  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Байя
0:0
Второй тайм: 51'
Атлетико Минейро
0'
22' Желтая карточка
Igor Gomes

Ход матча

22'
 
Igor Gomes
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Минейро
3.45
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4.45
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5.09
Все Коэффициенты
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
8
Соуза
Коули
10
Рибейро
Эвертон
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
2
Лянко
Войнович
44
Rubens
21
Батталья
Родриго
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
30
Brahian
Palacios
42
Carlos
Amaral
Байя
4-4-2
Атлетико Минейро
3-5-2

История личных встреч

Байя
Атлетико Минейро

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
2:3
К
2:1
К
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.13
0.56

Среднее время на гол

42
162

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.23
Thaciano 6 0.23
Gabriel Teixeira 4 0.15
Лукас Жан 3 0.12
Да Силва Лусиано 3 0.12
Эступиньян Оскар 3 0.12
Соуза Коули 2 0.08
Александр Кайо 2 0.08
Рибейро Эвертон 1 0.04
Ратао Рафаэл 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Жилберто Жуниор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Де Пена Карлос 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.29
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.25
Варгас Эдуардо 5 0.21
Скарпа Густаво 4 (2) 0.17
Brahian Palacios 2 (1) 0.08
Сарачо Федерико 2 0.08
Carlos Amaral 2 0.08
Igor Gomes 1 (1) 0.04
Арана Гильерме 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 8 0
Де Пена Карлос 5 0
Thaciano 5 0
Александр Кайо 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Лукас Жан 4 0
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Рибейро Эвертон 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 7 1
Батталья Родриго 5 2
Халк Живанилдо 3 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Лянко Войнович 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Igor Gomes 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Brahian Palacios 2 0
Дейверсон Силва 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0

Результаты матчей

Байя
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
6
Байя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

13
14
Байя
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Атлетико Минейро
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
6
35%
7
44%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
6
38%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
6
35%
1
6%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
15%
5
29%
29%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
7
35%
3
18%
61-75
3
15%
2
12%
76-90

Забито

34
32
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
10
29%
29%
9
28%
76-90

Пропущено

27
33
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
2
7%
5
15%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
7
26%
7
21%
61-75
4
15%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Байя
Атлетико Минейро

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Байя
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
8
1.5
6
5
1
12
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
5
10
15
1.5
11
12
2
23
2.5
3
20
1
24
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 0:0 25 13 6 6 39 - 28 45
5.
Крузейро
 0:0 26 12 6 8 34 - 26 42
6.
Сан-Паулу
 0:0 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Байя
 0:0 26 11 7 8 34 - 27 40
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 0:0 25 10 5 10 29 - 34 35
10.
Атлетико Минейро
 0:0 24 8 10 6 32 - 33 34
11.
Жувентуде
 26 8 8 10 31 - 36 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 0:0 13 9 3 1 23 - 8 30
5.
Сан-Паулу
 0:0 13 9 2 2 19 - 9 29
6.
Байя
 0:0 13 8 3 2 17 - 7 27
7.
Фламенго
 0:0 13 8 3 2 19 - 12 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 0:0 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 0:0 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 16 17
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 0:0 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Сан-Паулу
 0:0 13 3 4 6 14 - 17 13
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Крузейро
 0:0 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 0:0 13 3 2 8 9 - 17 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Игор Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Атлетико Минейро.
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Байя
Ничья
Атлетико Минейро
3.45
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4.45
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5.09
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Байя
Атлетико Минейро
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