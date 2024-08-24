Mohamed Cherif создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

51' Команда Сённерйюск имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Оггесен Андреас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Оггесен Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

43' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Хорошую попытку сделал Букса Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Серенсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Осорио Дарио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Виндерслев Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Гретарссон Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Г О О О О Л - Mads Agger правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

33' Оггесен Андреас из команды Сённерйюск своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Жуниньо нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.

31' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Буск Якоб взял и забрал мяч на выходе

31' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

29' Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

25' Камили Лирим нанес удар головой, но Элиас Олафссон спокойно отбил мяч.

25' Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Уилкинс Далтон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

21' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хорошую попытку сделал Чилуфя Эдвард . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Браво Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Мидтьюлланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Сённерйюск

16' Команда Мидтьюлланн сравняла счет! Игра продолжается!

15' Г О О О О Л - Букса Адам забивает с левой ноги!

15' Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Осорио Дарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Габриэль Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Хорошую попытку сделал Mads Agger . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Уилкинс Далтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Габриэль Адам нанес удар головой, но Якоб Буск спокойно отбил мяч.

9' Осорио Дарио из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Хорошую попытку сделал Осорио Дарио . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

5' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сённерйюск будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сённерйюск

4' Команда Сённерйюск забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Камили Лирим забивает с правой ноги!

4' Lukas Bjoerklund создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Сённерйюск идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Ингасон Кристаль-Мани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сённерйюск начинает с центра поля