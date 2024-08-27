Тур: 2. Стадион: ЭнвироВент.
0:2
Первый тайм: 38'
Ход матча
13'
14'
0:1
36'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
14
Toby
Sims
17
Саттон
Леви
10
Дэли
Мэтт
11
Дэйли
Джеймс
24
Марч
Джош
44
Поттс
Брэд
16
Хьюз
Эндрю
25
Холмс
Дуэйн
18
Ледсон
Райан
20
Гринвуд
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Toby SimsЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Саттон ЛевиПолузащитник
-
10 Дэли МэттПолузащитник
-
11 Дэйли ДжеймсНападающий
-
24 Марч ДжошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гибсон ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дули СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
18 Малдун ДжекНападающий
- Нападающий
-
23 James Moorby
-
Главный тренер: Уивер Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Поттс БрэдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хьюз ЭндрюЗащитник
-
25 Холмс ДуэйнПолузащитник
-
18 Ледсон РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гринвуд СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Хейден КейнЗащитник
-
33 Бест КианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
Бомбардиры внутри турнира
Харрогейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэйли Джеймс
|1
|0.5
|Фоларин Самуэль
|1
|0.5
|Elliis Taylor
|0
|0
Престон Норт Энд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ледсон Райан
|1
|0.5
|Гринвуд Сэм
|1
|0.5
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0.5
|Поттс Брэд
|0
|0
Карточки
Харрогейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Коннор Энтони
|1
|0
|Саттон Леви
|1
|0
Престон Норт Энд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэйди Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Харрогейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Престон Норт Энд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Харрогейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Престон Норт Энд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Харрогейт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колчестер - Харрогейт 0:1 Аккрингтон - Харрогейт 3:3 Линкольн Сити - Харрогейт 1:2 Харрогейт - Бромли 0:2
Дарлингтон - Харрогейт 0:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Харрогейт - Линкольн Сити 0:4 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Харрогейт - Лидс 0:3 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Солфорд Сити - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Харрогейт - Саттон 2:2 Харрогейт - Гримсби 1:0 Ноттс Каунти - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Джиллингем 5:1 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Брэдфорд Сити 3:0 Барроу - Харрогейт 0:0 Рексхэм - Харрогейт 0:0
Престон Норт Энд
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0 Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Сандерленд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1 Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0 Плимут - Престон Норт Энд 0:1
Результаты матчей
Харрогейт
Престон Норт Энд
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Харрогейт
Престон Норт Энд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1