Тур: 26.
5:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЛопес Хосе Мануэль
2:0
15' ГолАндерсон Фелипе
3:0
18' Гол в свои воротаФигейреду Тобиаш
4:0
51' ГолЭстеван
60' Желтая карточкаWalisson
64' Желтая карточкаФигейреду Тобиаш
66' Красная карточкаCaio Paulista
5:0
77' ГолВейга Рафаэль
90'+5
Ход матча
2'
15'
2:0
18'
3:0
51'
4:0
60'
64'
66'
77'
5:0
27
Риос
Ричард
41
Эстеван
33
Walisson
8
Newton
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
20 РомулоНападающий
-
44 Витор Нуньеш
-
-
7 Дуду
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Matheus XVПолузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
6 РоналдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Alisson III
-
77 Werik
-
-
41 Erick Garcia
-
20 Дуду V1
-
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|9 (2)
|0.35
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0.31
|Рони III
|4
|0.15
|Вейга Рафаэль
|3
|0.12
|Андерсон Фелипе
|2
|0.08
|Лазаро
|2
|0.08
|José Maurisio3
|2
|0.08
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.08
|Риос Ричард
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Мурило Серкейра
|1
|0.04
|Менино Габриэль
|1
|0.04
|Луиджи
|1
|0.04
|Витор Нуньеш
|1
|0.04
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.24
|Matheus XV
|5
|0.2
|Кайке Артур
|4
|0.16
|Marcelo Hermes
|2
|0.08
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.08
|Gustavo Barreto
|2
|0.08
|Трауко Мигель
|2
|0.08
|Fellipe Mateus
|2
|0.08
|Higor Meritao
|2
|0.08
|Newton
|1
|0.04
|Rodrigo Fagundes
|1
|0.04
|Анхель Вилькер
|1
|0.04
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.04
|Renato Kayzer
|1
|0.04
|Роналд
|0
|0
|Walisson
|0
|0
|Аллано Лима
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Мурило Серкейра
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Роша Маркос
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Риос Ричард
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|5
|2
|Rodrigo Fagundes
|7
|0
|Роналд
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Gustavo XII
|3
|1
|Фигейреду Тобиаш
|4
|0
|Трауко Мигель
|2
|1
|Клаудиньо Родригес
|3
|0
|Walisson
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Gustavo Barreto
|3
|0
|Fellipe Mateus
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Newton
|2
|0
|Боласье Янник
|2
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Alisson III
|2
|0
|Matheus XV
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Кайке Артур
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
8
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Крисьюма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
15
14
Палмейрас Сан-Паулу
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Крисьюма
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
5
31%
31-45
10
37%
4
25%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
5
19%
4
25%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
10%
4
19%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
4
19%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
5
33%
3
18%
76-90
Пропущено
10
18
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
4
40%
4
22%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Забито
42
33
15 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
5
12%
3
9%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
5
12%
8
24%
31-45
12
29%
8
24%
46-60
5
12%
5
15%
61-75
10
24%
7
21%
76-90
Пропущено
20
39
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 22
3
15%
4
10%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
3
15%
7
18%
31-45
5
25%
8
21%
46-60
6
30%
7
18%
61-75
2
10%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
1
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 56%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
121
104
58
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
39
111
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
223
1511
817
521
124
323
124
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|5
|5
|45 - 25
|53
|2.
|26
|15
|5
|6
|43 - 19
|50
|3.
|26
|14
|7
|5
|32 - 25
|49
|4.
|0:0
|25
|13
|6
|6
|39 - 28
|45
|5.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|34 - 26
|42
|6.
|0:0
|26
|12
|6
|8
|33 - 26
|42
|7.
|0:0
|26
|11
|7
|8
|34 - 27
|40
|8.
|23
|9
|8
|6
|24 - 20
|35
|9.
|0:0
|25
|10
|5
|10
|29 - 34
|35
|10.
|0:0
|24
|8
|10
|6
|32 - 33
|34
|11.
|26
|8
|8
|10
|31 - 36
|32
|12.
|25
|8
|7
|10
|31 - 32
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|27 - 29
|30
|14.
|24
|8
|4
|12
|25 - 30
|28
|15.
|25
|7
|7
|11
|32 - 40
|28
|16.
|25
|7
|6
|12
|21 - 28
|27
|17.
|26
|7
|4
|15
|28 - 39
|25
|18.
|26
|5
|10
|11
|23 - 33
|25
|19.
|24
|5
|7
|12
|23 - 35
|22
|20.
|26
|4
|6
|16
|21 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|13
|10
|1
|2
|24 - 10
|31
|3.
|14
|10
|1
|3
|28 - 9
|31
|4.
|0:0
|13
|9
|3
|1
|23 - 8
|30
|5.
|0:0
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|6.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|17 - 7
|27
|7.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|19 - 12
|27
|8.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|9.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|10.
|12
|7
|2
|3
|18 - 13
|23
|11.
|11
|5
|4
|2
|14 - 11
|19
|12.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|14.
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|15.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|18.
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|19.
|13
|2
|4
|7
|11 - 16
|10
|20.
|13
|2
|3
|8
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|16 - 16
|17
|5.
|12
|4
|4
|4
|10 - 9
|16
|6.
|13
|4
|4
|5
|12 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|9.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|13 - 20
|11
|14.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 22
|10
|16.
|13
|3
|1
|9
|8 - 17
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|13
|1
|4
|8
|11 - 24
|7
|20.
|14
|1
|3
|10
|6 - 21
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7