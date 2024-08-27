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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 6364
Гримсби
1:5
Конец матча
Шеффилд Уэнсдей
0'
1:0
18' Гол
МакДжанетт Кэмерон
27' Желтая карточка
Ихьекве Майкл
38' Желтая карточка
Хьюм Денвер
1:1
53' Гол
Угбо Ике
1:2
54' Гол
Лоу Джамал
68' Желтая карточка
Виндасс Джош
1:3
72' Гол
Патерсон Каллум
80' Желтая карточка
Карсон Мэтти
1:4
81' Гол
Патерсон Каллум
1:5
90' Гол
Валентин Поль
90'+5
12
Иствуд
Джейк
21
Уоррен
Тайрелл
5
Роджерс
Харви
17
МакДжанетт
Кэмерон
33
Хьюм
Денвер
20
Макикран
Джордж
11
Сванторссон
Джейсон-Дади
4
Грин
Киран
30
Хоури
Эван
10
Вернам
Чарльз
32
Роуз
Дэниел
47
Чарльз
Пирс
2
Палмер
Лиам
20
Ихьекве
Майкл
23
Фамево
Акин
18
Джонсон
Марвин
4
Чалоба
Натаниэл
30
Sean
Fusire
13
Патерсон
Каллум
17
Макнил
Чарли
19
Кобачки
Олаф
12
Угбо
Ике
Гримсби
4-1-4-1
Шеффилд Уэнсдей
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гримсби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Донован 1 0.5
МакДжанетт Кэмерон 1 0.5
Грин Киран 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патерсон Каллум 2 1
Макнил Чарли 2 1
Угбо Ике 1 0.5
Валентин Поль 1 0.5
Лоу Джамал 1 0.5
Бэннан Барри 0 0
Джонсон Марвин 0 0
Смит Майкл II 0 0
Кобачки Олаф 0 0

Карточки

Гримсби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грин Киран 1 0
Хьюм Денвер 1 0
Карсон Мэтти 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ихьекве Майкл 2 0
Виндасс Джош 1 0
Валентин Поль 1 0

Результаты матчей

Гримсби
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Гримсби
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гримсби
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттс Каунти - Гримсби 4:1 Гримсби - Челтенем 3:2 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Флит Таун - Гримсби 1:0
Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Саут-Шилдс - Гримсби 4:3 Йорк Сити - Гримсби 2:1 Бостон Юнайтед - Гримсби 0:2 Клиторпс Таун - Гримсби 0:2 Гримсби Боро - Гримсби 0:2 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Харрогейт - Гримсби 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Барроу - Гримсби 3:1 Гримсби - Рексхэм 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0
Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1

Результаты матчей

Гримсби
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гримсби
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
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Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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