макнамара
Дэнни
4
Хатчинсон
Шон
3
Уоллес
Мюррей
15
Брайан
Джо
16
Келли
Дэниэл
23
Сэвилл
Джордж
11
Азиз
Феми
39
Ханимэн
Джордж
22
Эмаху
Айдомо
17
Лэнгстафф
Маколей
1
Хемминг
Закари
2
Джеймс
Томас
19
Беклес
Омар
6
Купер
Брэндон
7
Агьей
Даниэл
16
Уоррингтон
Льюис
18
Пратли
Даррен
3
Суини
Джейден
29
Обиеро
Зак
20
Перкинс
Сонни
27
Джайесими
Диалланг
Миллуолл
4-2-3-1
Лейтон Ориент
3-4-3

История личных встреч

Миллуолл
Лейтон Ориент

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
135

Бомбардиры внутри турнира

Миллуолл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсс Ромен 1 0.5
Ханимэн Джордж 0 0
Лейтон Ориент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьей Даниэл 2 1
Джайесими Диалланг 1 0.5
Келман Чарли 1 0.5
Купер Брэндон 1 0.5
Клэр Шон 0 0
Суини Джейден 0 0
О'Нилл Оливер 0 0
Перкинс Сонни 0 0

Карточки

Миллуолл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уоллес Мюррей 1 0
Робертс Лиам 1 0
Макнамара Дэнни 1 0
Лейтон Ориент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пратли Даррен 1 0
Джайесими Диалланг 1 0
Суини Джейден 1 0
О'Нилл Оливер 1 0
Уоррингтон Льюис 1 0

Результаты матчей

Миллуолл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Миллуолл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лейтон Ориент
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Миллуолл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лейтон Ориент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Миллуолл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Халл Сити - Миллуолл 0:0 Бристоль Сити - Миллуолл 4:3 Портсмут - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Уотфорд 2:3
Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Миллуолл - Колчестер 0:1 Мурсия - Миллуолл 1:2 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Рединг - Миллуолл 1:2 Джиллингем - Миллуолл 0:0 Миллуолл - Бромли 0:0 Суонси - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Плимут 1:0 Сандерленд - Миллуолл 0:1 Миллуолл - Кардифф Сити 3:1 Миллуолл - Лестер 1:0 Хаддерсфилд Таун - Миллуолл 1:0 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Миллуолл - Вест Бромвич 1:1 Лидс - Миллуолл 2:0
Лейтон Ориент
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лейтон Ориент - Бирмингем 1:2 Чарльтон - Лейтон Ориент 1:0 Лейтон Ориент - Ньюпорт 4:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2
Дагенем энд Редбридж - Лейтон Ориент 0:1 Тоттенхэм (до 21 года) - Лейтон Ориент 1:2 Торремолинос - Лейтон Ориент 0:0 Ст. Албанс - Лейтон Ориент 1:5 Уэллинг - Лейтон Ориент 1:1 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хорнчёрч - Лейтон Ориент 0:7 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Лейтон Ориент - Эксетер Сити 2:2 Лейтон Ориент - Челтенем 3:1 Лейтон Ориент - Питерборо Юнайтед 1:2 Линкольн Сити - Лейтон Ориент 1:0 Стивенэйдж - Лейтон Ориент 0:1 Лейтон Ориент - Порт Вейл 0:0

Результаты матчей

Миллуолл
Лейтон Ориент

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Миллуолл
Лейтон Ориент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Den. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Миллуолл 0:1 Лейтон Ориент онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный