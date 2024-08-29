Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
1:0
37' ГолMarcelo Hermes
40' Желтая карточкаКаррейро Патрик
44' Желтая карточкаWalisson
45' Желтая карточкаРоналд
81' Желтая карточкаГуставиньо
90' Желтая карточкаСантос Эдуардо
90'+6
Ход матча
33'
37'
1:0
40'
44'
45'
67'
68'
81'
90'
20
Дуду
V1
6
Роналд
8
Newton
17
Matheus
XV
33
Walisson
34
Уртадо
Хосе
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дуду V1Защитник
- Защитник
-
6 РоналдЗащитник
-
8 NewtonЗащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 WalissonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
41 Erick Garcia
-
-
-
-
-
25 Alisson III
-
Главный тренер: Claudio Tencati
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Victor HugoВратарь
- Защитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
22 ГуставиньоНападающий
-
56 Gustavo Reis
-
32 Riquelme
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Крисьюма
Ред Булл Брагантино
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
1.71
Среднее время на гол
77
52
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.26
|Matheus XV
|5
|0.22
|Кайке Артур
|3
|0.13
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.09
|Marcelo Hermes
|2
|0.09
|Gustavo Barreto
|2
|0.09
|Трауко Мигель
|2
|0.09
|Fellipe Mateus
|2
|0.09
|Higor Meritao
|2
|0.09
|Newton
|1
|0.04
|Renato Kayzer
|1
|0.04
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.04
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.04
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.3
|Линкольн II
|3 (1)
|0.13
|Саша Эдуардо
|2
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.09
|Витиньо Витор V
|2
|0.09
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|Борбас Тиаго
|2
|0.09
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Жонатан Луис
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Мендес Дуглас
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|5
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Трауко Мигель
|2
|1
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Фигейреду Тобиаш
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Walisson
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|5
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Линкольн II
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Крисьюма
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
12
Крисьюма
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Ред Булл Брагантино
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
9
12
Крисьюма
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Ред Булл Брагантино
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
30% (7)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
57% (13)
26% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
12%
3
21%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
21%
31-45
4
24%
6
43%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
2
14%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
5
28%
3
17%
76-90
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
1
7%
5
36%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
29%
3
21%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
40%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
31
28
11 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 4
3
10%
8
29%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
8
26%
6
21%
46-60
5
16%
1
4%
61-75
7
23%
4
14%
76-90
Пропущено
33
28
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
2
6%
2
7%
1-15
4
12%
7
25%
16-30
7
21%
7
25%
31-45
6
18%
4
14%
46-60
6
18%
3
11%
61-75
8
24%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Крисьюма - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Крисьюма - Байя 0:2
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1
Результаты матчей
Крисьюма
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
2:1
6 раз 26%
1:1
5 раз 22%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
7 раз 30%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 57%
2
7 раз 30%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
12 раз 52%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Крисьюма
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
91
58
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
103
37
310
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
194
815
716
122
122
122
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7