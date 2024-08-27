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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 13011
Лестер
4:0
Конец матча
Транмир
0'
1:0
38' Гол
Айю Джордан
2:0
51' Пенальти
Мавидиди Стефи
66' Желтая карточка
Дэвис Том II
3:0
71' Гол
Ндиди Уилфред
4:0
90' Гол
Уинкс Гарри
90'+6
1
Уорд
Дэнни
II
21
Рикарду
Перейра
II
5
Околи
Меме
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
22
Скипп
Оливер
8
Уинкс
Гарри
6
Ндиди
Уилфред
35
Макатир
Кейси
18
Айю
Джордан
10
Мавидиди
Стефи
13
Мёрфи
Джо
2
Норман
Кэмерон
5
Дэвис
Том
II
4
Уокер
Брэд
6
Тёрнбулл
Джордан
18
Дженнингс
Коннор
22
О'Коннор
Ли
16
Мерри
Крис
30
Патрик
Омари
19
Сондерс
Харви
10
Дэвисон
Джош
Лестер
4-3-3
Транмир
4-4-2

История личных встреч

Лестер
Транмир

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Джордан 1 1
Уинкс Гарри 1 1
Ндиди Уилфред 1 1
Мавидиди Стефи 1 (1) 1
Чодури Хамза 0 0
Транмир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Омари 1 0.5
Уильямс Джош 1 0.5
Сондерс Харви 1 0.5
Соломон Сол 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транмир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Том II 1 0
Вуд Коннор 1 0

Результаты матчей

Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лестер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Транмир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Транмир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0
Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2 Халл Сити - Лестер 2:2 Сандерленд - Лестер 0:1 Лестер - КПР 1:2
Транмир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Транмир - Уолсолл 1:0 Транмир - Эвертон Академия 1:3 Порт Вейл - Транмир 0:0 Транмир - Аккрингтон 3:0
Транмир - Ноттс Каунти 0:0 Транмир - Уиган 2:1 Транмир - Блэкпул 3:1 Филд - Транмир 3:3 Блэкберн - Транмир 5:3 Аккрингтон - Транмир 4:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Ньюпорт - Транмир 1:2 Транмир - Уолсолл 1:3 Транмир - Колчестер 1:1 Брэдфорд Сити - Транмир 2:0 Транмир - Кроули Таун 1:3 Рексхэм - Транмир 0:1 Транмир - Мансфилд Таун 2:1 Джиллингем - Транмир 1:1 Транмир - Саттон 1:0

Результаты матчей

Лестер
Транмир

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лестер
Транмир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Уинкс Гарри сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Айю Джордан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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