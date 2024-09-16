Тур: 26.
0'
5' Желтая карточкаФеррареси Науэль
19' Желтая карточкаЖорже Кайо
43' Желтая карточкаMichel Araujo
44' Желтая карточкаЭнрике Матеус
45' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
0:1
59' ГолWilliam Gomes
74' Желтая карточкаВерон Габриэл
90' Желтая карточкаСилва Андре
90'+7
Ход матча
19'
43'
44'
59'
0:1
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
93
Жандрей
22
Нето
Руан
35
Sabino2
33
Арруда
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 Каики IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
-
-
66 Tevis
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
22 Нето РуанЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Alan Franco1
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Крузейро
Сан-Паулу
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
40 матчей
30%
15%
55%
12 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
15%
47.5%
37.5%
6 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
0.95
0.81
Среднее время на гол
95
111
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.43
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.2
0.95
Тотал матчей
2.5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
75
94
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|6
|0.23
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.19
|Верон Габриэл
|4
|0.15
|Rafael VII
|3
|0.12
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.12
|Барреаль Альваро
|2
|0.08
|Артур Гомес VIII
|2
|0.08
|Энрике Матеус
|2
|0.08
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Жорже Кайо
|1
|0.04
|Рамиро
|1
|0.04
|Витал Матеус
|1
|0.04
|Lucas Silva IV
|1
|0.04
|Papagaio
|1
|0.04
|Диас Лаутаро
|1
|0.04
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Vinicius Robert
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|7 (1)
|0.27
|Лукас Моура
|5 (1)
|0.19
|Кальери Хонатан
|5
|0.19
|Силва Андре III
|4
|0.15
|_Ferreira
|3
|0.12
|Феррейра Факундо
|2
|0.08
|William Gomes
|2
|0.08
|Alisson II
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Арболеда Роберт
|1
|0.04
|Феррареси Науэль
|1
|0.04
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.04
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|7
|0
|Ivaldo
|7
|0
|Марсело Жоао
|7
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Виллиам Фуртадо
|6
|0
|Хавьер Марлон
|1
|2
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Lucas Silva IV
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Rafael VII
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Каики II
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|10
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|4
|1
|Alan Franco1
|4
|1
|Welington
|4
|0
|Кальери Хонатан
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Арболеда Роберт
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Рафинья XXI
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Арруда Эрик
|1
|0
|William Gomes
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сан-Паулу
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
6
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
9
19
Крузейро
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Сан-Паулу
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
10
25
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
21%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
21%
3
20%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
7
41%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Забито
11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
3
27%
6
30%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
45%
3
15%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
4
22%
3
38%
76-90
Забито
35
35
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
8
23%
9
26%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
10
29%
6
17%
76-90
Пропущено
26
25
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
12%
3
12%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
6
23%
7
28%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
6
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1
Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Крузейро
Сан-Паулу
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
94
76
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
310
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
206
1214
1115
521
323
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|8 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 11
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 7