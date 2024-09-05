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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 16.
Куяба
0:0
Первый тайм: 21'
Жувентуде
0'
Прогноз на матч от Liveresult
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Куяба
Ничья
Жувентуде
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Пасинато
Матеус
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
30
Минейро
Лукас
18
Фернандес
Лукас
IV
10
Max
Alves
22
Ласерда
Дерик
25
Clayson
7
Кафу
Жонатан
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
7
Erick
Farias
79
Каррильо
Рони
Куяба
4-3-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Жувентуде

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.29
Clayson 4 0.17
Рамон 2 0.08
Ласерда Дерик 2 0.08
Кафу Жонатан 1 0.04
Fernando Sobral 1 (1) 0.04
Marllon 1 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Chrytian Eliel 1 0.04
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.16
Барбоза Лукас 4 0.16
Нене Андерсон 2 0.08
Erick Farias 2 0.08
Danilo Boza 2 0.08
Mandaca 2 0.08
Luis Oyama 2 0.08
Jadson III 1 0.04
Марселинью X 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 6 0
Эмпереур Алан 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Денилсон Невес 5 0
Минейро Лукас 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Clayson 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Fernando Sobral 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Питта Исидро 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 10 1
Marcos Ze 7 2
Барбоза Лукас 7 0
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Русшел Алан 3 1
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Нене Андерсон 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Жилберто IV 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Luis Oyama 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0

Результаты матчей

Куяба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Жувентуде
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
9
Куяба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Жувентуде
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

11
16
Куяба
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Жувентуде
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (3)
50% (12)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

14
25

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
18 Не забивали 14
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
5
29%
29%
2
8%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
6
32%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Забито

22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
11 Не забивали 3
4
18%
3
10%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
3
14%
6
21%
76-90

Пропущено

36
35
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
4
11%
3
9%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
25%
7
20%
31-45
3
8%
8
23%
46-60
10
28%
4
11%
61-75
6
17%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3
Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1

Результаты матчей

Куяба
Жувентуде

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 43%
1
9 раз 39%
2
2 раза 9%
5
2 раза 9%
1
15 раз 63%
2
4 раза 17%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Куяба
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
9
1.5
1
11
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
10
0.5
Больше Меньше
21
3
4
19
1.5
6
18
2
21
2.5
2
22
2
21
3.5
2
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
9.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 22 8 8 6 22 - 19 32
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 23 8 5 10 26 - 28 29
13.
Жувентуде
 0:0 25 7 8 10 29 - 35 29
14.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Куяба
 0:0 24 5 7 12 23 - 35 22
19.
Витория
 25 6 4 15 26 - 39 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 0:0 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 2 5 14 - 14 14
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 0:0 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 0:0 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
17.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 0:0 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Куяба
Ничья
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