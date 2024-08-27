Тур: 2. Стадион: Highbury Stadium, Fleetwood.
Ход матча
2'
16'
1:1
29'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
13
Линч
Джей
32
_Kayden
H.
10
Мейор
Дэнни
17
Хелм
Марк
23
Jack
Holmes
12
Уилкс
Маллик
- Основной состав
-
13 Линч ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 _Kayden H.Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейор ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Хелм МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Робертс ЛиамВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Поттер ФинлиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Брум РайанНападающий
-
14 Лонерган ТомНападающий
- Нападающий
-
33 Pele Smith
-
Главный тренер: Чарли Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Jack HolmesПолузащитник
-
12 Уилкс МалликПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Джулс ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Осонг ДетлефНападающий
- Нападающий
-
8 Номб Сэм
-
Главный тренер: Эванс Стив
История личных встреч
Флит Таун
Ротерхэм
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.8
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Флит Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грейдон Райан
|3
|1.5
|Ronan Coughlan
|1
|0.5
|Вёрчью Мэттью
|0
|0
|Мейор Дэнни
|0
|0
Ротерхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одоффин Хаким
|1
|0.5
|Маккарт Джейми
|1
|0.5
|Номб Сэм
|1
|0.5
|Кларк-Харрис Джонсон
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
|Пауэлл Джо
|0
|0
Карточки
Флит Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейор Дэнни
|1
|0
|Брум Райан
|1
|0
Ротерхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раджетт Шон
|1
|0
Результаты матчей
Флит Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Флит Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Флит Таун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флит Таун
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флит Таун - Джиллингем 0:0 Ноттс Каунти - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Вест Бромвич 2:1 Флит Таун - Гримсби 1:0
Рексхэм - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флит Таун - Олдершот Таун 1:5 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Бёртон 3:0 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Флит Таун - Челтенем 1:2 Флит Таун - Чарльтон 1:1 Флит Таун - Бристоль Роверс 0:0 Стивенэйдж - Флит Таун 0:0 Флит Таун - Уиган 4:2 Порт Вейл - Флит Таун 2:2
Ротерхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уиком - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Мансфилд Таун 2:0 Ротерхэм - Бристоль Роверс 0:0 Ротерхэм - Крю Александра 2:1
Эксетер Сити - Ротерхэм 1:0 Ротерхэм - Донкастер 0:0 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Альфретон - Ротерхэм 0:3 Сполдинг Юнайтед - Ротерхэм 1:1 Стамфорд - Ротерхэм 2:4 Паркгейт - Ротерхэм 0:7 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Суонси - Ротерхэм 1:0 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Плимут 0:1 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0
Результаты матчей
Флит Таун
Ротерхэм
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Флит Таун
Ротерхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|2 (1)
|Блэкпул
|Пеннингтон Мэттью
|2
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|2
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Бёртон
|Суини Райан
|1
|Джиллингем
|Euan Williams
|1