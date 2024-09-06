Тур: 16.
0'
57' Желтая карточкаЭмпереур Алан
61' Желтая карточкаБарбоза Лукас
84' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
90' Желтая карточкаДенилсон Невес
90'+9
Ход матча
57'
61'
72'
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Куябы»
-
4
Marllon
23
Рамон
10
Max
Alves
25
Clayson
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Rhyan
-
-
-
34 Bruno VI
-
-
-
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АбнерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Mateus Claus
-
11 Марселинью X
-
-
17 Edson2
-
30 Dudu Vieira
-
70 Yan Souto
-
88 Davi Goes
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Куяба
Жувентуде
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.29
|Clayson
|4
|0.17
|Рамон
|2
|0.08
|Ласерда Дерик
|2
|0.08
|Кафу Жонатан
|1
|0.04
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Chrytian Eliel
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.16
|Барбоза Лукас
|4
|0.16
|Нене Андерсон
|2
|0.08
|Erick Farias
|2
|0.08
|Danilo Boza
|2
|0.08
|Mandaca
|2
|0.08
|Luis Oyama
|2
|0.08
|Jadson III
|1
|0.04
|Марселинью X
|1
|0.04
|Лукас Хуан
|1
|0.04
|Эвертон
|1
|0.04
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.04
|Русшел Алан
|1
|0.04
|Жилберто IV
|1
|0.04
|Rodrigo Sam
|1
|0.04
|Каррильо Рони
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Yan Souto
|1
|0.04
|Bill2
|0
|0
|Edson2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|7
|0
|Денилсон Невес
|6
|0
|Рамон
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Clayson
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Fernando Sobral
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|10
|1
|Marcos Ze
|7
|2
|Барбоза Лукас
|8
|0
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Русшел Алан
|3
|1
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Нене Андерсон
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Жувентуде
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
9
Куяба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Жувентуде
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
11
16
Куяба
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Жувентуде
17.6%
82.4%
3 победы 14 поражений
Первый тайм
12% (3)
52% (13)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
14
25
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
19 Не забивали 15
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
5
45%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
1
4%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
5
29%
29%
2
8%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
2
17%
2
11%
1-15
3
25%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Пропущено
19
11
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
6
32%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
26%
2
18%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Забито
22
29
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
12 Не забивали 4
4
18%
3
10%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
2
9%
6
21%
61-75
3
14%
6
21%
76-90
Пропущено
36
35
17 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
4
11%
3
9%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
9
25%
7
20%
31-45
3
8%
8
23%
46-60
10
28%
4
11%
61-75
6
17%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3
Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0
Жувентуде
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1
Результаты матчей
Куяба
Жувентуде
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
2 раза 8%
5
2 раза 8%
1
15 раз 60%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Куяба
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
111
211
57
112
210
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
103
29
112
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
214
420
619
222
223
222
222
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.90 Победа «Куябы»
-