Тур: 26.
0:1
Второй тайм: 55'
0'
8' Желтая карточкаJadson III
17' Желтая карточкаНене Андерсон
0:1
27' ГолАриас Джон
33' Желтая карточкаFacundo Bernal
53' Желтая карточкаМарсело Виера
Ход матча
8'
17'
27'
0:1
29'
33'
53'
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
29
Тьяго
Сантос
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
17 Edson2
-
-
36 Da Rocha
-
44 Mandaca
-
70 Yan Souto
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
20 Victor HugoВратарь
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Жувентуде
Флуминенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.15
|Барбоза Лукас
|4
|0.15
|Нене Андерсон
|2
|0.08
|Erick Farias
|2
|0.08
|Danilo Boza
|2
|0.08
|Mandaca
|2
|0.08
|Luis Oyama
|2
|0.08
|Jadson III
|1
|0.04
|Марселинью X
|1
|0.04
|Лукас Хуан
|1
|0.04
|Эвертон
|1
|0.04
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.04
|Русшел Алан
|1
|0.04
|Жилберто IV
|1
|0.04
|Rodrigo Sam
|1
|0.04
|Каррильо Рони
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Yan Souto
|1
|0.04
|Bill2
|0
|0
|Edson2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.2
|Гансо Пауло
|3
|0.12
|Ариас Джон
|3
|0.12
|Кано Херман
|2
|0.08
|Лима II
|2
|0.08
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Кено
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|11
|1
|Marcos Ze
|7
|2
|Барбоза Лукас
|8
|0
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Русшел Алан
|3
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Жилберто IV
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Тьяго Сантос
|5
|0
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Facundo Bernal
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Кено
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Флуминенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
2
Жувентуде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Флуминенсе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
5
12
Жувентуде
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
24% (6)
28% (7)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (2)
50% (12)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
28%
1
17%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
4
22%
1
17%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
2
18%
4
25%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
45%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
24
11
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90
Забито
29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
3
10%
3
16%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
7
37%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
3
16%
61-75
6
21%
3
16%
76-90
Пропущено
35
27
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
3
9%
0
0%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
7
20%
6
22%
31-45
8
23%
6
22%
46-60
4
11%
7
26%
61-75
9
26%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Результаты матчей
Жувентуде
Флуминенсе
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 24%
2:1
5 раз 20%
2:0
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 60%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
10 раз 42%
0
9 раз 38%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
57
48
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
159
619
519
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 25
|53
|2.
|4:0
|26
|15
|5
|6
|42 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|25
|12
|5
|8
|33 - 26
|41
|7.
|25
|11
|6
|8
|34 - 27
|39
|8.
|23
|9
|8
|6
|24 - 20
|35
|9.
|24
|10
|4
|10
|29 - 34
|34
|10.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|11.
|2:1
|24
|9
|3
|12
|25 - 29
|30
|12.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|13.
|1:2
|25
|8
|6
|11
|30 - 32
|30
|14.
|1:0
|25
|8
|6
|11
|21 - 26
|30
|15.
|0:1
|26
|7
|8
|11
|29 - 36
|29
|16.
|0:4
|25
|7
|7
|11
|32 - 39
|28
|17.
|26
|7
|4
|15
|28 - 39
|25
|18.
|26
|5
|10
|11
|23 - 33
|25
|19.
|24
|5
|7
|12
|23 - 35
|22
|20.
|26
|4
|6
|16
|21 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|4:0
|14
|10
|1
|3
|27 - 9
|31
|4.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|5.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|6.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|1:2
|12
|7
|1
|4
|17 - 13
|22
|10.
|0:1
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|12.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|13.
|0:4
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|2:1
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|18.
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|4:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|2:1
|12
|4
|2
|6
|13 - 15
|14
|9.
|1:0
|13
|4
|1
|8
|8 - 15
|13
|10.
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|13.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|14.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|15.
|0:4
|12
|3
|1
|8
|15 - 21
|10
|16.
|12
|3
|1
|8
|9 - 17
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|18.
|1:2
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:1
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|8 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7