Стадион: Викингсведлюр.
5:0
Конец матча
0'
1:0
29' ГолХансен Николай
45' Красная карточкаГарсия Кристиан
1:0
45' Не забитый пенальтиТрандарсон Арон-Элис
51' Желтая карточкаРубио Хесус
2:0
53' ПенальтиИнгимюндарсон Вальдимар
2:0
64' Не забитый пенальтиИнгимюндарсон Вальдимар
3:0
66' ГолВанхамар Гуннар
4:0
75' ГолИнгимюндарсон Вальдимар
5:0
90' ГолХансен Николай
90'+6
Ход матча
29'
45'
45'
51'
53'
64'
66'
3:0
75'
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
12 Удары в створ 0
-
13 Угловые 0
-
2 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
69 Владение мячом, % 31
13
Alex
Ruiz
48
Чете
17
Гомес
Адриан
10
Pablo
Molina
11
Joaquinete
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Dadi Jonsson
-
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
-
13 Alex RuizВратарь
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес АдрианЗащитник
-
10 Pablo MolinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 JoaquineteНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
20 Eric Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Boris Anton
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3 (1)
|0.6
|Хансен Николай II
|3
|0.6
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0.4
|Ванхамар Гуннар
|1
|0.2
|Сигурпалсон Ари
|0
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|2
|0
|Гуннарссон Карл
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Тордарсон Стигур
|1
|0
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Кристиан II
|0
|1
|Рубио Хесус II
|1
|0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Викингур Рейкьявик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
УЭ Санта-Колома
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Викингур Рейкьявик
УЭ Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 5:0 УЭ Санта-Колома
Исход игры
Викингур Рейкьявик
93.1% (95)
Ничья
6.9% (7)
УЭ Санта-Колома
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.6% (40)
Меньше
60.4% (61)
Обе команды забьют
Да
31.68% (32)
Нет
68.32% (69)
Популярный счёт
2:0 Викингур Рейкьявик
42.2% (43)
2:1 Викингур Рейкьявик
15.7% (16)
1:0 Викингур Рейкьявик
11.8% (12)
3:0 Викингур Рейкьявик
8.8% (9)
3:1 Викингур Рейкьявик
7.8% (8)
1:1 Ничья
4.9% (5)
4:0 Викингур Рейкьявик
2% (2)
5:0 Викингур Рейкьявик
2% (2)
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