Тур: 26.
2:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолЭнрике Луис
1:0
43' Не забитый пенальтиРомеро Анхель
61' Желтая карточкаMarlon Freitas
1:1
63' ПенальтиГарро Родриго
2:1
67' ГолАльмада Тьяго
90' Желтая карточкаБиду
90' Желтая карточкаРамальо Андре
90'+9
Ход матча
39'
43'
1:0
61'
63'
1:1
67'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
John
Victor
99
Хесус
Игорь
14
Raniele
21
Биду
43
Магно
Таллес
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АдриэлсонЗащитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
6 Че ЧеЗащитник
- Защитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
25 KaueПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Franclim Carvalho
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
- Нападающий
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
-
16 Энрике Педро
-
46 Hugo Farias
-
27 Bidon Breno
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
38 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.4%
36.8%
44.8%
7 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.1
Среднее время на гол
85
82
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
1.06
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
45
41
Голов в среднем за матч
1.18
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
76
83
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|5 (1)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|4
|0.15
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.15
|Cuiabano
|4
|0.15
|Хесус Игорь
|4
|0.15
|Сантос Жуниор
|3
|0.12
|Данило Барбоза
|3
|0.12
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.12
|Понте Матео
|3
|0.12
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.08
|Мартинс Матеус
|2
|0.08
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.04
|Джеффиньо
|1
|0.04
|Kaue
|1
|0.04
|Вела Карлос
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Альмада Тьяго
|1
|0.04
|Lucas Halter
|1
|0.04
|Jacob Montes
|1
|0.04
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарро Родриго
|4 (1)
|0.15
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.15
|Уэсли Лопес
|3
|0.12
|Кака II
|3
|0.12
|Ромеро Анхель
|3
|0.12
|Магно Таллес
|2
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Marlon Freitas
|6
|0
|Грегоре
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Энрике Луис IX
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Че Че
|1
|1
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Raniele
|6
|0
|Алберто Юри
|4
|1
|Ромеро Анхель
|5
|0
|Кака II
|3
|1
|Коронадо Игор
|3
|0
|Рамальо Андре
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Биду
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
16
18
Ботафого Рио-де-Жанейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Коринтианс
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
38% (10)
54% (14)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
24
7
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
3
13%
2
29%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
3
43%
61-75
7
29%
29%
1
14%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
1
10%
6
30%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
4
20%
76-90
Забито
21
18
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
1
5%
6
33%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
4
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
45
25
15 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 5
2 Не забивали 12
8
18%
0
0%
1-15
3
7%
4
16%
16-30
4
9%
8
32%
31-45
8
18%
4
16%
46-60
9
20%
4
16%
61-75
13
29%
5
20%
76-90
Пропущено
25
31
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
6
24%
6
19%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
5
20%
9
29%
29%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
6
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Точный счет
1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
67
66
310
210
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
59
76
113
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
1412
1313
719
422
224
323
125
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|8 (6)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
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