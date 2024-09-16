  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Крузейро
0:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
5' Желтая карточка
Феррареси Науэль
19' Желтая карточка
Жорже Кайо
43' Желтая карточка
Michel Araujo
44' Желтая карточка
Энрике Матеус
45' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
0:1
59' Гол
William Gomes
74' Желтая карточка
Верон Габриэл
90' Желтая карточка
Силва Андре
90'+7
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
20
Уолас
Соуза
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
97
Энрике
Матеус
10
Перейра
Матеус
22
Витиньо
Виктор
9
Жорже
Кайо
93
Жандрей
32
Феррареси
Науэль
22
Нето
Руан
35
Sabino2
2
Igor
Vinicius
4
Лонго
Сантьяго
20
Антонио
Маркос
15
Michel
Araujo
33
Арруда
Эрик
39
William
Gomes
17
Силва
Андре
III
Крузейро
4-5-1
Сан-Паулу
3-4-3

История личных встреч

Крузейро
Сан-Паулу

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

40 матчей

30%
15%
55%
12 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

15%
47.5%
37.5%
6 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

30%
27.5%
42.5%
12 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
Г
1:2
СA
3:2
СA
1:0
К
1:2
К
0:2
Г1
1:1
СA
1:0
СA
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
2:1
СA
1:0
КЛ
1:0
КЛ
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
0:2
БСА
0:3
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:2
КЛ
2:0
КЛ
0:2
СA
1:2
КЛ
0:2
СA
3:0
КЛ
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

0.95
0.81

Среднее время на гол

95
111

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.43
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.2
0.95

Тотал матчей

2.5
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

75
94

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 6 0.23
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.19
Верон Габриэл 4 0.15
Rafael VII 3 0.12
Juan Dinenno 3 (1) 0.12
Барреаль Альваро 2 0.08
Артур Гомес VIII 2 0.08
Энрике Матеус 2 0.08
Витиньо Виктор 1 0.04
Жорже Кайо 1 0.04
Рамиро 1 0.04
Витал Матеус 1 0.04
Lucas Silva IV 1 0.04
Papagaio 1 0.04
Диас Лаутаро 1 0.04
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Vinicius Robert 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 7 (1) 0.27
Лукас Моура 5 (1) 0.19
Кальери Хонатан 5 0.19
Силва Андре III 4 0.15
_Ferreira 3 0.12
Феррейра Факундо 2 0.08
William Gomes 2 0.08
Alisson II 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Арболеда Роберт 1 0.04
Феррареси Науэль 1 0.04
Бобадилья Дамиан 1 0.04
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Wellington Rato 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 7 0
Ivaldo 7 0
Марсело Жоао 7 0
Ромеро Лукас Даниэль 5 1
Виллиам Фуртадо 6 0
Хавьер Марлон 1 2
Барреаль Альваро 4 0
Энрике Матеус 3 0
Lucas Silva IV 3 0
Machado 2 0
Рамиро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Rafael VII 2 0
Papagaio 2 0
Жорже Кайо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Каики II 2 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Vinicius Robert 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 10 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 4 1
Alan Franco1 4 1
Welington 4 0
Кальери Хонатан 4 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Арболеда Роберт 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Rodrigo Nestor 2 0
Wellington Rato 2 0
Рафинья XXI 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Силва Андре III 1 0
Sabino2 1 0
Арруда Эрик 1 0
William Gomes 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Крузейро
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сан-Паулу
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
6
Крузейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сан-Паулу
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

9
19
Крузейро
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Сан-Паулу
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
12% (3)
46% (12)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

10
25

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
5
21%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
5
21%
3
20%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
7
41%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

11
20
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 15
3
27%
6
30%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
2
18%
2
10%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
5
45%
3
15%
76-90

Пропущено

18
8
10 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
4
22%
3
38%
76-90

Забито

35
35
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 6
8
23%
9
26%
1-15
3
9%
5
14%
16-30
6
17%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
10
29%
6
17%
76-90

Пропущено

26
25
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
12%
3
12%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
6
23%
7
28%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
6
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1
Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1
Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Сан-Паулу - Байя 3:1 Сан-Паулу - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Крузейро
Сан-Паулу

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
5 раз 19%
3
5 раз 19%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
9
4
1.5
7
6
4
9
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
20
6
12
14
1.5
11
15
5
21
2.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 26 15 5 6 43 - 19 50
3.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
4.
Фламенго
 25 13 6 6 40 - 29 45
5.
Сан-Паулу
 26 13 5 8 34 - 26 44
6.
Байя
 26 12 6 8 37 - 27 42
7.
Крузейро
 26 12 5 9 34 - 27 41
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 25 10 5 10 30 - 35 35
10.
Атлетико Минейро
 24 8 9 7 32 - 36 33
11.
Жувентуде
 26 8 8 10 31 - 36 32
12.
Ред Булл Брагантино
 25 8 7 10 31 - 32 31
13.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
14.
Гремио
 24 8 4 12 25 - 30 28
15.
Крисьюма
 25 7 7 11 32 - 40 28
16.
Флуминенсе
 25 7 6 12 21 - 28 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 10 1 3 28 - 9 31
4.
Крузейро
 13 9 2 2 23 - 9 29
5.
Байя
 13 9 2 2 20 - 7 29
6.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
7.
Фламенго
 13 8 3 2 20 - 13 27
8.
Жувентуде
 13 7 4 2 20 - 12 25
9.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
10.
Ред Булл Брагантино
 12 7 2 3 18 - 13 23
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
5.
Атлетико Минейро
 12 4 4 4 16 - 19 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Гремио
 12 3 3 6 13 - 16 12
12.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Васко да Гама
 13 3 2 8 10 - 18 11
15.
Крисьюма
 12 3 1 8 15 - 22 10
16.
Флуминенсе
 13 3 1 9 8 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 8 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 11
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
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