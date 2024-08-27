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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Уотфорд
2:0
Конец матча
Плимут
0'
1:0
17' Гол
Райович Милета
41' Желтая карточка
Моррис Джеймс
45' Желтая карточка
Деле-Баширу Том
45' Желтая карточка
Хьютон Джордан
2:0
72' Гол
Райович Милета
84' Желтая карточка
Тиквич Антонио
90'+6
23
Бонд
Джонатан
5
Портеус
Райан
3
Сьерральта
Франсиско
22
Моррис
Джеймс
45
Эндрюс
Райан
12
Сема
Кен
7
Инс
Томас
24
Деле-Баширу
Том
10
Луза
Имран
34
Баа
Квадво
9
Райович
Милета
31
Гримшоу
Дэниэл
5
Плегесуэло
Хулио
6
Сюч
Корнель
22
Гэллоуэй
Брендан
29
Соринола
Мэттью
3
Огбета
Натаниэль
4
Хьютон
Джордан
18
Гиаби
Дарко
11
Райт
Каллум
15
Бунду
Мустафа
14
Обафеми
Майкл
Уотфорд
3-4-2-1
Плимут
3-4-2-1

История личных встреч

Уотфорд
Плимут

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Ч
3:3
Ч
0:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инс Томас 3 1.5
Райович Милета 2 1
Поллок Мэттью 1 0.5
Баа Квадво 1 0.5
Портеус Райан 0 0
Ларуси Яссер 0 0
Эндрюс Райан 0 0
Плимут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарди Райан 1 0.5
Бунду Мустафа 1 0.5
Уэйн Бен 1 0.5
Мумба Бали 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерральта Франсиско 1 0
Моррис Джеймс 1 0
Деле-Баширу Том 1 0
Тиквич Антонио 1 0
Плимут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьютон Джордан 1 0
Сюч Корнель 1 0

Результаты матчей

Уотфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Плимут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Уотфорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Плимут
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уотфорд - Дерби 2:1 Уотфорд - Сток Сити 3:0 Уотфорд - Милтон-Кейнс Донс 5:0 Миллуолл - Уотфорд 2:3
Уотфорд - Брентфорд 1:1 Уиком - Уотфорд 3:2 Хиберниан - Уотфорд 2:3 Джиллингем - Уотфорд 2:0 Стивенэйдж - Уотфорд 2:2 Борэм Вуд - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Рединг 0:2 Мидлсбро - Уотфорд 3:1 Уотфорд - Сандерленд 1:0 Уотфорд - Халл Сити 0:0 Саутгемптон - Уотфорд 3:2 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Вест Бромвич - Уотфорд 2:2 Уотфорд - Лидс 2:2 Бирмингем - Уотфорд 0:1
Плимут
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КПР - Плимут 1:1 Плимут - Халл Сити 1:1 Плимут - Челтенем 3:0 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0
Милтон-Кейнс Донс - Плимут 0:1 Бристоль Роверс - Плимут 2:1 Торки - Плимут 0:2 Челтенем - Плимут 1:5 Плимут - Орландо Пайретс 2:2 Плимут - Халл Сити 1:0 Миллуолл - Плимут 1:0 Сток Сити - Плимут 3:0 Плимут - Лестер 1:0 Плимут - КПР 1:1 Ротерхэм - Плимут 0:1 Плимут - Бристоль Сити 0:1 Норвич - Плимут 2:1 Плимут - Престон Норт Энд 0:1 Блэкберн - Плимут 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0

Результаты матчей

Уотфорд
Плимут

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уотфорд
Плимут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хьютон Джордан получил желтую карточку от судьи
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