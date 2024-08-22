  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Викингур Рейкьявик
5:0
Конец матча
УЭ Санта-Колома
0'
1:0
29' Гол
Хансен Николай
45' Красная карточка
Гарсия Кристиан
1:0
45' Не забитый пенальти
Трандарсон Арон-Элис
51' Желтая карточка
Рубио Хесус
2:0
53' Пенальти
Ингимюндарсон Вальдимар
2:0
64' Не забитый пенальти
Ингимюндарсон Вальдимар
3:0
66' Гол
Ванхамар Гуннар
4:0
75' Гол
Ингимюндарсон Вальдимар
5:0
90' Гол
Хансен Николай
90'+6

Ход матча

29'
Хансен Николай
(Сигурпалсон Ари)
1:0
45'
 
Гарсия Кристиан
45'
Трандарсон Арон-Элис
1:0
46'
 
Рубио Хесус
Miguel Lopez
46'
 
Eric Ruiz
David Virgili
51'
 
Рубио Хесус
53'
Ингимюндарсон Вальдимар
2:0
61'
Атласон Давид-Эрн
Фьолусон Йон Гудни
 
64'
Ингимюндарсон Вальдимар
2:0
66'
Ванхамар Гуннар
3:0
67'
 
Jorge Bolivar
Joaquinete
67'
 
Мартинес Алекс
Youssef El Ghazoui
71'
Ибрахимаджич Тарик
Атласон Давид-Эрн
 
71'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
Тордарсон Стигур
 
75'
Ингимюндарсон Вальдимар
4:0
81'
 
Franco de Jesus
Bilal El Bakkali Salah
84'
Гюдьоунссон Хельги
Сигурпалсон Ари
 
84'
Хаукссон Оскар
Агнарссон Эрлингюр
 
90'
Хансен Николай
5:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 12 Удары в створ 0
  • 13 Угловые 0
  • 2 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 102
Викингур Рейкьявик 93.1% (95)
X 6.9% (7)
УЭ Санта-Колома 0% (0)
Все прогнозы
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
5
Фьолусон
Йон
Гудни
21
Трандарсон
Арон-Элис
11
Тордарсон
Стигур
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
7
Агнарссон
Эрлингюр
17
Сигурпалсон
Ари
23
Хансен
Николай
II
13
Alex
Ruiz
5
Miguel
Lopez
48
Чете
4
Гарсия
Кристиан
II
17
Гомес
Адриан
10
Pablo
Molina
6
Youssef
El
Ghazoui
8
Моэдано
Андрес
22
David
Virgili
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
11
Joaquinete
Викингур Рейкьявик
4-3-2-1
УЭ Санта-Колома
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 3 (1) 0.6
Хансен Николай II 3 0.6
Трандарсон Арон-Элис 2 0.4
Ванхамар Гуннар 1 0.2
Сигурпалсон Ари 0 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 2 0
Гуннарссон Карл 2 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Тордарсон Стигур 1 0
Джурич Даниэл-Деян 1 0
УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Кристиан II 0 1
Рубио Хесус II 1 0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Викингур Рейкьявик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1 Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1
Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3
ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 2:0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
УЭ Санта-Колома

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Викингур Рейкьявик
УЭ Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Miguel Lopez уходит с поля. Рубио Хесус II выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Трандарсон Арон-Элис пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Гарсия Кристиан II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 43'
      Гарсия Кристиан II получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Ари Сигурпалссон сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Хансен Николай II бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vikin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Викингур Рейкьявик 93.1% (95)
    X 6.9% (7)
    УЭ Санта-Колома 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Викингур Рейкьявик 5:0 УЭ Санта-Колома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 5:0 УЭ Санта-Колома

    Исход игры
    Викингур Рейкьявик
    93.1% (95)
    Ничья
    6.9% (7)
    УЭ Санта-Колома
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.6% (40)
    Меньше
    60.4% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    31.68% (32)
    Нет
    68.32% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Викингур Рейкьявик
    42.2% (43)
    2:1 Викингур Рейкьявик
    15.7% (16)
    1:0 Викингур Рейкьявик
    11.8% (12)
    3:0 Викингур Рейкьявик
    8.8% (9)
    3:1 Викингур Рейкьявик
    7.8% (8)
    1:1 Ничья
    4.9% (5)
    4:0 Викингур Рейкьявик
    2% (2)
    5:0 Викингур Рейкьявик
    2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный