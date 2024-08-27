Тур: 2. Стадион: Блунделл Парк.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
18'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
12
Иствуд
Джейк
33
Хьюм
Денвер
30
Хоури
Эван
32
Роуз
Дэниел
47
Чарльз
Пирс
23
Фамево
Акин
30
Sean
Fusire
17
Макнил
Чарли
19
Кобачки
Олаф
12
Угбо
Ике
- Основной состав
-
12 Иствуд ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хьюм ДенверЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хоури ЭванПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роуз ДэниелНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Айнли КаллумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Harvey Cribb
-
23 Henry Brown
-
-
Главный тренер: Артелл Дэвид
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фамево АкинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Sean FusireПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Макнил ЧарлиПолузащитник
-
19 Кобачки ОлафПолузащитник
-
12 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Халл ДжекВратарь
- Защитник
-
3 Лоу МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
-
11 Виндасс ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рёль Данни
Бомбардиры внутри турнира
Гримсби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Донован
|1
|0.5
|МакДжанетт Кэмерон
|1
|0.5
|Грин Киран
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Чарли
|2
|1
|Смит Майкл II
|0
|0
Карточки
Гримсби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Киран
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ихьекве Майкл
|1
|0
|Валентин Поль
|1
|0
Результаты матчей
Гримсби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Гримсби
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гримсби
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттс Каунти - Гримсби 4:1 Гримсби - Челтенем 3:2 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Флит Таун - Гримсби 1:0
Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Саут-Шилдс - Гримсби 4:3 Йорк Сити - Гримсби 2:1 Бостон Юнайтед - Гримсби 0:2 Клиторпс Таун - Гримсби 0:2 Гримсби Боро - Гримсби 0:2 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Харрогейт - Гримсби 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Барроу - Гримсби 3:1 Гримсби - Рексхэм 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0
Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1
Результаты матчей
Гримсби
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гримсби
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1