Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЖонатан Луис
28' Желтая карточкаThaciano
29' Желтая карточкаЛинкольн
33' Желтая карточкаДа Силва Лусиано
1:0
64' ГолМендес Дуглас
1:1
72' ГолДа Силва Лусиано
77' Желтая карточкаКану Рубенилсон
2:1
90' ГолГуставиньо
90'+8
Ход матча
20'
28'
29'
33'
60'
64'
1:0
72'
1:1
77'
90'
2:1
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
11
Helio
Junio
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
11 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
32 Riquelme
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Байя
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
137.5%
11 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.11
Среднее время на гол
34
81
Всего голов
18
4
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
39
14
Голов в среднем за матч
2.29
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
39
109
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.29
|Линкольн II
|3 (1)
|0.13
|Саша Эдуардо
|2
|0.08
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Борбас Тиаго
|2
|0.08
|Мендес Дуглас
|2
|0.08
|Густавиньо
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Жонатан Луис
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.24
|Thaciano
|6
|0.24
|Gabriel Teixeira
|4
|0.16
|Лукас Жан
|3
|0.12
|Да Силва Лусиано
|3
|0.12
|Эступиньян Оскар
|3
|0.12
|Соуза Коули
|2
|0.08
|Александр Кайо
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|1
|0.04
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|5
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|8
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Байя
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
10
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Байя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
9
16
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Байя
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
16
17
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
31%
1
6%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
13%
6
35%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
3
15%
16-30
3
27%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
18%
7
35%
61-75
2
18%
3
15%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
21%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
6
43%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
14%
6
35%
76-90
Пропущено
18
7
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
2
29%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
4
22%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Забито
30
34
17 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
8
27%
4
12%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
6
20%
6
18%
31-45
6
20%
4
12%
46-60
2
7%
8
24%
61-75
5
17%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
29
27
16 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 18
2
7%
2
7%
1-15
7
24%
5
19%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
4
14%
7
26%
61-75
5
17%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Байя
Точный счет
2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
56
57
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
310
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
214
816
1015
123
223
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7