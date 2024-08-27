Тур: 2. Стадион: Викарадж Роад.
0'
1:0
17' ГолРайович Милета
41' Желтая карточкаМоррис Джеймс
45' Желтая карточкаДеле-Баширу Том
45' Желтая карточкаХьютон Джордан
2:0
72' ГолРайович Милета
84' Желтая карточкаТиквич Антонио
90'+6
Ход матча
17'
1:0
24'
41'
45'
45'
64'
72'
2:0
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
45
Эндрюс
Райан
12
Сема
Кен
10
Луза
Имран
34
Баа
Квадво
18
Гиаби
Дарко
11
Райт
Каллум
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Эндрюс РайанЗащитник
-
12 Сема КенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луза ИмранПолузащитник
-
34 Баа КвадвоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Ларуси ЯссерЗащитник
-
11 Вата РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Том Клеверли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
-
11 Райт КаллумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хазард КонорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гибсон ЛьюисПолузащитник
-
20 Рэнделл АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Уотфорд
Плимут
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
80
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инс Томас
|3
|1.5
|Райович Милета
|2
|1
|Поллок Мэттью
|1
|0.5
|Баа Квадво
|1
|0.5
|Портеус Райан
|0
|0
|Ларуси Яссер
|0
|0
|Эндрюс Райан
|0
|0
Плимут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарди Райан
|1
|0.5
|Бунду Мустафа
|1
|0.5
|Уэйн Бен
|1
|0.5
|Мумба Бали
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерральта Франсиско
|1
|0
|Моррис Джеймс
|1
|0
|Деле-Баширу Том
|1
|0
|Тиквич Антонио
|1
|0
Плимут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьютон Джордан
|1
|0
|Сюч Корнель
|1
|0
Результаты матчей
Уотфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Уотфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Плимут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Дерби 2:1 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Миллуолл - Уотфорд 2:3
Уотфорд - Брентфорд 1:1 Уиком - Уотфорд 3:2 Хиберниан - Уотфорд 2:3 Джиллингем - Уотфорд 2:0 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Борэм Вуд - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Рединг 0:2 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Уотфорд - Лидс 2:2 Бирмингем - Уотфорд 0:1
Плимут
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КПР - Плимут 1:1 Плимут - Халл Сити 1:1 Плимут - Челтенем 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0
Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Торки - Плимут 0:2 Челтенем - Плимут 1:5 Плимут - Орландо Пайретс 2:2 Плимут - Халл Сити 1:0 Миллуолл - Плимут 1:0 Сток Сити - Плимут 3:0 Плимут - Лестер 1:0 Плимут - КПР 1:1 Ротерхэм - Плимут 0:1 Плимут - Бристоль Сити 0:1 Норвич - Плимут 2:1 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Блэкберн - Плимут 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0
Результаты матчей
Уотфорд
Плимут
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Уотфорд
Плимут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2