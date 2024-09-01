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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Байя
0'
20' Желтая карточка
Жонатан Луис
28' Желтая карточка
Thaciano
29' Желтая карточка
Линкольн
33' Желтая карточка
Да Силва Лусиано
1:0
64' Гол
Мендес Дуглас
1:1
72' Гол
Да Силва Лусиано
77' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
2:1
90' Гол
Густавиньо
90'+8
1
Швенгбер
Клейтон
39
Мендес
Дуглас
5
Да
Силва
Джадсом
4
Кунья
Лукас
8
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
10
Линкольн
II
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
26
Витиньо
Витор
V
11
Helio
Junio
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Ред Булл Брагантино
3-4-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Байя

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

137.5%
11 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:0
СA
2:1
СB
3:2
СB
1:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1
СB
4:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.11

Среднее время на гол

34
81

Всего голов

18
4

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

39
14

Голов в среднем за матч

2.29
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

39
109

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.29
Линкольн II 3 (1) 0.13
Саша Эдуардо 2 0.08
Витиньо Витор V 2 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 0.08
Борбас Тиаго 2 0.08
Мендес Дуглас 2 0.08
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Жонатан Луис 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.24
Thaciano 6 0.24
Gabriel Teixeira 4 0.16
Лукас Жан 3 0.12
Да Силва Лусиано 3 0.12
Эступиньян Оскар 3 0.12
Соуза Коули 2 0.08
Александр Кайо 2 0.08
Рибейро Эвертон 1 0.04
Ратао Рафаэл 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Жилберто Жуниор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 5 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Сантос Эдуардо 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Жонатан Луис 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 8 0
Де Пена Карлос 5 0
Thaciano 5 0
Александр Кайо 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Лукас Жан 4 0
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Байя
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
10
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Байя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

9
16
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Байя
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

16
17
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
31%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
15%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
18%
7
35%
61-75
2
18%
3
15%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
21%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
6
43%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
14%
6
35%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Забито

30
34
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
27%
4
12%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
6
20%
4
12%
46-60
2
7%
8
24%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

29
27
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
2
7%
2
7%
1-15
7
24%
5
19%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
7
26%
61-75
5
17%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Байя

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
21
4
8
16
1.5
10
15
1
23
2.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
9.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 8 8 6 22 - 19 32
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 23 8 5 10 26 - 28 29
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Жувентуде
 24 7 7 10 29 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Витория
 25 6 4 15 26 - 39 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 2 5 14 - 14 14
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
17.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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