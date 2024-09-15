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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 26.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
39' Гол
Энрике Луис
1:0
43' Не забитый пенальти
Ромеро Анхель
61' Желтая карточка
Marlon Freitas
1:1
63' Пенальти
Гарро Родриго
2:1
67' Гол
Альмада Тьяго
90' Желтая карточка
Биду
90' Желтая карточка
Рамальо Андре
90'+9
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
21
Марсал
Фернандо
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
23
Альмада
Тьяго
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
99
Хесус
Игорь
1
Ногейра
Хуго
5
Рамальо
Андре
13
Энрике
Густаво
4
Каэтано
Жоао
2
Котулио
Матеус
14
Raniele
70
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Гарро
Родриго
21
Биду
11
Ромеро
Анхель
43
Магно
Таллес
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-5-1
Коринтианс
3-5-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

38 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
10 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.4%
36.8%
44.8%
7 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
ПА
2:0
СA
1:0
СA
1:3
ПА
1:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:2
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
0:3
К
4:2
КБ
2:2
ПА
2:1
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
1:1
П
0:0
СA
2:2
СA
1:3
CP
1:0
СA
0:2
СA
0:2
CP
0:0
СA
1:1
СA
2:2
CP
1:1
СA
3:3
СA
0:0
CP
2:0
КБ
2:1
КБ
2:1

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.1

Среднее время на гол

85
82

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
1.06

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

76
83

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 5 (1) 0.19
Саварино Джефферсон 4 0.15
Соарес Франсиско 4 (2) 0.15
Cuiabano 4 0.15
Хесус Игорь 4 0.15
Сантос Жуниор 3 0.12
Данило Барбоза 3 0.12
Баштуш Бартоломеу 3 0.12
Понте Матео 3 0.12
Эдуардо Карлос II 2 0.08
Мартинс Матеус 2 0.08
Ромеро Оскар 1 (1) 0.04
Джеффиньо 1 0.04
Kaue 1 0.04
Вела Карлос 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Альмада Тьяго 1 0.04
Lucas Halter 1 0.04
Jacob Montes 1 0.04
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0
Грегоре 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарро Родриго 4 (1) 0.15
Алберто Юри 4 (1) 0.15
Уэсли Лопес 3 0.12
Кака II 3 0.12
Ромеро Анхель 3 0.12
Магно Таллес 2 0.08
Коронадо Игор 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 6 1
Marlon Freitas 6 0
Грегоре 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Lucas Halter 4 0
Cuiabano 4 0
Соарес Франсиско 3 0
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Энрике Луис IX 3 0
Понте Матео 3 0
Че Че 1 1
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Хесус Игорь 1 0
Ярлен 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 7 0
Энрике Густаво 5 1
Raniele 6 0
Алберто Юри 4 1
Ромеро Анхель 5 0
Кака II 3 1
Коронадо Игор 3 0
Рамальо Андре 3 0
Шарлес 3 0
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Hugo Farias 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Биду 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Коринтианс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

16
18
Ботафого Рио-де-Жанейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
62% (16)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Коринтианс
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
38% (10)
54% (14)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

24
7
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 21
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
1
14%
16-30
3
13%
2
29%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
5
21%
3
43%
61-75
7
29%
29%
1
14%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 12
2
20%
2
10%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
5
25%
31-45
1
10%
6
30%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
4
20%
76-90

Забито

21
18
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
1
5%
6
33%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Пропущено

15
11
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
27%
4
36%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

45
25
15 В 1-м тайме 12
30 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 5
2 Не забивали 12
8
18%
0
0%
1-15
3
7%
4
16%
16-30
4
9%
8
32%
31-45
8
18%
4
16%
46-60
9
20%
4
16%
61-75
13
29%
5
20%
76-90

Пропущено

25
31
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
6
24%
6
19%
1-15
3
12%
1
3%
16-30
5
20%
9
29%
29%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
6
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Крисьюма - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Коринтианс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс

Точный счет

1:0
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
9 раз 64%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
2
9 раз 35%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
6
7
1.5
6
6
3
10
2.5
2
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
9
7
6
1.5
1
13
1
12
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
2
0.5
Больше Меньше
14
12
13
13
1.5
7
19
4
22
2.5
2
24
3
23
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 26 16 5 5 45 - 25 53
2.
Форталеза Сеара
 26 14 7 5 32 - 25 49
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 25 14 5 6 38 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 25 12 5 8 33 - 26 41
7.
Байя
 25 11 6 8 34 - 27 39
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 23 9 8 6 24 - 20 35
9.
Васко да Гама
 24 10 4 10 29 - 34 34
10.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
11.
Ред Булл Брагантино
 24 8 6 10 29 - 30 30
12.
Атлетико Паранаэнсе
 24 8 6 10 27 - 29 30
13.
Жувентуде
 25 7 8 10 29 - 35 29
14.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 24 7 6 11 20 - 26 27
17.
Витория
 26 7 4 15 28 - 39 25
18.
Коринтианс
 26 5 10 11 23 - 33 25
19.
Куяба
 24 5 7 12 23 - 35 22
20.
Атлетико Гойаненсе
 26 4 6 16 21 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 10 1 2 24 - 10 31
3.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
4.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Ред Булл Брагантино
 11 7 1 3 16 - 11 22
10.
Жувентуде
 12 6 4 2 18 - 11 22
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 4 2 14 - 11 19
12.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
13.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
14.
Флуминенсе
 12 4 5 3 13 - 11 17
15.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
18.
Витория
 13 4 2 7 15 - 19 14
19.
Куяба
 13 2 4 7 11 - 16 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 5 4 3 15 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 4 4 4 10 - 9 16
6.
Форталеза Сеара
 13 4 4 5 12 - 19 16
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 13 3 4 6 17 - 20 13
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 12 3 3 6 14 - 17 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Витория
 13 3 2 8 13 - 20 11
14.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
15.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
16.
Васко да Гама
 12 3 1 8 9 - 17 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
18.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 13 1 4 8 11 - 24 7
20.
Коринтианс
 14 1 3 10 6 - 21 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 8 (6)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ромеро Анхель пробил пенальти, но не смог забить!
    • 39'
      Саварино Джефферсон сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Энрике Луис IX бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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