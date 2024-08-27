Тур: 2. Стадион: Блунделл Парк. Зрители: 6364
1:5
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМакДжанетт Кэмерон
27' Желтая карточкаИхьекве Майкл
38' Желтая карточкаХьюм Денвер
1:1
53' ГолУгбо Ике
1:2
54' ГолЛоу Джамал
68' Желтая карточкаВиндасс Джош
1:3
72' ГолПатерсон Каллум
80' Желтая карточкаКарсон Мэтти
1:4
81' ГолПатерсон Каллум
1:5
90' ГолВалентин Поль
90'+5
Ход матча
18'
27'
38'
53'
1:1
54'
1:2
62'
68'
72'
80'
81'
1:4
90'
1:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
12
Иствуд
Джейк
33
Хьюм
Денвер
30
Хоури
Эван
32
Роуз
Дэниел
47
Чарльз
Пирс
23
Фамево
Акин
30
Sean
Fusire
17
Макнил
Чарли
19
Кобачки
Олаф
12
Угбо
Ике
- Основной состав
-
12 Иствуд ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хьюм ДенверЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хоури ЭванПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роуз ДэниелНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Айнли КаллумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Harvey Cribb
-
23 Henry Brown
-
-
Главный тренер: Артелл Дэвид
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фамево АкинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Sean FusireПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Макнил ЧарлиПолузащитник
-
19 Кобачки ОлафПолузащитник
-
12 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Халл ДжекВратарь
- Защитник
-
3 Лоу МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
-
11 Виндасс ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рёль Данни
Бомбардиры внутри турнира
Гримсби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Донован
|1
|0.5
|МакДжанетт Кэмерон
|1
|0.5
|Грин Киран
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патерсон Каллум
|2
|1
|Макнил Чарли
|2
|1
|Угбо Ике
|1
|0.5
|Валентин Поль
|1
|0.5
|Лоу Джамал
|1
|0.5
|Бэннан Барри
|0
|0
|Джонсон Марвин
|0
|0
|Смит Майкл II
|0
|0
|Кобачки Олаф
|0
|0
Карточки
Гримсби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грин Киран
|1
|0
|Хьюм Денвер
|1
|0
|Карсон Мэтти
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ихьекве Майкл
|2
|0
|Виндасс Джош
|1
|0
|Валентин Поль
|1
|0
Результаты матчей
Гримсби
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Гримсби
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шеффилд Уэнсдей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гримсби
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ноттс Каунти - Гримсби 4:1 Гримсби - Челтенем 3:2 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Флит Таун - Гримсби 1:0
Гримсби - Мансфилд Таун 0:1 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Саут-Шилдс - Гримсби 4:3 Йорк Сити - Гримсби 2:1 Бостон Юнайтед - Гримсби 0:2 Клиторпс Таун - Гримсби 0:2 Гримсби Боро - Гримсби 0:2 Кроули Таун - Гримсби 2:0 Гримсби - Суиндон Таун 2:0 Колчестер - Гримсби 2:0 Крю Александра - Гримсби 0:3 Харрогейт - Гримсби 1:0 Гримсби - Ньюпорт 1:0 Гримсби - Брэдфорд Сити 1:1 Барроу - Гримсби 3:1 Гримсби - Рексхэм 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Халл Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 4:0
Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Альфретон - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Сандерленд - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Вест Бромвич 3:0 Блэкберн - Шеффилд Уэнсдей 1:3 Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Норвич 2:2 КПР - Шеффилд Уэнсдей 0:2 Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Суонси 1:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Плимут 1:0 Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдей 0:1
Результаты матчей
Гримсби
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гримсби
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2