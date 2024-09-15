Тур: 26.
2:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
0:1
28' ГолМонсальве Мигель
34' Желтая карточкаСаша Эдуардо
1:1
44' ПенальтиСаша Эдуардо
1:2
53' ГолЖемерсон де Жесус
2:2
63' ГолVinicius Mendonca
65' Желтая карточкаЛопес Гилерме
68' Желтая карточкаУртадо Хосе
77' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
77' Желтая карточкаБорбас Тиаго
90'+6
Ход матча
28'
34'
44'
1:1
53'
63'
65'
68'
77'
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 АртурВратарь
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
21 Нето ЖоаоПолузащитник
-
17 Пауло МаркосПолузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Van Van
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Гремио
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.28
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.12
|Линкольн II
|3 (1)
|0.12
|Витиньо Витор V
|2
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.08
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.08
|Борбас Тиаго
|2
|0.08
|Мендес Дуглас
|2
|0.08
|Густавиньо
|1
|0.04
|Фернандес Матеус
|1
|0.04
|Raul González II
|1
|0.04
|Энрике Педру II
|1
|0.04
|Ignacio Laquintana
|1
|0.04
|Vinicius Mendonca
|1
|0.04
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.04
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|4 (1)
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.13
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.13
|Монсальве Мигель
|3
|0.13
|Gustavo Gomes
|3
|0.13
|Gustavo Martins
|2
|0.08
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.08
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|4
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Сантос Эдуардо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Кунья Лукас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Гремио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
7
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
9
9
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Гремио
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
5
28%
1
7%
1-15
3
17%
4
29%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
5
38%
4
27%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Забито
32
26
18 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
8
25%
2
8%
1-15
3
9%
6
23%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
5
16%
6
23%
76-90
Пропущено
31
29
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
2
6%
4
14%
1-15
8
26%
5
17%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2
Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Гремио
Точный счет
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
66
48
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
310
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
168
916
816
124
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 25
|53
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|39 - 28
|45
|5.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|34 - 26
|42
|6.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|33 - 26
|42
|7.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|34 - 27
|40
|8.
|23
|9
|8
|6
|24 - 20
|35
|9.
|0:0
|25
|10
|5
|10
|29 - 34
|35
|10.
|0:0
|24
|8
|10
|6
|32 - 33
|34
|11.
|26
|8
|8
|10
|31 - 36
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|21 - 28
|27
|17.
|26
|7
|4
|15
|28 - 39
|25
|18.
|26
|5
|10
|11
|23 - 33
|25
|19.
|24
|5
|7
|12
|23 - 35
|22
|20.
|26
|4
|6
|16
|21 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 8
|30
|5.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|6.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|17 - 7
|27
|7.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|19 - 12
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|12.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|18.
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 16
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7