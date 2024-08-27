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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3220
Шрусбери Таун
0:2
Конец матча
Болтон
0'
0:1
52' Гол
Осей-Туту Джорди
62' Желтая карточка
Хул Лука
0:2
65' Гол
Чарльз Дион
70' Желтая карточка
Пьер Аарон
90'+6

Ход матча

52'
0:1
Осей-Туту Джорди
56'
Биггинс Харрисон
Уинчестер Карл
 
58'
 
Макти Джон
Арфилд Скотт
62'
Хул Лука
 
65'
0:2
Чарльз Дион
(Макти Джон)
70'
Пьер Аарон
 
72'
 
Коллинз Аарон
Чарльз Дион
72'
 
Шен Саболч
Осей-Туту Джорди
72'
 
Шихан Джош
Матете Джей
77'
Ллойд Джордж
Маркис Джон
 
77'
О'Райлли Томми
Блоксхэм Том
 
82'
Шипли Джордан
Каслдин Лео
 
83'
Нёрс Джордж
Беннинг Малвинд
 
90'
 
Sonny Sharples
Томасон Джордж

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Toby
Savin
2
Хул
Лука
5
Фини
Морган
16
Пьер
Аарон
3
Беннинг
Малвинд
7
Уинчестер
Карл
18
Блоксхэм
Том
14
Перри
Тэйлор
19
Каслдин
Лео
11
Саго
Чарльз
27
Маркис
Джон
20
Саутвуд
Люк
21
Форино-Джозеф
Крис
5
Сантос
Рикардо
6
Джонстон
Джордж
12
Когли
Джош
14
Осей-Туту
Джорди
4
Томасон
Джордж
28
Матете
Джей
37
Арфилд
Скотт
22
Демпси
Кайл
10
Чарльз
Дион
Шрусбери Таун
4-1-4-1
Болтон
3-4-2-1

История личных встреч

Шрусбери Таун
Болтон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТФЛС
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:3
ТМС
3:3

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.42
1.58

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
56

Бомбардиры внутри турнира

Шрусбери Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шипли Джордан 2 1
Кайоде Джошуа 1 0.5
Росситер Джордан 0 0
О'Райлли Томми 0 0
Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 1 0.5
Осей-Туту Джорди 1 0.5
Томасон Джордж 1 0.5
Макти Джон 0 0

Карточки

Шрусбери Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хул Лука 2 0
Пьер Аарон 1 0
Росситер Джордан 1 0
Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макти Джон 1 0
Джонстон Джордж 1 0

Результаты матчей

Шрусбери Таун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Болтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Шрусбери Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Шрусбери Таун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Шрусбери Таун
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хаддерсфилд Таун - Шрусбери Таун 1:0 Шрусбери Таун - Фулхэма Академия 1:2 Шрусбери Таун - Питерборо Юнайтед 1:4 Шрусбери Таун - Ноттс Каунти 3:3
Стивенэйдж - Шрусбери Таун 1:0 Олдхэм Атлетик - Шрусбери Таун 1:0 Телфорд - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Дерби 2:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Шрусбери Таун - Бирмингем 0:2 Брэкли - Шрусбери Таун 1:1 Шрусбери Таун - Лейтон Ориент 1:3 Чарльтон - Шрусбери Таун 1:1 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2 Портсмут - Шрусбери Таун 3:1 Бристоль Роверс - Шрусбери Таун 0:0 Шрусбери Таун - Оксфорд Юнайтед 1:1 Шрусбери Таун - Карлайл 1:0 Шрусбери Таун - Эксетер Сити 0:3
Болтон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Чарльтон - Болтон 2:0 Болтон - Рексхэм 0:0 Болтон - Мансфилд Таун 1:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2
Порт Вейл - Болтон 0:3 Болтон - Сток Сити 0:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Чорли - Болтон 0:4 Мидлсбро - Болтон 3:0 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Болтон - Порт Вейл 2:0 Болтон - Шрусбери Таун 2:2 Болтон - Портсмут 1:1 Бристоль Роверс - Болтон 0:2 Болтон - Рединг 5:2 Стивенэйдж - Болтон 0:0

Результаты матчей

Шрусбери Таун
Болтон

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Шрусбери Таун
Болтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Г О О О О Л - Осей-Туту Джорди бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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