Тур: 2. Стадион: Ковентри Билдинг Сосайети Арена. Зрители: 11808
1:0
Конец матча
Ход матча
57'
73'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
13
Уилсон
Бен
15
Китчинг
Лиам
28
Экклз
Джош
45
Палмер
Кейси
21
Ингрэм
Мэтт
30
Киосо
Петер
2
Лонг
Сэм
22
Ли
Грег
17
Дейл
Оуэн
14
Сибли
Луи
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Китчинг ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Палмер КейсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Райт ХаджиПолузащитник
-
14 Шиф БенПолузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Основной состав
-
21 Ингрэм МэттВратарь
-
30 Киосо ПетерЗащитник
-
2 Лонг СэмЗащитник
- Защитник
-
22 Ли ГрегЗащитник
- Полузащитник
-
17 Дейл ОуэнПолузащитник
-
14 Сибли ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Карри ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
История личных встреч
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2.18
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
66
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томас-Асант Брэндон
|1
|0.5
|Симмс Эллис
|1
|0.5
|Палмер Кейси
|0
|0
Оксфорд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филлипс Мэтт
|1
|0.5
|Гудрэм Тайлер
|1
|0.5
|Сибли Луи
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
Оксфорд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудрэм Тайлер
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Ковентри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оксфорд Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бристоль Сити - Ковентри 1:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Бристоль Сити - Ковентри 0:1 Сток Сити - Ковентри 1:0
Ковентри - Вердер 1:2 Ковентри - Эвертон 3:0 Дармштадт - Ковентри 2:0 Стивенэйдж - Ковентри 1:3 Хетафе - Ковентри 0:0 Ковентри - КПР 1:2 Ковентри - Ипсвич 1:2 Блэкберн - Ковентри 0:0 Ковентри - Халл Сити 2:3 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Бирмингем - Ковентри 3:0 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Ковентри - Лидс 2:1 Ковентри - Кардифф Сити 1:2 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 1:3 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3
Оксфорд Юнайтед
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Блэкберн - Оксфорд Юнайтед 2:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 3:2 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 2:0 Оксфорд Юнайтед - Норвич 2:0
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Мансфилд Таун - Оксфорд Юнайтед 1:0 Оксфорд Юнайтед - Эксетер Сити 0:1 Солихалл - Оксфорд Юнайтед 0:3 Оксфорд Сити - Оксфорд Юнайтед 0:3 Академику Визеу - Оксфорд Юнайтед 1:0 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Питерборо Юнайтед - Оксфорд Юнайтед 1:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 1:0 Эксетер Сити - Оксфорд Юнайтед 1:2 Оксфорд Юнайтед - Стивенэйдж 1:1 Оксфорд Юнайтед - Линкольн Сити 0:1 Оксфорд Юнайтед - Питерборо Юнайтед 5:0 Бёртон - Оксфорд Юнайтед 0:4 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0
Результаты матчей
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Оксфорд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2