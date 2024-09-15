Тур: 26.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
22'
16
Thaciano
22
Эверсон
44
Rubens
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
23 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
47 РомулоНападающий
-
40 Victinho
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Байя
Атлетико Минейро
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.13
0.56
Среднее время на гол
42
162
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.23
|Thaciano
|6
|0.23
|Gabriel Teixeira
|4
|0.15
|Лукас Жан
|3
|0.12
|Да Силва Лусиано
|3
|0.12
|Эступиньян Оскар
|3
|0.12
|Соуза Коули
|2
|0.08
|Александр Кайо
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|1
|0.04
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.29
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.25
|Варгас Эдуардо
|5
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.17
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.08
|Carlos Amaral
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|8
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Лянко Войнович
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Байя
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
6
Байя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
13
14
Байя
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Атлетико Минейро
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
6
35%
7
44%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
29%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
6
38%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
6
35%
1
6%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
15%
5
29%
29%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
7
35%
3
18%
61-75
3
15%
2
12%
76-90
Забито
34
32
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
12%
3
9%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
18%
8
25%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
8
24%
4
13%
61-75
10
29%
29%
9
28%
76-90
Пропущено
27
33
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
2
7%
5
15%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
7
26%
7
21%
61-75
4
15%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Байя
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
4 раза 16%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
57
57
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
83
58
65
112
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
185
1015
1112
223
320
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 25
|53
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|39 - 28
|45
|5.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|34 - 26
|42
|6.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|33 - 26
|42
|7.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|34 - 27
|40
|8.
|23
|9
|8
|6
|24 - 20
|35
|9.
|0:0
|25
|10
|5
|10
|29 - 34
|35
|10.
|0:0
|24
|8
|10
|6
|32 - 33
|34
|11.
|26
|8
|8
|10
|31 - 36
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|21 - 28
|27
|17.
|26
|7
|4
|15
|28 - 39
|25
|18.
|26
|5
|10
|11
|23 - 33
|25
|19.
|24
|5
|7
|12
|23 - 35
|22
|20.
|26
|4
|6
|16
|21 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 8
|30
|5.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|6.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|17 - 7
|27
|7.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|19 - 12
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|12.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|18.
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 16
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7