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Тур: 2. Стадион: .
Шрусбери Таун
0:0
Первый тайм: 37'
Болтон
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Шрусбери Таун
Ничья
Болтон
5.00
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3.80
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3.85
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Все Коэффициенты
1
Toby
Savin
2
Хул
Лука
5
Фини
Морган
16
Пьер
Аарон
3
Беннинг
Малвинд
7
Уинчестер
Карл
18
Блоксхэм
Том
14
Перри
Тэйлор
19
Каслдин
Лео
11
Саго
Чарльз
27
Маркис
Джон
20
Саутвуд
Люк
21
Форино-Джозеф
Крис
5
Сантос
Рикардо
6
Джонстон
Джордж
12
Когли
Джош
14
Осей-Туту
Джорди
4
Томасон
Джордж
28
Матете
Джей
37
Арфилд
Скотт
22
Демпси
Кайл
10
Чарльз
Дион
Шрусбери Таун
4-1-4-1
Болтон
3-4-2-1

История личных встреч

Шрусбери Таун
Болтон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТФЛС
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
56

Бомбардиры внутри турнира

Шрусбери Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шипли Джордан 2 1
Кайоде Джошуа 1 0.5
Росситер Джордан 0 0
О'Райлли Томми 0 0
Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасон Джордж 1 0.5

Карточки

Шрусбери Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росситер Джордан 1 0
Хул Лука 1 0
Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макти Джон 1 0
Джонстон Джордж 1 0

Результаты матчей

Шрусбери Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Шрусбери Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Шрусбери Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шрусбери Таун
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шрусбери Таун 1:0 Шрусбери Таун - Фулхэма Академия 1:2 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 1:4 Шрусбери Таун - Ноттс Каунти 3:3
Стивенэйдж - Шрусбери Таун 1:0 Олдхэм Атлетик - Шрусбери Таун 1:0 Телфорд - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Дерби 2:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Брэкли - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Чарльтон - Шрусбери Таун 1:1 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Портсмут - Шрусбери Таун 3:1 Бристоль Роверс - Шрусбери Таун 0:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Шрусбери Таун - Эксетер Сити 0:3
Болтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чарльтон - Болтон 2:0 Болтон - Рексхэм 0:0 Болтон - Мансфилд Таун 1:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2
Порт Вейл - Болтон 0:3 Болтон - Сток Сити 0:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Чорли - Болтон 0:4 Мидлсбро - Болтон 3:0 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Болтон - Порт Вейл 2:0 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Болтон - Портсмут 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 0:2 Болтон - Рединг 5:2 Стивенэйдж - Болтон 0:0

Результаты матчей

Шрусбери Таун
Болтон

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шрусбери Таун
Болтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Croud Meadow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шрусбери Таун
Ничья
Болтон
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