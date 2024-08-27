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Тур: 2. Стадион: .
Эвертон
0:0
Первый тайм: 38'
Донкастер
0'
38' Желтая карточка

Ход матча

38'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Донкастер
1.33
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8.50
7.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
15
О'Брайен
Джейк
19
Миколенко
Виталий
42
Ироэгбунам
Тим
37
Гарнер
Джеймс
29
Линдстрём
Йеспер
10
Ндиайе
Ильман
7
Макнил
Дуайт
14
Гомеш
Бету
1
Лоулор
Иан
16
Никсон
Том
5
Олову
Джозеф
25
Макграт
Джей
23
Jack
Senior
17
Бэйли
Оуэн
22
Patrick
Kelly
7
Молиньо
Люк
24
Уэстбрук
Зайн
11
Jordan
Gibson2
20
Айронсайд
Джо
Эвертон
4-2-3-1
Донкастер
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Донкастер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Донкастер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарп Билли 1 0.5
Молиньо Люк 1 0.5
Уэстбрук Зайн 0 0
Jordan Gibson2 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донкастер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Senior 1 0
Йебоа Эфраим 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Донкастер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Донкастер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3
Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1
Донкастер
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Донкастер - Моркам 1:0 Ньюпорт - Донкастер 3:1 Солфорд Сити - Донкастер 0:2 Донкастер - Аккрингтон 4:1
Ротерхэм - Донкастер 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Донкастер - Халл Сити 4:0 Спеннимур - Донкастер 0:2 Дарлингтон - Донкастер 0:1 Стамфорд - Донкастер 0:4 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Джиллингем - Донкастер 2:2 Колчестер - Донкастер 1:4 Донкастер - Барроу 4:2 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Донкастер - Уолсолл 2:1 Моркам - Донкастер 0:3 Донкастер - Рексхэм 1:0 Кроули Таун - Донкастер 0:2

Результаты матчей

Эвертон
Донкастер

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Донкастер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Донкастер
1.33
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8.50
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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