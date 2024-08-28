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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 23083
Ноттингем Форест
1:1
Итог после пенальти
3
4
Ньюкасл
0'
0:1
1' Гол
Уиллок Джо
1:1
50' Гол
Силва Жота
53' Желтая карточка
Гимараэс Бруно
53' Желтая карточка
Силва Жота
54' Желтая карточка
Абботт Зак
67' Желтая карточка
Холл Льюис
72' Желтая карточка
Морено Алекс
77' Желтая карточка
Домингес Николас
88' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
3 4
Хадсон-Одои Каллум
2:1
2:2
Исак Александр
Миленкович Никола
3:2
3:2
Жоэлинтон
Уильямс Неко
4:2
4:3
Гимараэс Бруно
Сангаре Ибрахим
4:3
4:4
Гордон Энтони
Авонийи Тайво
4:4
4:5
Лонгстафф Шон

Ход матча

1'
0:1
Уиллок Джо
15'
 
Гимараэс Бруно
Уиллок Джо
50'
Силва Жота
(Соса Рамон)
1:1
53'
 
Гимараэс Бруно
53'
Силва Жота
 
54'
Абботт Зак
 
60'
Миленкович Никола
Абботт Зак
 
61'
Сангаре Ибрахим
Силва Жота
 
61'
 
Гордон Энтони
Альмирон Мигель
62'
 
Ливраменто Валентино
Триппьер Киран
62'
 
Лонгстафф Шон
Тонали Сандро
67'
 
Холл Льюис
68'
Уильямс Неко
Да Сильва Морейра Эрик
 
69'
Хадсон-Одои Каллум
Соса Рамон
 
72'
Морено Алекс
 
77'
Домингес Николас
 
79'
Эланга Энтони
Андерсон Эллиот
 
88'
Сангаре Ибрахим
 
121'
Хадсон-Одои Каллум
2:1
121'
2:2
Исак Александр
121'
Миленкович Никола
3:2
121'
3:2
Жоэлинтон
121'
Уильямс Неко
4:2
121'
4:3
Гимараэс Бруно
121'
Сангаре Ибрахим
4:3
121'
4:4
Гордон Энтони
121'
Авонийи Тайво
4:4
121'
4:5
Лонгстафф Шон
Пен
3:4

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Мигель
Карлос
30
Боли
Вийи
12
Омобамиделе
Эндрю
44
Абботт
Зак
17
Да
Сильва
Морейра
Эрик
8
Андерсон
Эллиот
16
Домингес
Николас
19
Морено
Алекс
20
Силва
Жота
9
Авонийи
Тайво
24
Соса
Рамон
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
17
Крафт
Эмиль
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
28
Уиллок
Джо
8
Тонали
Сандро
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
11
Барнс
Харви
Ноттингем Форест
3-4-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Ноттингем Форест
Ньюкасл

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
КЛ
2:3
Ч
3:1
Ч
2:1
КC
2:2
Ч
2:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.83
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.91
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жота 1 1
Соса Рамон 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уиллок Джо 1 1

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Алекс 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Домингес Николас 1 0
Силва Жота 1 0
Абботт Зак 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холл Льюис 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Ноттингем Форест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 3:4 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0
Ноттингем Форест - Эльче 0:1 Ноттингем Форест - Миллуолл 2:1 Сандерленд - Ноттингем Форест 1:1 Честерфилд - Ноттингем Форест 0:3 Бёрнли - Ноттингем Форест 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Ноттингем Форест 1:1 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0
Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Норвич Эрнандес Онел 2 (1)
Кристал Пэлас Матета Жан-Филипп 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Шеффилд Уэнсдей Ихьекве Майкл 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Силва Жота получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      Гимараэс Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Соса Рамон сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Силва Жота бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Уиллок Джо уходит с поля. Гимараэс Бруно выходит вместо него
    • 1'
      Г О О О О Л - Уиллок Джо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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