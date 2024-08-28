Тур: 2. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 23083
1:1
Итог после пенальти
3
4
0'
0:1
1' ГолУиллок Джо
1:1
50' ГолСилва Жота
53' Желтая карточкаГимараэс Бруно
53' Желтая карточкаСилва Жота
54' Желтая карточкаАбботт Зак
67' Желтая карточкаХолл Льюис
72' Желтая карточкаМорено Алекс
77' Желтая карточкаДомингес Николас
88' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
3 4
2:2
3:2
4:2
4:3
4:3
4:4
4:4
4:5
Ход матча
1'
0:1
50'
1:1
53'
53'
54'
67'
72'
77'
88'
121'
121'
2:2
121'
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
4:4
121'
4:5
Пен
3:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
30
Боли
Вийи
44
Абботт
Зак
19
Морено
Алекс
20
Силва
Жота
24
Соса
Рамон
22
Поуп
Ник
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
11
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Защитник
-
44 Абботт ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Морено АлексПолузащитник
-
20 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
-
24 Соса РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
-
26 Радди ДжонВратарь
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
История личных встреч
Ноттингем Форест
Ньюкасл
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.83
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.91
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жота
|1
|1
|Соса Рамон
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уиллок Джо
|1
|1
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Алекс
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Силва Жота
|1
|0
|Абботт Зак
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холл Льюис
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0
Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0
Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Норвич
|Эрнандес Онел
|2 (1)
|Кристал Пэлас
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
|Шеффилд Уэнсдей
|Ихьекве Майкл
|2