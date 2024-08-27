Тур: 2. Стадион: Гудисон Парк. Зрители: 37245
0'
38' Желтая карточкаJack Senior
1:0
53' ГолМакнил Дуайт
58' Желтая карточкаИроэгбунам Тим
69' Желтая карточкаЯнг Эшли
2:0
74' ГолНдиайе Ильман
3:0
84' ГолГомеш Бету
90'+4
Ход матча
38'
53'
1:0
58'
69'
74'
2:0
84'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гомеш
Бету
16
Никсон
Том
25
Макграт
Джей
23
Jack
Senior
17
Бэйли
Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
-
75 Диксон РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Никсон ТомЗащитник
- Защитник
-
25 Макграт ДжейЗащитник
-
23 Jack SeniorЗащитник
-
17 Бэйли ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хёрст КайлПолузащитник
-
10 Сбарра ДжонПолузащитник
-
18 Йебоа ЭфраимПолузащитник
-
33 Клоуз БенПолузащитник
-
14 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Макканн Грант
История личных встреч
Эвертон
Донкастер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|1
|1
|Ндиайе Ильман
|1
|1
|Гомеш Бету
|1
|1
|Миколенко Виталий
|0
|0
|О'Брайен Джейк
|0
|0
|Ироэгбунам Тим
|0
|0
Донкастер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарп Билли
|1
|0.5
|Молиньо Люк
|1
|0.5
|Уэстбрук Зайн
|0
|0
|Jordan Gibson2
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|1
|0
|Ироэгбунам Тим
|1
|0
Донкастер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jack Senior
|2
|0
|Йебоа Эфраим
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Донкастер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Донкастер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3
Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1
Донкастер
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Донкастер - Моркам 1:0 Ньюпорт - Донкастер 3:1 Солфорд Сити - Донкастер 0:2 Донкастер - Аккрингтон 4:1
Ротерхэм - Донкастер 0:0 Донкастер - Мидлсбро 3:5 Донкастер - Халл Сити 4:0 Спеннимур - Донкастер 0:2 Дарлингтон - Донкастер 0:1 Стамфорд - Донкастер 0:4 Донкастер - Крю Александра 0:2 Крю Александра - Донкастер 0:2 Джиллингем - Донкастер 2:2 Колчестер - Донкастер 1:4 Донкастер - Барроу 4:2 Донкастер - Аккрингтон 4:0 Донкастер - Уолсолл 2:1 Моркам - Донкастер 0:3 Донкастер - Рексхэм 1:0 Кроули Таун - Донкастер 0:2
Результаты матчей
Эвертон
Донкастер
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Донкастер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2