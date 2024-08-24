Тур: 6. Стадион: МСХ Арена. Главный судья: Тукгаард Михаэль Главный судья: Бурхардт Йорген
3:2
Второй тайм: 88'
0'
0:1
4' ГолКамили Лирим
1:1
15' ГолБукса Адам
23' Желтая карточкаУилкинс Далтон
1:2
33' ГолMads Agger
35' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
39' Желтая карточкаОсорио Дарио
45' Желтая карточкаОггесен Андреас
2:2
56' ГолЧилуфя Эдвард
70' Желтая карточкаЖуниньо
3:2
76' ГолГабриэль Адам
Ход матча
4'
0:1
15'
1:1
23'
33'
1:2
39'
45'
56'
2:2
70'
76'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
7 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
19
Браво
Педро
18
Букса
Адам
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримНападающий
- Нападающий
-
25 Mads AggerНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jens RinkeВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
История личных встреч
Мидтьюлланн
Сённерйюск
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
44 матча
50%
20.5%
29.5%
22 победы 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.4%
52.3%
11.3%
16 побед 23 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.6%
38.6%
22.8%
17 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.86
1.27
Среднее время на гол
48
70
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Среднее время на гол
70
76
Всего голов
69
54
Голов в среднем за матч
1.57
1.23
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Серенсен Оливер
|3
|0.5
|Букса Адам
|3
|0.5
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.33
|Симсир Араль
|1
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.17
|Габриэль Адам
|1
|0.17
|Франкулино
|1
|0.17
|Осорио Дарио
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Agger
|3
|0.5
|Камили Лирим
|1
|0.17
|Tobias Sommer
|1
|0.17
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Карточки
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Осорио Дарио
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Lukas Bjoerklund
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0
Результаты матчей
Мидтьюлланн
Сённерйюск
Точный счет
2:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мидтьюлланн
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|17 - 5
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|6
|2
|0
|4
|5 - 16
|6
|9.
|2:3
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|2
|3
|9 - 13
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3:2
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 9
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|10.
|2:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|3:2
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|2:3
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|АГФ Орхус
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|4
|Виборг
|Jakob Nielsen
|4
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|3 (2)
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Оггесен Андреас
|2
|Люнгбю
|Гюткьяер Фредерик
|2
|Вайле
|Барри Хамза
|2