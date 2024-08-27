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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 1744
Флит Таун
2:1
Конец матча
Ротерхэм
0'
0:1
2' Гол
Маккарт Джейми
1:1
16' Гол
Грейдон Райан
2:1
29' Гол
Грейдон Райан
50' Желтая карточка
Сарпонг-Виреду Брендан
56' Желтая карточка
Лонерган Том
64' Желтая карточка
Вёрчью Мэттью
86' Желтая карточка
Одоффин Хаким
87' Желтая карточка
Бондс Эллиот
88' Желтая карточка
Кларк-Харрис Джонсон
90'+4
13
Линч
Джей
4
Сарпонг-Виреду
Брендан
18
Холгейт
Харрисон
32
_Kayden
H.
6
Бондс
Эллиот
2
Джонстон
Карл
8
Вёрчью
Мэттью
10
Мейор
Дэнни
16
Хант
Маккензи
17
Хелм
Марк
7
Грейдон
Райан
1
Доусон
Кэмерон
14
Макдональд
Алекс
24
Хамфриз
Кэмерон
30
Маккарт
Джейми
3
Брамалл
Коэн
22
Одоффин
Хаким
7
Пауэлл
Джо
23
Jack
Holmes
12
Уилкс
Маллик
21
Хунгбо
Джозеф
9
Кларк-Харрис
Джонсон
Флит Таун
3-1-4-2
Ротерхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Флит Таун
Ротерхэм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:0
ТФЛ
2:1
ВЛ
2:1
ВЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.8

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Флит Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грейдон Райан 3 1.5
Ronan Coughlan 1 0.5
Мейор Дэнни 0 0
Вёрчью Мэттью 0 0
Ротерхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одоффин Хаким 1 0.5
Маккарт Джейми 1 0.5
Номб Сэм 1 0.5
Кларк-Харрис Джонсон 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Пауэлл Джо 0 0

Карточки

Флит Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейор Дэнни 1 0
Брум Райан 1 0
Вёрчью Мэттью 1 0
Бондс Эллиот 1 0
Сарпонг-Виреду Брендан 1 0
Лонерган Том 1 0
Ротерхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларк-Харрис Джонсон 1 0
Раджетт Шон 1 0
Одоффин Хаким 1 0

Результаты матчей

Флит Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Флит Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Флит Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ротерхэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
1
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флит Таун
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Флит Таун - Джиллингем 0:0 Ноттс Каунти - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Вест Бромвич 2:1 Флит Таун - Гримсби 1:0
Рексхэм - Флит Таун 1:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флит Таун - Олдершот Таун 1:5 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Флит Таун - Бёртон 3:0 Лейтон Ориент - Флит Таун 0:1 Питерборо Юнайтед - Флит Таун 4:1 Флит Таун - Нортгемптон 2:0 Блэкпул - Флит Таун 1:0 Оксфорд Юнайтед - Флит Таун 4:0 Флит Таун - Челтенем 1:2 Флит Таун - Чарльтон 1:1 Флит Таун - Бристоль Роверс 0:0 Стивенэйдж - Флит Таун 0:0 Флит Таун - Уиган 4:2 Порт Вейл - Флит Таун 2:2
Ротерхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уиком - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Мансфилд Таун 2:0 Ротерхэм - Бристоль Роверс 0:0 Ротерхэм - Крю Александра 2:1
Эксетер Сити - Ротерхэм 1:0 Ротерхэм - Донкастер 0:0 Гримсби - Ротерхэм 2:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Альфретон - Ротерхэм 0:3 Сполдинг Юнайтед - Ротерхэм 1:1 Стамфорд - Ротерхэм 2:4 Паркгейт - Ротерхэм 0:7 Ротерхэм - Кардифф Сити 5:2 Бристоль Сити - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Бирмингем 0:0 Суонси - Ротерхэм 1:0 Вест Бромвич - Ротерхэм 2:0 Ротерхэм - Плимут 0:1 Ротерхэм - Миллуолл 2:1 Престон Норт Энд - Ротерхэм 3:0

Результаты матчей

Флит Таун
Ротерхэм

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Флит Таун
Ротерхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
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