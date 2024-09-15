Тур: 26.
2:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаJadson III
17' Желтая карточкаНене Андерсон
0:1
27' ГолАриас Джон
33' Желтая карточкаFacundo Bernal
53' Желтая карточкаМарсело Виера
62' Желтая карточкаТьяго Сантос
65' Желтая карточкаЖилберто IV
77' Желтая карточкаФабио Лопес
1:1
81' ГолRonaldo VI
2:1
84' ГолМарселинью X
90'+6
Ход матча
8'
17'
27'
0:1
29'
33'
53'
62'
64'
65'
73'
77'
79'
81'
1:1
84'
2:1
28
Русшел
Алан
96
Ronaldo
VI
16
Jadson
III
29
Тьяго
Сантос
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
90
Kevin
Serna
19
Кауан
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
17 Edson2
-
-
36 Da Rocha
-
44 Mandaca
-
70 Yan Souto
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
90 Kevin SernaПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
20 Victor HugoВратарь
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ГугаПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Жувентуде
Флуминенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.15
|Барбоза Лукас
|4
|0.15
|Нене Андерсон
|2
|0.08
|Марселинью X
|2
|0.08
|Erick Farias
|2
|0.08
|Danilo Boza
|2
|0.08
|Mandaca
|2
|0.08
|Luis Oyama
|2
|0.08
|Jadson III
|1
|0.04
|Лукас Хуан
|1
|0.04
|Русшел Алан
|1
|0.04
|Эвертон
|1
|0.04
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.04
|Жилберто IV
|1
|0.04
|Rodrigo Sam
|1
|0.04
|Ronaldo VI
|1
|0.04
|Каррильо Рони
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Yan Souto
|1
|0.04
|Bill2
|0
|0
|Edson2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауан Элиас
|5
|0.2
|Гансо Пауло
|3
|0.12
|Ариас Джон
|3
|0.12
|Кано Херман
|2
|0.08
|Лима II
|2
|0.08
|Kevin Serna
|1
|0.04
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Кено
|1
|0.04
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.04
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|11
|1
|Marcos Ze
|7
|2
|Барбоза Лукас
|8
|0
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|1
|Русшел Алан
|3
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Жилберто IV
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Фрейтас Лукас
|1
|1
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|10
|0
|Тьяго Сантос
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Диого VII
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Mano Menezes
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Самуэл Шавьер
|3
|0
|Ариас Джон
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Gabriel Martinelli III
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Марсело Виера
|2
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Facundo Bernal
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Кено
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Флуминенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
3
Жувентуде
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Флуминенсе
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
5
12
Жувентуде
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
50% (13)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Флуминенсе
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
12% (3)
48% (12)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
9
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
5
25%
1
14%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
1
5%
1
14%
61-75
6
30%
1
14%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
5
28%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
2
17%
4
22%
61-75
2
17%
4
22%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
6
46%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
45%
2
15%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
24
11
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
6
25%
3
27%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
7
29%
29%
4
36%
76-90
Забито
31
20
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
3
10%
3
15%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
7
35%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
8
26%
3
15%
76-90
Пропущено
36
29
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
3
8%
0
0%
1-15
5
14%
2
7%
16-30
7
19%
6
21%
31-45
8
22%
6
21%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
9
25%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1
Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Байя - Жувентуде 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2
Результаты матчей
Жувентуде
Флуминенсе
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:1
6 раз 23%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 58%
2
5 раз 19%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
1
11 раз 44%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
67
48
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
169
719
520
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 25
|53
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|39 - 28
|45
|5.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|34 - 26
|42
|6.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|33 - 26
|42
|7.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|34 - 27
|40
|8.
|23
|9
|8
|6
|24 - 20
|35
|9.
|0:0
|25
|10
|5
|10
|29 - 34
|35
|10.
|0:0
|24
|8
|10
|6
|32 - 33
|34
|11.
|26
|8
|8
|10
|31 - 36
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|21 - 28
|27
|17.
|26
|7
|4
|15
|28 - 39
|25
|18.
|26
|5
|10
|11
|23 - 33
|25
|19.
|24
|5
|7
|12
|23 - 35
|22
|20.
|26
|4
|6
|16
|21 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 8
|30
|5.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|6.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|17 - 7
|27
|7.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|19 - 12
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|12.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|18.
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 16
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7