Тур: 2. Стадион: Кинг Пауэр.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
22
Скипп
Оливер
18
Айю
Джордан
13
Мёрфи
Джо
22
О'Коннор
Ли
16
Мерри
Крис
30
Патрик
Омари
10
Дэвисон
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айю ДжорданНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Нельсон БенЗащитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
37 Алвес УиллНападающий
-
48 Крис Попов
-
Главный тренер: Купер Стив
- Основной состав
-
13 Мёрфи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 О'Коннор ЛиПолузащитник
-
16 Мерри КрисПолузащитник
-
30 Патрик ОмариПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дэвисон ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Вуд КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
21 Соломон СолНападающий
-
Главный тренер: Адкинс Найджел
История личных встреч
Лестер
Транмир
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Транмир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Омари
|1
|0.5
|Уильямс Джош
|1
|0.5
|Сондерс Харви
|1
|0.5
|Соломон Сол
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Транмир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд Коннор
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Транмир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0
Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2
Транмир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Транмир - Уолсолл 1:0 Транмир - Эвертон Академия 1:3 Порт Вейл - Транмир 0:0 Транмир - Аккрингтон 3:0
Транмир - Ноттс Каунти 0:0 Транмир - Уиган 2:1 Транмир - Блэкпул 3:1 Филд - Транмир 3:3 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Транмир 4:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Ньюпорт - Транмир 1:2 Транмир - Уолсолл 1:3 Транмир - Колчестер 1:1 Брэдфорд Сити - Транмир 2:0 Транмир - Кроули Таун 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Транмир - Мансфилд Таун 2:1 Джиллингем - Транмир 1:1 Транмир - Саттон 1:0
Результаты матчей
Лестер
Транмир
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лестер
Транмир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1