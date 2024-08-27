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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 37245
Эвертон
3:0
Конец матча
Донкастер
0'
38' Желтая карточка
Jack Senior
1:0
53' Гол
Макнил Дуайт
58' Желтая карточка
Ироэгбунам Тим
69' Желтая карточка
Янг Эшли
2:0
74' Гол
Ндиайе Ильман
3:0
84' Гол
Гомеш Бету
90'+4
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
15
О'Брайен
Джейк
19
Миколенко
Виталий
42
Ироэгбунам
Тим
37
Гарнер
Джеймс
29
Линдстрём
Йеспер
10
Ндиайе
Ильман
7
Макнил
Дуайт
14
Гомеш
Бету
1
Лоулор
Иан
16
Никсон
Том
5
Олову
Джозеф
25
Макграт
Джей
23
Jack
Senior
17
Бэйли
Оуэн
22
Patrick
Kelly
7
Молиньо
Люк
24
Уэстбрук
Зайн
11
Jordan
Gibson2
20
Айронсайд
Джо
Эвертон
4-2-3-1
Донкастер
4-2-3-1

История личных встреч

Эвертон
Донкастер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 1 1
Ндиайе Ильман 1 1
Гомеш Бету 1 1
Миколенко Виталий 0 0
О'Брайен Джейк 0 0
Ироэгбунам Тим 0 0
Донкастер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарп Билли 1 0.5
Молиньо Люк 1 0.5
Уэстбрук Зайн 0 0
Jordan Gibson2 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 0
Ироэгбунам Тим 1 0
Донкастер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jack Senior 2 0
Йебоа Эфраим 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Донкастер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Донкастер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3
Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1
Донкастер
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Донкастер - Моркам 1:0 Ньюпорт - Донкастер 3:1 Солфорд Сити - Донкастер 0:2 Донкастер - Аккрингтон 4:1
Ротерхэм - Донкастер 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Донкастер - Халл Сити 4:0 Спеннимур - Донкастер 0:2 Дарлингтон - Донкастер 0:1 Стамфорд - Донкастер 0:4 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Джиллингем - Донкастер 2:2 Колчестер - Донкастер 1:4 Донкастер - Барроу 4:2 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Донкастер - Уолсолл 2:1 Моркам - Донкастер 0:3 Донкастер - Рексхэм 1:0 Кроули Таун - Донкастер 0:2

Результаты матчей

Эвертон
Донкастер

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Донкастер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Jack Senior получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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