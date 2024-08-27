Тур: 2. Стадион: СО Легал Стадиум. Зрители: 3003
0'
13' Желтая карточкаЧирева Таванда
70' Желтая карточкаМендес-Лейнг Натаниэл
3 2
0:0
1:0
2:1
2:2
3:2
3:2
3:2
3:2
Ход матча
13'
72'
86'
121'
0:0
121'
1:0
121'
121'
2:1
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:2
121'
3:2
Пен
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
42
Васселл
Тео
30
Джексон
Бен
16
Фоли
Сэм
11
Ньюби
Эллиот
23
Уорд
Джо
32
Адамс
Эбу
16
Томпсон
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Васселл ТеоЗащитник
- Защитник
-
30 Джексон БенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Фоли СэмПолузащитник
-
11 Ньюби ЭллиотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Стенвей УиллВратарь
- Полузащитник
-
37 Эталуку ШонПолузащитник
-
15 Готтс РоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Аква ЭмильНападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Клеменс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Уорд ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Адамс ЭбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Томпсон ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Викерс ДжошВратарь
-
20 Элдер КаллумЗащитник
-
24 Ньямб РайанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Йейтс ДжерриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Браун Даджон
-
Главный тренер: Уорн Пол
История личных встреч
Барроу
Дерби
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Барроу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Бен
|1
|0.5
|Гарнер Джерард
|1
|0.5
|Аква Эмиль
|1
|0.5
|Васселл Тео
|0
|0
|Кэмпбелл Дин
|0
|0
|Готтс Робби
|0
|0
Дерби
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Кэйден
|1
|0.5
|Томпсон Лиам
|1
|0.5
|Браун Даджон
|0
|0
Карточки
Барроу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Бен
|1
|0
|Кэмпбелл Дин
|1
|0
Дерби
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес-Лейнг Натаниэл
|1
|0
|Чирева Таванда
|1
|0
Результаты матчей
Барроу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Барроу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дерби
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барроу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0
Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1 Джиллингем - Барроу 3:0 Барроу - Суиндон Таун 0:2 Моркам - Барроу 2:1 Барроу - Гримсби 3:1 Барроу - Ньюпорт 1:0 Барроу - Харрогейт 0:0
Дерби
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Уотфорд - Дерби 2:1 Дерби - Мидлсбро 1:0 Дерби - Честерфилд 2:1 Блэкберн - Дерби 4:2
Дерби - Вальядолид 2:1 Барнсли - Дерби 4:3 Шрусбери Таун - Дерби 2:1 Дерби - Честерфилд 0:4 Дерби - Стокпорт 1:0 Академику Визеу - Дерби 3:1 Мэтлок Таун - Дерби 0:3 Дерби - Карлайл 2:0 Кембридж Юнайтед - Дерби 0:1 Дерби - Лейтон Ориент 3:0 Уиком - Дерби 0:0 Портсмут - Дерби 2:2 Дерби - Блэкпул 1:0 Нортгемптон - Дерби 1:0 Дерби - Болтон 1:0 Дерби - Рединг 2:1
Результаты матчей
Барроу
Дерби
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Барроу
Дерби
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2