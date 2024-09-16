Тур: 26.
3:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаIgor Gomes
1:0
51' ГолСтум Эвералдо
2:0
58' ГолРибейро Эвертон
80' Желтая карточкаКану Рубенилсон
82' Желтая карточкаЭверсон
90' Желтая карточкаДейверсон Силва
3:0
90' ГолЛусиано Родригез
90'+6
Ход матча
22'
51'
1:0
58'
2:0
74'
80'
82'
86'
90'
90'
3:0
16
Thaciano
22
Эверсон
44
Rubens
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
23 Adriel Ramos
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
47 РомулоНападающий
-
40 Victinho
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Байя
Атлетико Минейро
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.13
0.56
Среднее время на гол
42
162
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|7 (1)
|0.27
|Thaciano
|6
|0.23
|Gabriel Teixeira
|4
|0.15
|Лукас Жан
|3
|0.12
|Да Силва Лусиано
|3
|0.12
|Эступиньян Оскар
|3
|0.12
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Соуза Коули
|2
|0.08
|Александр Кайо
|2
|0.08
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Лусиано Родригез
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.29
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.25
|Варгас Эдуардо
|5
|0.21
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.17
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.08
|Carlos Amaral
|2
|0.08
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|9
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Лукас Жан
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Эверсон
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Лянко Войнович
|2
|1
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Байя
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
6
Байя
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
13
14
Байя
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Атлетико Минейро
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
20
16
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
15%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
7
35%
7
44%
76-90
Пропущено
7
19
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
29%
3
16%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
1
14%
4
21%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
4
21%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
18%
6
38%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
6
35%
1
6%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
15%
5
29%
29%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
7
35%
3
18%
61-75
3
15%
2
12%
76-90
Забито
37
32
12 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
4
11%
3
9%
1-15
2
5%
5
16%
16-30
6
16%
8
25%
31-45
6
16%
3
9%
46-60
8
22%
4
13%
61-75
11
30%
30%
9
28%
76-90
Пропущено
27
36
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 19
2
7%
5
14%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
5
19%
6
17%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
7
26%
7
19%
61-75
4
15%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Байя
Атлетико Минейро
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
8 раз 31%
0
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
102
67
57
211
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
58
66
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
186
1115
1113
323
321
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7