Тур: 9.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Арсенал Тула
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.25
|Червяков Руслан
|2
|0.25
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.13
|Корян Аршак
|1
|0.13
|Галкин Владислав
|1
|0.13
|Манелов Ираклий
|1
|0.13
|Соколов Артём
|1
|0.13
|Шитов Виталий
|1
|0.13
|Чурич Марио
|1
|0.13
|Чупаёв Александр
|1
|0.13
|Шамкин Даниил
|0
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Липовой Данил
|2
|0.25
|Ткачёв Сергей
|1
|0.13
|Цараев Алан
|1
|0.13
|Раздорских Никита
|1
|0.13
|Хабибов Ансор
|1
|0.13
|Большаков Кирилл
|1
|0.13
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бердников Алексей
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Печенкин Никита
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
|Семенчук Давид
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Торпедо Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Арсенал Тула
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
42%
3
43%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2
Арсенал Тула
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1
Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Ленинградец - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Арсенал Тула
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
15
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|6 - 5
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|4
|Сочи
|Крамарич Мартин
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|5
|Алания
|Плиев Константин
|1 3
|Енисей
|Самойлов Денис
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Сочи
|Крамарич Мартин
|3
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Арсенал Тула
Исход игры
Торпедо Москва
48.1% (26)
Ничья
38.9% (21)
Арсенал Тула
13% (7)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
80% (40)
Нет
20% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (20)
2:1 Торпедо Москва
24.1% (13)
1:0 Торпедо Москва
16.7% (9)
1:2 Арсенал Тула
13% (7)
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