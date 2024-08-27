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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3003
Барроу
0:0
Итог после пенальти
3
2
Дерби

Ход матча

13'
 
Чирева Таванда
46'
 
Джексон Кэйден
Бархузен Том
46'
 
Озо Дэвид
Гаудмейн Кензо
46'
 
Мендес-Лейнг Натаниэл
Чирева Таванда
61'
 
Браун Даджон
Томпсон Лиам
66'
Аква Эмиль
Гарнер Джерард
 
66'
Спенс Киан
Телфорд Доминик
 
70'
 
Мендес-Лейнг Натаниэл
72'
 
Ньямб Райан
Уорд Джо
78'
Готтс Робби
Кэмпбелл Дин
 
86'
Даллас Эндрю
Фоли Сэм
 
86'
Уоррэл Дэвид
Katia Kouyate
 
121'
0:0
Джеймс Коллинз
121'
Джексон Бен
1:0
121'
1:1
Мендес-Лейнг Натаниэл
121'
Готтс Робби
2:1
121'
2:2
Браун Даджон
121'
Уоррэл Дэвид
3:2
121'
3:2
Джексон Кэйден
121'
Спенс Киан
3:2
121'
3:2
Форсайт Крэйг
Пен
3:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Фармен
Пол
2
Экклстон
Нео
42
Васселл
Тео
6
Канаван
Найл
30
Джексон
Бен
4
Кэмпбелл
Дин
16
Фоли
Сэм
11
Ньюби
Эллиот
19
Телфорд
Доминик
17
Katia
Kouyate
10
Гарнер
Джерард
1
Зеттерстрем
Якоб
Видель
23
Уорд
Джо
35
Нельсон
Кёртис
5
Брэдли
Сонни
3
Форсайт
Крэйг
32
Адамс
Эбу
17
Гаудмейн
Кензо
28
Чирева
Таванда
16
Томпсон
Лиам
7
Бархузен
Том
9
Коллинз
Джеймс
II
Барроу
4-2-3-1
Дерби
4-2-3-1

История личных встреч

Барроу
Дерби

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Барроу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Бен 1 0.5
Гарнер Джерард 1 0.5
Аква Эмиль 1 0.5
Васселл Тео 0 0
Кэмпбелл Дин 0 0
Готтс Робби 0 0
Дерби
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Кэйден 1 0.5
Томпсон Лиам 1 0.5
Браун Даджон 0 0

Карточки

Барроу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Бен 1 0
Кэмпбелл Дин 1 0
Дерби
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес-Лейнг Натаниэл 1 0
Чирева Таванда 1 0

Результаты матчей

Барроу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Барроу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барроу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0
Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Моркам - Барроу 2:1 Барроу - Гримсби 3:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Барроу - Харрогейт 0:0
Дерби
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Дерби 2:1 Дерби - Мидлсбро 1:0 Дерби - Честерфилд 2:1 Блэкберн - Дерби 4:2
Дерби - Вальядолид 2:1 Барнсли - Дерби 4:3 Шрусбери Таун - Дерби 2:1 Дерби - Честерфилд 0:4 Дерби - Стокпорт 1:0 Академику Визеу - Дерби 3:1 Мэтлок Таун - Дерби 0:3 Дерби - Карлайл 2:0 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Уиком - Дерби 0:0 Портсмут - Дерби 2:2 Дерби - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Дерби - Болтон 1:0 Дерби - Рединг 2:1

Результаты матчей

Барроу
Дерби

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Барроу
Дерби

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Джексон Бен реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Коллинз Джеймс II не забивает в серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем серии пенальти
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Чирева Таванда получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SO Legal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Барроу 0:0 Дерби онлайн

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