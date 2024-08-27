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Тур: 2. Стадион: .
Ковентри
0:0
Первый тайм: 37'
Оксфорд Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Оксфорд Юнайтед
4.45
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6.00
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5.80
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Все Коэффициенты
13
Уилсон
Бен
22
Латибодьер
Жоэль
4
Томас
Бобби
15
Китчинг
Лиам
3
Дасилва
Джей
8
Аллен
Джейми
28
Экклз
Джош
37
Бассетте
Норман
45
Палмер
Кейси
10
Мэйсон-Кларк
Эфрон
23
Томас-Асант
Брэндон
21
Ингрэм
Мэтт
30
Киосо
Петер
2
Лонг
Сэм
3
Браун
Киарон
22
Ли
Грег
6
Макичран
Джош
17
Дейл
Оуэн
14
Сибли
Луи
8
Брэннагэн
Кэмерон
11
Эбиовей
Малколм
44
Скарлетт
Дейн
Ковентри
4-2-3-1
Оксфорд Юнайтед
4-1-4-1

История личных встреч

Ковентри
Оксфорд Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
3:2
К
6:2
ТМК
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ТА
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.18
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
66

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симмс Эллис 1 0.5
Палмер Кейси 0 0
Оксфорд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филлипс Мэтт 1 0.5
Гудрэм Тайлер 1 0.5
Сибли Луи 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Оксфорд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудрэм Тайлер 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бристоль Сити - Ковентри 1:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Бристоль Сити - Ковентри 0:1 Сток Сити - Ковентри 1:0
Ковентри - Вердер 1:2 Ковентри - Эвертон 3:0 Дармштадт - Ковентри 2:0 Стивенэйдж - Ковентри 1:3 Хетафе - Ковентри 0:0 Ковентри - КПР 1:2 Ковентри - Ипсвич 1:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Ковентри - Халл Сити 2:3 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3
Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блэкберн - Оксфорд Юнайтед 2:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 2:0 Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Солихалл - Оксфорд Юнайтед 0:3 Оксфорд Сити - Оксфорд Юнайтед 0:3 Академику Визеу - Оксфорд Юнайтед 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0

Результаты матчей

Ковентри
Оксфорд Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Оксфорд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coventry Building Society Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Оксфорд Юнайтед
4.45
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6.00
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