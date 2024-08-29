  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 19.
Крисьюма
1:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
33' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
1:0
37' Гол
Marcelo Hermes
40' Желтая карточка
Каррейро Патрик
44' Желтая карточка
Walisson
45' Желтая карточка
Роналд
81' Желтая карточка
Густавиньо
90' Желтая карточка
Сантос Эдуардо
90'+6
1
Gustavo
XII
20
Дуду
V1
29
Фигейреду
Тобиаш
6
Роналд
8
Newton
85
Каррейро
Патрик
17
Matheus
XV
22
Marcelo
Hermes
11
Боласье
Янник
2
Аллано
Лима
33
Walisson
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
39
Мендес
Дуглас
3
Сантос
Эдуардо
31
Лопес
Гилерме
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
28
Витиньо
Витор
V
Крисьюма
4-4-2
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Крисьюма
Ред Булл Брагантино

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:0
К
0:3
БСБ
3:2
БСБ
3:4
СB
2:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
1.71

Среднее время на гол

77
52

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.26
Matheus XV 5 0.22
Кайке Артур 3 0.13
Клаудиньо Родригес 2 0.09
Marcelo Hermes 2 0.09
Gustavo Barreto 2 0.09
Трауко Мигель 2 0.09
Fellipe Mateus 2 0.09
Higor Meritao 2 0.09
Newton 1 0.04
Renato Kayzer 1 0.04
Rodrigo Fagundes 1 0.04
Анхель Вилькер 1 0.04
Фигейреду Тобиаш 1 0.04
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.3
Линкольн II 3 (1) 0.13
Саша Эдуардо 2 0.09
Рамирес Эрик II 2 0.09
Витиньо Витор V 2 0.09
Эвангелиста Лукас 2 0.09
Борбас Тиаго 2 0.09
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Жонатан Луис 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Мендес Дуглас 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 5 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Фигейреду Тобиаш 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Higor Meritao 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Walisson 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 5 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Эвангелиста Лукас 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Сантос Эдуардо 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Линкольн II 2 0
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Мендес Дуглас 1 0

Результаты матчей

Крисьюма
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
12
Крисьюма
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Ред Булл Брагантино
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

9
12
Крисьюма
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Ред Булл Брагантино
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
12%
3
21%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
4
24%
6
43%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
2
14%
76-90

Пропущено

18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
5
28%
3
17%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
7%
5
36%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

31
28
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
3
10%
8
29%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
8
26%
6
21%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
7
23%
4
14%
76-90

Пропущено

33
28
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
2
6%
2
7%
1-15
4
12%
7
25%
16-30
7
21%
7
25%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
6
18%
3
11%
61-75
8
24%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1

Результаты матчей

Крисьюма
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

2:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 30%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 57%
2
7 раз 30%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Крисьюма
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
3
3
7
1.5
3
10
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
4
8
15
1.5
7
16
1
22
2.5
1
22
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 23 14 6 3 30 - 20 48
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 24 14 5 5 41 - 24 47
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
7.
Крузейро
 24 11 5 8 31 - 25 38
8.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
9.
Атлетико Минейро
 22 7 9 6 29 - 31 30
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Крисьюма
 23 7 7 9 31 - 33 28
13.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
14.
Гремио
 22 8 3 11 21 - 25 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 22 4 6 12 21 - 34 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 24 4 6 14 20 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
4.
Крузейро
 11 8 2 1 20 - 7 26
5.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
6.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
7.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 8 1 2 20 - 9 25
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
14.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
15.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
20.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Роналд получил желтую карточку от судьи
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