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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Харрогейт
0:5
Конец матча
Престон Норт Энд
0'
13' Желтая карточка
О'Коннор Энтони
0:1
14' Гол
Гринвуд Сэм
0:2
37' Пенальти
Гринвуд Сэм
0:3
39' Гол
Осмаич Милутин
0:4
45' Гол
Осмаич Милутин
0:5
83' Гол
Осмаич Милутин
90'+4
31
Джеймс
Белшоу
14
Toby
Sims
15
О'Коннор
Энтони
3
Фулдс
Мэттью
2
Zico
Asare
21
Elliis
Taylor
6
Баррелл
Уоррен
17
Саттон
Леви
10
Дэли
Мэтт
11
Дэйли
Джеймс
24
Марч
Джош
1
Вудмен
Фредди
44
Поттс
Брэд
5
Уотмаф
Джек
6
Линдси
Лиам
16
Хьюз
Эндрю
25
Холмс
Дуэйн
18
Ледсон
Райан
22
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Оккельс
Йеппе
20
Гринвуд
Сэм
28
Осмаич
Милутин
Харрогейт
3-4-1-2
Престон Норт Энд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Харрогейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэйли Джеймс 1 0.5
Фоларин Самуэль 1 0.5
Elliis Taylor 0 0
Престон Норт Энд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 3 1.5
Гринвуд Сэм 2 (1) 1
Ледсон Райан 1 0.5
Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0.5
Поттс Брэд 0 0
Холмс Дуэйн 0 0
Маккэнн Алистер 0 0

Карточки

Харрогейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Коннор Энтони 1 0
Саттон Леви 1 0
Престон Норт Энд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэйди Роберт 1 0

Результаты матчей

Харрогейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Престон Норт Энд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Харрогейт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Престон Норт Энд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Харрогейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Престон Норт Энд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Харрогейт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Колчестер - Харрогейт 0:1 Аккрингтон - Харрогейт 3:3 Линкольн Сити - Харрогейт 1:2 Харрогейт - Бромли 0:2
Дарлингтон - Харрогейт 0:0 Харрогейт - Мидлсбро 0:0 Харрогейт - Линкольн Сити 0:4 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Харрогейт - Лидс 0:3 Харрогейт - Хаддерсфилд Таун 2:3 Солфорд Сити - Харрогейт 2:2 Харрогейт - Милтон-Кейнс Донс 3:5 Харрогейт - Саттон 2:2 Харрогейт - Гримсби 1:0 Ноттс Каунти - Харрогейт 3:0 Харрогейт - Джиллингем 5:1 Уимблдон - Харрогейт 1:1 Харрогейт - Брэдфорд Сити 3:0 Барроу - Харрогейт 0:0 Рексхэм - Харрогейт 0:0
Престон Норт Энд
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:0 Суонси - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Сандерленд 2:0 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2
Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Солфорд Сити - Престон Норт Энд 0:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Бамбер-Бридж - Престон Норт Энд 0:3 Саутпорт - Престон Норт Энд 2:1 Престон Норт Энд - Линкольн Сити 0:1 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 КПР - Престон Норт Энд 1:0 Саутгемптон - Престон Норт Энд 3:0 Престон Норт Энд - Норвич 0:1 Престон Норт Энд - Хаддерсфилд Таун 4:1 Уотфорд - Престон Норт Энд 0:0 Бирмингем - Престон Норт Энд 1:0 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0 Плимут - Престон Норт Энд 0:1

Результаты матчей

Харрогейт
Престон Норт Энд

Точный счет

0:5
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Харрогейт
Престон Норт Энд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Поттс Брэд сделал результативную передачу.
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