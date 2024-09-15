  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Палмейрас Сан-Паулу
5:0
Конец матча
Крисьюма
0'
1:0
2' Гол
Лопес Хосе Мануэль
2:0
15' Гол
Андерсон Фелипе
3:0
18' Гол в свои ворота
Фигейреду Тобиаш
4:0
51' Гол
Эстеван
60' Желтая карточка
Walisson
64' Желтая карточка
Фигейреду Тобиаш
66' Красная карточка
Caio Paulista
5:0
77' Гол
Вейга Рафаэль
90'+5
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
18
José
Maurisio3
41
Эстеван
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Андерсон
Фелипе
1
Gustavo
XII
27
Клаудиньо
Родригес
33
Walisson
29
Фигейреду
Тобиаш
22
Marcelo
Hermes
88
Gustavo
Barreto
8
Newton
85
Каррейро
Патрик
17
Matheus
XV
45
Кайке
Артур
11
Боласье
Янник
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Крисьюма
4-4-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:2
БСА
1:0
БСА
1:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 9 (2) 0.35
Лопес Хосе Мануэль 8 0.31
Рони III 4 0.15
Вейга Рафаэль 3 0.12
Андерсон Фелипе 2 0.08
Лазаро 2 0.08
José Maurisio3 2 0.08
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.08
Риос Ричард 1 0.04
Гомес Густаво 1 (1) 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Фабиньо Энрике 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Мурило Серкейра 1 0.04
Менино Габриэль 1 0.04
Луиджи 1 0.04
Витор Нуньеш 1 0.04
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.24
Matheus XV 5 0.2
Кайке Артур 4 0.16
Marcelo Hermes 2 0.08
Клаудиньо Родригес 2 0.08
Gustavo Barreto 2 0.08
Трауко Мигель 2 0.08
Fellipe Mateus 2 0.08
Higor Meritao 2 0.08
Newton 1 0.04
Rodrigo Fagundes 1 0.04
Анхель Вилькер 1 0.04
Фигейреду Тобиаш 1 0.04
Renato Kayzer 1 0.04
Роналд 0 0
Walisson 0 0
Аллано Лима 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Рафаэл Жозе 5 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Роша Маркос 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Риос Ричард 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Вевертон Перейра 1 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 5 2
Rodrigo Fagundes 7 0
Роналд 5 0
Eder1 5 0
Gustavo XII 3 1
Фигейреду Тобиаш 4 0
Трауко Мигель 2 1
Клаудиньо Родригес 3 0
Walisson 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Gustavo Barreto 3 0
Fellipe Mateus 3 0
Higor Meritao 3 0
Newton 2 0
Боласье Янник 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Alisson III 2 0
Matheus XV 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Кайке Артур 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Крисьюма
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
8
Палмейрас Сан-Паулу
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Крисьюма
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

15
14
Палмейрас Сан-Паулу
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Крисьюма
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

27
16
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
4
15%
5
31%
31-45
10
37%
4
25%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
5
19%
4
25%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
10%
4
19%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
3
30%
5
24%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
4
19%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
5
33%
3
18%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
4
40%
4
22%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Забито

42
33
15 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 2
5
12%
3
9%
1-15
5
12%
2
6%
16-30
5
12%
8
24%
31-45
12
29%
8
24%
46-60
5
12%
5
15%
61-75
10
24%
7
21%
76-90

Пропущено

20
39
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 22
3
15%
4
10%
1-15
1
5%
4
10%
16-30
3
15%
7
18%
31-45
5
25%
8
21%
46-60
6
30%
7
18%
61-75
2
10%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1
Крисьюма
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Витория - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Крузейро 1:0 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Байя 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Крисьюма - Куяба 2:5

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма

Точный счет

2:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
7 раз 54%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
7 раз 28%
1:1
5 раз 20%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
8 раз 31%
1
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
14 раз 56%
2
7 раз 28%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
1
10
4
1.5
5
8
4
10
2.5
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
22
3
15
11
1.5
8
17
5
21
2.5
1
24
3
23
3.5
1
24
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 0:0 25 13 6 6 39 - 28 45
5.
Крузейро
 0:0 26 12 6 8 34 - 26 42
6.
Сан-Паулу
 0:0 26 12 6 8 33 - 26 42
7.
Байя
 0:0 26 11 7 8 34 - 27 40
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 0:0 25 10 5 10 29 - 34 35
10.
Атлетико Минейро
 0:0 24 8 10 6 32 - 33 34
11.
Жувентуде
 26 8 8 10 31 - 36 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 0:0 13 9 3 1 23 - 8 30
5.
Сан-Паулу
 0:0 13 9 2 2 19 - 9 29
6.
Байя
 0:0 13 8 3 2 17 - 7 27
7.
Фламенго
 0:0 13 8 3 2 19 - 12 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 0:0 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 0:0 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 0:0 12 4 5 3 16 - 16 17
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 0:0 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Сан-Паулу
 0:0 13 3 4 6 14 - 17 13
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Крузейро
 0:0 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 0:0 13 3 2 8 9 - 17 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
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    • 46'
      Клаудиньо Родригес уходит с поля. Дуду V1 выходит вместо него
    • 46'
      Barreto уходит с поля. Fellipe Mateus выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Г О О О О Л - Фигейреду Тобиаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 15'
      Роша Маркос сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Андерсон Фелипе бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Лопес Хосе Мануэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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