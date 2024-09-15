  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Ред Булл Брагантино
2:2
Конец матча
Гремио
0'
9' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
0:1
28' Гол
Монсальве Мигель
34' Желтая карточка
Саша Эдуардо
1:1
44' Пенальти
Саша Эдуардо
1:2
53' Гол
Жемерсон де Жесус
2:2
63' Гол
Vinicius Mendonca
65' Желтая карточка
Лопес Гилерме
68' Желтая карточка
Уртадо Хосе
77' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
77' Желтая карточка
Борбас Тиаго
90'+6
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
39
Мендес
Дуглас
4
Кунья
Лукас
31
Лопес
Гилерме
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
6
Жонатан
Луис
30
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
30
Кайо
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
11
Монсальве
Мигель
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Брайтвайт Мартин
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Гремио
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Гремио

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.28
Саша Эдуардо 3 (1) 0.12
Линкольн II 3 (1) 0.12
Витиньо Витор V 2 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.08
Эвангелиста Лукас 2 0.08
Борбас Тиаго 2 0.08
Мендес Дуглас 2 0.08
Густавиньо 1 0.04
Фернандес Матеус 1 0.04
Raul González II 1 0.04
Энрике Педру II 1 0.04
Ignacio Laquintana 1 0.04
Vinicius Mendonca 1 0.04
Кандидо Луан 1 (1) 0.04
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 4 (1) 0.17
Сотельдо Йеферсон 3 0.13
Брайтвайт Мартин 3 0.13
Монсальве Мигель 3 0.13
Gustavo Gomes 3 0.13
Gustavo Martins 2 0.08
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.08
Павон Кристиан 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Жемерсон де Жесус 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Аравена Александер 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 4 1
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Сантос Эдуардо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Кунья Лукас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Жонатан Луис 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Nata 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Педро Жоао II 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Гремио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
7
Ред Булл Брагантино
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гремио
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

9
9
Ред Булл Брагантино
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (11)
36% (9)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Гремио
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

18
14
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
5
28%
1
7%
1-15
3
17%
4
29%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
5
38%
4
27%
16-30
3
23%
5
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
20%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
3
21%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
1
7%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Забито

32
26
18 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
8
25%
2
8%
1-15
3
9%
6
23%
16-30
7
22%
3
12%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
3
9%
5
19%
61-75
5
16%
6
23%
76-90

Пропущено

31
29
17 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 16
2
6%
4
14%
1-15
8
26%
5
17%
16-30
7
23%
6
21%
31-45
5
16%
2
7%
46-60
4
13%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2
Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Гремио

Точный счет

2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
8 раз 32%
1:0
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
7 раз 29%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
16
8
9
16
1.5
8
16
1
24
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 0:0 25 13 6 6 39 - 28 45
5.
Крузейро
 0:0 26 12 6 8 34 - 26 42
6.
Сан-Паулу
 0:0 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Байя
 0:0 26 11 7 8 34 - 27 40
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 0:0 25 10 5 10 29 - 34 35
10.
Атлетико Минейро
 0:0 24 8 10 6 32 - 33 34
11.
Жувентуде
 26 8 8 10 31 - 36 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 0:0 13 9 3 1 23 - 8 30
5.
Сан-Паулу
 0:0 13 9 2 2 19 - 9 29
6.
Байя
 0:0 13 8 3 2 17 - 7 27
7.
Фламенго
 0:0 13 8 3 2 19 - 12 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 0:0 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 0:0 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 16 17
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 0:0 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Сан-Паулу
 0:0 13 3 4 6 14 - 17 13
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Крузейро
 0:0 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 0:0 13 3 2 8 9 - 17 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Кристальдо Франко сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Жемерсон де Жесус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 2:2 Гремио онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный