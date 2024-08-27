  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Барроу
0:0
Первый тайм: 38'
Дерби
0'
13' Желтая карточка
Чирева Таванда

Ход матча

13'
 
Чирева Таванда

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Барроу
Ничья
Дерби
4.90
Реклама, ligastavok.ru
3.90
Реклама, ligastavok.ru
3.85
Все Коэффициенты
1
Фармен
Пол
2
Экклстон
Нео
42
Васселл
Тео
6
Канаван
Найл
30
Джексон
Бен
4
Кэмпбелл
Дин
16
Фоли
Сэм
11
Ньюби
Эллиот
19
Телфорд
Доминик
17
Katia
Kouyate
10
Гарнер
Джерард
1
Зеттерстрем
Якоб
Видель
23
Уорд
Джо
35
Нельсон
Кёртис
5
Брэдли
Сонни
3
Форсайт
Крэйг
32
Адамс
Эбу
17
Гаудмейн
Кензо
28
Чирева
Таванда
16
Томпсон
Лиам
7
Бархузен
Том
9
Коллинз
Джеймс
II
Барроу
4-2-3-1
Дерби
4-2-3-1

История личных встреч

Барроу
Дерби

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Барроу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Бен 1 0.5
Гарнер Джерард 1 0.5
Аква Эмиль 1 0.5
Васселл Тео 0 0
Кэмпбелл Дин 0 0
Готтс Робби 0 0
Дерби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Кэйден 1 0.5
Томпсон Лиам 1 0.5
Браун Даджон 0 0

Карточки

Барроу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Бен 1 0
Кэмпбелл Дин 1 0
Дерби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чирева Таванда 1 0

Результаты матчей

Барроу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Барроу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барроу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0
Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Моркам - Барроу 2:1 Барроу - Гримсби 3:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Барроу - Харрогейт 0:0
Дерби
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Дерби 2:1 Дерби - Мидлсбро 1:0 Дерби - Честерфилд 2:1 Блэкберн - Дерби 4:2
Дерби - Вальядолид 2:1 Барнсли - Дерби 4:3 Шрусбери Таун - Дерби 2:1 Дерби - Честерфилд 0:4 Дерби - Стокпорт 1:0 Академику Визеу - Дерби 3:1 Мэтлок Таун - Дерби 0:3 Дерби - Карлайл 2:0 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Уиком - Дерби 0:0 Портсмут - Дерби 2:2 Дерби - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Дерби - Болтон 1:0 Дерби - Рединг 2:1

Результаты матчей

Барроу
Дерби

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барроу
Дерби

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кроули Таун Роулс Джек 2 (1)
Блэкпул Пеннингтон Мэттью 2
Блэкберн Шмодикс Сэмми 2
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Бёртон Суини Райан 1
Джиллингем Euan Williams 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Чирева Таванда получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SO Legal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.72 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Барроу
Ничья
Дерби
4.90
Реклама, ligastavok.ru
3.90
Реклама, ligastavok.ru
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Барроу 0:0 Дерби онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барроу
Дерби
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный