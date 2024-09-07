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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 9.
Торпедо Москва
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 54
Торпедо Москва 48.1% (26)
X 38.9% (21)
Арсенал Тула 13% (7)
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Торпедо Москва
Ничья
Арсенал Тула
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История личных встреч

Торпедо Москва
Арсенал Тула

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

МПЛ
1:1
МПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.25
Червяков Руслан 2 0.25
Нетфуллин Равиль 1 0.13
Корян Аршак 1 0.13
Галкин Владислав 1 0.13
Манелов Ираклий 1 0.13
Соколов Артём 1 0.13
Шитов Виталий 1 0.13
Чурич Марио 1 0.13
Чупаёв Александр 1 0.13
Шамкин Даниил 0 0
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Липовой Данил 2 0.25
Ткачёв Сергей 1 0.13
Цараев Алан 1 0.13
Раздорских Никита 1 0.13
Хабибов Ансор 1 0.13
Большаков Кирилл 1 0.13
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горбунов Игорь 1 0
Корян Аршак 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бердников Алексей 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Печенкин Никита 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0
Семенчук Давид 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Торпедо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Арсенал Тула
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
42%
3
43%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1
Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Арсенал Тула

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
4.
Сочи
 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
5.
Чайка
 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
6.
Балтика
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
7.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Сокол
 Заявка 8 2 5 1 6 - 5 11
10.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11.
Енисей
 Заявка 8 3 0 5 6 - 9 9
12.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 6 - 6 8
13.
Алания
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
16.
Шинник
 Заявка 8 1 3 4 2 - 7 6
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
12.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
7.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Чайка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
16.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 4
Сочи Крамарич Мартин 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 5
Алания Плиев Константин 1 3
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Сочи Крамарич Мартин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 54
    Торпедо Москва 48.1% (26)
    X 38.9% (21)
    Арсенал Тула 13% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Арсенал Тула
    2.45
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    3.25
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Арсенал Тула

    Исход игры
    Торпедо Москва
    48.1% (26)
    Ничья
    38.9% (21)
    Арсенал Тула
    13% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (40)
    Нет
    20% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (20)
    2:1 Торпедо Москва
    24.1% (13)
    1:0 Торпедо Москва
    16.7% (9)
    1:2 Арсенал Тула
    13% (7)
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    Торпедо Москва
    Арсенал Тула
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