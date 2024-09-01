Тур: 25.
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
20' Желтая карточкаЖонатан Луис
28' Желтая карточкаThaciano
29' Желтая карточкаЛинкольн
33' Желтая карточкаДа Силва Лусиано
Ход матча
20'
28'
29'
33'
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
11
Helio
Junio
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
32 Riquelme
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Байя
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
137.5%
11 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.11
Среднее время на гол
34
81
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
39
14
Голов в среднем за матч
2.29
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
39
109
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.29
|Линкольн II
|3 (1)
|0.13
|Саша Эдуардо
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Борбас Тиаго
|2
|0.08
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Жонатан Луис
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Мендес Дуглас
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.24
|Thaciano
|6
|0.24
|Gabriel Teixeira
|4
|0.16
|Лукас Жан
|3
|0.12
|Эступиньян Оскар
|3
|0.12
|Соуза Коули
|2
|0.08
|Да Силва Лусиано
|2
|0.08
|Александр Кайо
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|1
|0.04
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|5
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Байя
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
9
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Байя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
9
16
Ред Булл Брагантино
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (11)
30% (7)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Байя
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
14
16
11 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
36%
1
6%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Пропущено
10
18
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
17%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
10%
6
33%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
21%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
6
43%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
14%
6
35%
76-90
Пропущено
18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Забито
28
33
17 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
29%
4
12%
1-15
3
11%
2
6%
16-30
6
21%
6
18%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
1
4%
7
21%
61-75
4
14%
10
30%
76-90
Пропущено
28
25
16 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 17
2
7%
2
8%
1-15
7
25%
5
20%
16-30
7
25%
5
20%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
3
11%
6
24%
61-75
5
18%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Байя
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
7 раз 30%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 52%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
102
46
57
19
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
310
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
204
716
1014
122
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|37 - 19
|47
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 25
|41
|7.
|0:0
|25
|11
|7
|7
|33 - 25
|40
|8.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|9.
|2:0
|22
|8
|8
|6
|21 - 18
|32
|10.
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 34
|32
|11.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|26 - 27
|29
|12.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|27 - 29
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|0:2
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|15.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|16.
|1:0
|24
|7
|6
|11
|19 - 26
|27
|17.
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|18.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|26 - 38
|23
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|25
|4
|6
|15
|21 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|1:0
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|0:2
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|10.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|11.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|15.
|2:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|18.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 16
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|1:0
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|18.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:2
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7