  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Жувентуде
2:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
8' Желтая карточка
Jadson III
17' Желтая карточка
Нене Андерсон
0:1
27' Гол
Ариас Джон
33' Желтая карточка
Facundo Bernal
53' Желтая карточка
Марсело Виера
62' Желтая карточка
Тьяго Сантос
65' Желтая карточка
Жилберто IV
77' Желтая карточка
Фабио Лопес
1:1
81' Гол
Ronaldo VI
2:1
84' Гол
Марселинью X
90'+6
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
79
Каррильо
Рони
7
Erick
Farias
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
12
Марсело
Виера
5
Facundo
Bernal
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
Жувентуде
4-3-3
Флуминенсе
4-5-1

История личных встреч

Жувентуде
Флуминенсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:2
К
3:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.2
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.15
Барбоза Лукас 4 0.15
Нене Андерсон 2 0.08
Марселинью X 2 0.08
Erick Farias 2 0.08
Danilo Boza 2 0.08
Mandaca 2 0.08
Luis Oyama 2 0.08
Jadson III 1 0.04
Лукас Хуан 1 0.04
Русшел Алан 1 0.04
Эвертон 1 0.04
Гонсалвеш Диего 1 0.04
Жилберто IV 1 0.04
Rodrigo Sam 1 0.04
Ronaldo VI 1 0.04
Каррильо Рони 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Yan Souto 1 0.04
Bill2 0 0
Edson2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауан Элиас 5 0.2
Гансо Пауло 3 0.12
Ариас Джон 3 0.12
Кано Херман 2 0.08
Лима II 2 0.08
Kevin Serna 1 0.04
Марсело Виера 1 (1) 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Кено 1 0.04
Мартинелли Габриэл 1 0.04
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 11 1
Marcos Ze 7 2
Барбоза Лукас 8 0
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Габриэл Васконселлос 3 1
Русшел Алан 3 1
Нене Андерсон 3 0
Жилберто IV 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Фрейтас Лукас 1 1
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Luis Oyama 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 10 0
Тьяго Сантос 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Диого VII 5 0
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Mano Menezes 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Самуэл Шавьер 3 0
Ариас Джон 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Gabriel Martinelli III 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Марсело Виера 2 0
Силва Тьяго 2 0
Фабио Лопес 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Facundo Bernal 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Кено 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Флуминенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
3
Жувентуде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Флуминенсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

5
12
Жувентуде
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Флуминенсе
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
9

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
2
17%
4
22%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
45%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90

Пропущено

24
11
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90

Забито

31
20
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
3
10%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
7
35%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
8
26%
3
15%
76-90

Пропущено

36
29
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
3
8%
0
0%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
8
22%
6
21%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
9
25%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2

Результаты матчей

Жувентуде
Флуминенсе

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
4
8
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1
12
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
16
9
7
19
1.5
5
20
2
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 0:0 25 13 6 6 39 - 28 45
5.
Крузейро
 0:0 26 12 6 8 34 - 26 42
6.
Сан-Паулу
 0:0 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Байя
 0:0 26 11 7 8 34 - 27 40
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 0:0 25 10 5 10 29 - 34 35
10.
Атлетико Минейро
 0:0 24 8 10 6 32 - 33 34
11.
Жувентуде
 26 8 8 10 31 - 36 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 0:0 13 9 3 1 23 - 8 30
5.
Сан-Паулу
 0:0 13 9 2 2 19 - 9 29
6.
Байя
 0:0 13 8 3 2 17 - 7 27
7.
Фламенго
 0:0 13 8 3 2 19 - 12 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 0:0 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 0:0 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 16 17
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 0:0 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Сан-Паулу
 0:0 13 3 4 6 14 - 17 13
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Крузейро
 0:0 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 0:0 13 3 2 8 9 - 17 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Каррильо Рони уходит с поля. Жилберто IV выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Facundo Bernal получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Erick Farias уходит с поля. Эдсон Мендеш выходит вместо него
    • 27'
      Kevin Serna сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Ариас Джон бьет в цель!
    • 17'
      Нене Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Жадсон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жувентуде 2:1 Флуминенсе онлайн

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