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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11808
Ковентри
1:0
Конец матча
Оксфорд Юнайтед
0'
1:0
57' Гол
Томас-Асант Брэндон
90'+6

Ход матча

57'
Томас-Асант Брэндон
(Палмер Кейси)
1:0
61'
 
Воулкс Уилл
Макичран Джош
61'
 
Эль-Мизуни Идрис
Брэннагэн Кэмерон
61'
 
Гудрэм Тайлер
Дейл Оуэн
63'
Торп Виктор
Экклз Джош
 
63'
Сакамото Тацухиро
Бассетте Норман
 
63'
Ван Эвейк Милан
Латибодьер Жоэль
 
73'
Шиф Бен
Аллен Джейми
 
77'
 
Родригес Рубен
Эбиовей Малколм
83'
 
Харрис Марк
Скарлетт Дейн
90'
Рудони Джэк
Палмер Кейси
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
13
Уилсон
Бен
22
Латибодьер
Жоэль
4
Томас
Бобби
15
Китчинг
Лиам
3
Дасилва
Джей
8
Аллен
Джейми
28
Экклз
Джош
37
Бассетте
Норман
45
Палмер
Кейси
10
Мэйсон-Кларк
Эфрон
23
Томас-Асант
Брэндон
21
Ингрэм
Мэтт
30
Киосо
Петер
2
Лонг
Сэм
3
Браун
Киарон
22
Ли
Грег
6
Макичран
Джош
17
Дейл
Оуэн
14
Сибли
Луи
8
Брэннагэн
Кэмерон
11
Эбиовей
Малколм
44
Скарлетт
Дейн
Ковентри
4-2-3-1
Оксфорд Юнайтед
4-1-4-1

История личных встреч

Ковентри
Оксфорд Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
3:2
К
6:2
ТМК
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:0
ТА
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2.18
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
66

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томас-Асант Брэндон 1 0.5
Симмс Эллис 1 0.5
Палмер Кейси 0 0
Оксфорд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филлипс Мэтт 1 0.5
Гудрэм Тайлер 1 0.5
Сибли Луи 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Оксфорд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудрэм Тайлер 1 0

Результаты матчей

Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ковентри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бристоль Сити - Ковентри 1:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Бристоль Сити - Ковентри 0:1 Сток Сити - Ковентри 1:0
Ковентри - Вердер 1:2 Ковентри - Эвертон 3:0 Дармштадт - Ковентри 2:0 Стивенэйдж - Ковентри 1:3 Хетафе - Ковентри 0:0 Ковентри - КПР 1:2 Ковентри - Ипсвич 1:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Ковентри - Халл Сити 2:3 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3
Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блэкберн - Оксфорд Юнайтед 2:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 2:0 Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Солихалл - Оксфорд Юнайтед 0:3 Оксфорд Сити - Оксфорд Юнайтед 0:3 Академику Визеу - Оксфорд Юнайтед 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0

Результаты матчей

Ковентри
Оксфорд Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Оксфорд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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