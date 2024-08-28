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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Вулверхэмптон
2:0
Конец матча
Бёрнли
0'
1:0
38' Гол
Гуэдеш Гонсалу
2:0
54' Гол
Гуэдеш Гонсалу
73' Желтая карточка
Робертс Коннор
90'+4

Ход матча

38'
Гуэдеш Гонсалу
(Лима Педро)
1:0
45'
Лемина Марио
Траоре Бубакар
 
46'
 
Tommy McDermott
Межбри Ханнибал
46'
 
Пирес Лукас
Иган-Райли Конрад
46'
 
Робертс Коннор
Браунхилл Джош
54'
Гуэдеш Гонсалу
(Поденсе Даниэл)
2:0
58'
 
Фостер Лайл
Родригес Джей
62'
Хи-Чан Хван
Сарабия Пабло
 
62'
Доэрти Мэтт
Аит-Нури Раян
 
62'
Гомес Родриго
Доусон Крэйг
 
73'
 
Робертс Коннор
75'
Беллегард Жан-Рикнер
Гуэдеш Гонсалу
 
79'
 
Уильям Хьюджилл
Уорролл Джо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бентли
Даниел
37
Лима
Педро
4
Буэно
Сантьяго
15
Доусон
Крэйг
3
Аит-Нури
Раян
6
Траоре
Бубакар
20
Дойл
Томми
10
Поденсе
Даниэл
21
Сарабия
Пабло
23
Шикинью
29
Гуэдеш
Гонсалу
32
Гладки
Вацлав
6
Иган-Райли
Конрад
34
Макнелли
Люк
4
Уорролл
Джо
12
Хамфрис
Башир
3
Самбо
Шуранди
42
Массенжо
Хан-Ноа
8
Браунхилл
Джош
28
Межбри
Ханнибал
9
Родригес
Джей
37
Унтонджи
Андреас
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Бёрнли
5-3-2

История личных встреч

Вулверхэмптон
Бёрнли

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:3

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.15
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

78
94

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэдеш Гонсалу 2 2
Поденсе Даниэл 0 0
Лима Педро 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор II 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вулверхэмптон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бёрнли
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Ковентри 2:3 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0
Бёрнли
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сандерленд - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Кардифф Сити 5:0 Лутон Таун - Бёрнли 1:4 Кадис - Бёрнли 1:1
Уоррингтон Райлендс - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Челси - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Борнмут 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Ливерпуль - Бёрнли 3:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Бёрнли

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Бёрнли

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Траоре Бубакар уходит с поля. Лемина Марио выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 38'
      Pedro Lima сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Гуэдеш Гонсалу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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