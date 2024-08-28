Тур: 2. Стадион: Молинью.
2:0
Конец матча
Ход матча
38'
1:0
54'
2:0
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
37
Лима
Педро
15
Доусон
Крэйг
20
Дойл
Томми
23
Шикинью
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Лима ПедроЗащитник
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ШикиньюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Макнелли ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
-
23 Пирес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
17 Фостер ЛайлНападающий
-
-
-
11 Уэстли Джо
-
-
Главный тренер: Паркер Скотт
История личных встреч
Вулверхэмптон
Бёрнли
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.15
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
78
94
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|2
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Лима Педро
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор II
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Бёрнли
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сандерленд - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Кардифф Сити 5:0 Лутон Таун - Бёрнли 1:4 Кадис - Бёрнли 1:1
Уоррингтон Райлендс - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Бёрнли
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Бёрнли
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2