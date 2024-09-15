  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Ред Булл Брагантино
1:2
Второй тайм: 55'
Гремио
0'
9' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
0:1
29' Гол
Монсальве Мигель
34' Желтая карточка
Саша Эдуардо
1:1
44' Пенальти
Саша Эдуардо
1:2
53' Гол
Жемерсон де Жесус

Ход матча

9'
Да Силва Джадсом
 
29'
0:1
Монсальве Мигель
(Брайтвайт Мартин)
34'
Саша Эдуардо
 
44'
Саша Эдуардо
1:1
53'
1:2
Жемерсон де Жесус
(Кристальдо Франко)
55'
Борбас Тиаго
Жонатан Луис
 
55'
Уртадо Хосе
Да Силва Джадсом
 
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Гремио
3.40
Реклама, zenit.win
3.45
3.95
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
39
Мендес
Дуглас
4
Кунья
Лукас
31
Лопес
Гилерме
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
6
Жонатан
Луис
30
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
30
Кайо
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
11
Монсальве
Мигель
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Брайтвайт Мартин
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Гремио
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Гремио

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.28
Саша Эдуардо 3 (1) 0.12
Линкольн II 3 (1) 0.12
Витиньо Витор V 2 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 0.08
Борбас Тиаго 2 0.08
Мендес Дуглас 2 0.08
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 4 (1) 0.17
Сотельдо Йеферсон 3 0.13
Брайтвайт Мартин 3 0.13
Монсальве Мигель 3 0.13
Gustavo Gomes 3 0.13
Gustavo Martins 2 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.08
Павон Кристиан 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Аравена Александер 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 4 1
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Сантос Эдуардо 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Жонатан Луис 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Педро Жоао II 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Гремио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

9
9
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Гремио
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

16
12
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
5
31%
1
8%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
3
19%
5
42%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
4
36%
4
31%
16-30
3
27%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Забито

30
24
17 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 8
8
27%
2
8%
1-15
3
10%
5
21%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
6
20%
3
13%
46-60
2
7%
5
21%
61-75
5
17%
6
25%
76-90

Пропущено

29
27
16 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 15
2
7%
4
15%
1-15
7
24%
5
19%
16-30
7
24%
5
19%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
5
17%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2
Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Гремио

Точный счет

2:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
8 раз 33%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 26%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 50%
2
7 раз 29%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
4
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
15
8
8
16
1.5
7
16
1
23
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4:0 26 15 5 6 42 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
10.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
11.
Ред Булл Брагантино
 1:1 25 8 7 10 30 - 31 31
12.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
13.
Флуминенсе
 1:0 25 8 6 11 21 - 26 30
14.
Жувентуде
 0:1 26 7 8 11 29 - 36 29
15.
Гремио
 1:1 24 8 4 12 24 - 29 28
16.
Крисьюма
 0:4 25 7 7 11 32 - 39 28
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 4:0 14 10 1 3 27 - 9 31
4.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
5.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 1:1 12 7 2 3 17 - 12 23
10.
Жувентуде
 0:1 13 6 4 3 18 - 12 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 0:4 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 1:0 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 1:1 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4:0 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Флуминенсе
 1:0 13 4 1 8 8 - 15 13
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Гремио
 1:1 12 3 3 6 12 - 15 12
12.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
13.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
14.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
15.
Крисьюма
 0:4 12 3 1 8 15 - 21 10
16.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 1:1 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 0:1 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 8 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
  • 34'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Брайтвайт Мартин сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Монсальве Мигель бьет в цель!
  • 9'
    Да Силва Джадсом получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Гремио.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.16. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.16 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Брагантино
Ничья
Гремио
3.40
Реклама, zenit.win
3.45
3.95
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 1:2 Гремио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ред Булл Брагантино
Гремио
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный