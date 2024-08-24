  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 7300 Главный судья: Тукгаард Михаэль Главный судья: Бурхардт Йорген
Мидтьюлланн
3:2
Конец матча
Сённерйюск
0'
0:1
4' Гол
Камили Лирим
1:1
15' Гол
Букса Адам
23' Желтая карточка
Уилкинс Далтон
1:2
33' Гол
Mads Agger
35' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
39' Желтая карточка
Осорио Дарио
45' Желтая карточка
Оггесен Андреас
2:2
56' Гол
Чилуфя Эдвард
70' Желтая карточка
Жуниньо
3:2
76' Гол
Габриэль Адам
90'+5

Ход матча

4'
0:1
Камили Лирим
(Lukas Bjoerklund)
15'
Букса Адам
(Осорио Дарио)
1:1
23'
 
Уилкинс Далтон
33'
1:2
Mads Agger
(Оггесен Андреас)
35'
 
Гретарссон Даниэль
39'
Осорио Дарио
 
45'
 
Оггесен Андреас
46'
Мартинес Эмилиано
Кастильо Денил
 
46'
Симсир Араль
Браво Педро
 
56'
Чилуфя Эдвард
(Габриэль Адам)
2:2
69'
 
Tobias Sommer
Виндерслев Расмус
69'
 
Клюснер Тобиас
Mads Agger
69'
 
Mohamed Cherif
Уилкинс Далтон
69'
Франкулино
Чилуфя Эдвард
 
70'
Жуниньо
 
71'
Андерссон Йоэль
Жуниньо
 
76'
Габриэль Адам
3:2
83'
 
Mikkel Ladefoged
Lukas Bjoerklund
83'
 
Ivan Djantou
Ингасон Кристаль-Мани
83'
Брюнхильдсен Ола
Букса Адам
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 334 Количество передач 377
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
13
Габриэль
Адам
3
Ли
Хан-Беом
22
Соренсен
Мадс
Бек
73
Жуниньо
11
Осорио
Дарио
19
Браво
Педро
21
Кастильо
Денил
24
Серенсен
Оливер
14
Чилуфя
Эдвард
18
Букса
Адам
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
13
Уилкинс
Далтон
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
10
Ингасон
Кристаль-Мани
25
Mads
Agger
Мидтьюлланн
4-4-2
Сённерйюск
4-3-3

История личных встреч

Мидтьюлланн
Сённерйюск

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

44 матча

50%
20.5%
29.5%
22 победы 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.4%
52.3%
11.3%
16 побед 23 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.6%
38.6%
22.8%
17 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:2
СД
3:2
СД
0:2
К
3:1
К
1:0
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:0
СЛ
0:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
1:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.86
1.27

Среднее время на гол

48
70

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Среднее время на гол

70
76

Всего голов

69
54

Голов в среднем за матч

1.57
1.23

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
37
Больше 84%
Меньше 16%
7
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Серенсен Оливер 3 0.5
Букса Адам 3 0.5
Брюнхильдсен Ола 2 0.33
Симсир Араль 1 0.17
Чилуфя Эдвард 1 0.17
Габриэль Адам 1 0.17
Франкулино 1 0.17
Осорио Дарио 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 3 0.5
Камили Лирим 1 0.17
Tobias Sommer 1 0.17
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Осорио Дарио 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оггесен Андреас 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Lukas Bjoerklund 2 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Мидтьюлланн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сённерйюск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Мидтьюлланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сённерйюск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
17%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
33%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мидтьюлланн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Силькеборг - Мидтьюлланн 3:0
Сённерйюск
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2 Сённерйюск - Хобро 2:0 Ольборг - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Хельсингёр 2:0

Результаты матчей

Мидтьюлланн
Сённерйюск

Точный счет

2:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Мидтьюлланн
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 6 4 2 0 12 - 6 14
2.
АГФ Орхус
 6 4 1 1 17 - 5 13
3.
Силькеборг
 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
Копенгаген
 5 3 2 0 9 - 4 11
5.
Брондбю
 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Норшелланн
 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Раннерс
 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Ольборг
 6 2 0 4 5 - 16 6
9.
Сённерйюск
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Виборг
 5 0 2 3 9 - 13 2
11.
Люнгбю
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Вайле
 5 0 0 5 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Мидтьюлланн
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
АГФ Орхус
 3 2 1 0 10 - 2 7
4.
Норшелланн
 3 1 2 0 6 - 3 5
5.
Копенгаген
 3 1 2 0 5 - 4 5
6.
Брондбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Раннерс
 3 1 0 2 4 - 5 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 2 - 9 3
9.
Виборг
 2 0 1 1 5 - 6 1
10.
Сённерйюск
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Вайле
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Люнгбю
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Копенгаген
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Мидтьюлланн
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Раннерс
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Норшелланн
 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Ольборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
10.
Люнгбю
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Виборг
 3 0 1 2 4 - 7 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
АГФ Орхус Мадсен Мадс Эмиль 4
Копенгаген Оскарссон Орри 4
Виборг Jakob Nielsen 4
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Жассон Андрес 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Оггесен Андреас 2
Люнгбю Гюткьяер Фредерик 2
Вайле Барри Хамза 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Мидтьюлланн совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Мидтьюлланн: 47%, Сённерйюск: 53%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7300 болельщиков
  • 95'
    Гретарссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Mohamed Cherif создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Мартинес Эмилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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