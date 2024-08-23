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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Аланьяспор
1:1
Конец матча
Гёзтепе
0'
11' Желтая карточка
Тиянич Давид
17' Желтая карточка
Солет Исаак
24' Желтая карточка
Гюнтер Корай
38' Желтая карточка
Караджа Эфеджан
0:1
45' Гол
Heliton
1:1
48' Гол
Оздемир Юсуф
62' Желтая карточка
Мпуту Малкольм-Бокеле
90'+5

Ход матча

11'
 
Тиянич Давид
17'
 
Солет Исаак
20'
 
Эрдоган Доган
Тиянич Давид
24'
 
Гюнтер Корай
38'
Караджа Эфеджан
 
45'
0:1
Heliton
48'
Оздемир Юсуф
(Макута Гайус)
1:1
57'
Дурсун Сердар
Лопеш Рони
 
59'
 
Жуан Бланко
Канатсизкуш Кубилай
59'
 
Мпуту Малкольм-Бокеле
Дисмас Новатус
62'
 
Мпуту Малкольм-Бокеле
79'
 
Мацуки Курю
Солет Исаак
79'
 
Алтыкардеш Таха
Гюнтер Корай
81'
Лима Нуно
Байыр Фуркан
 
87'
Жанвье Николя
Караджа Эфеджан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
11
Лопеш
Рони
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Кордова
Серхио
97
Лис
Матеуш
22
Гюнтер
Корай
5
Heliton
20
Дисмас
Новатус
24
Нильсен
Лассе
66
Silva
43
Тиянич
Давид
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
9
Канатсизкуш
Кубилай
79
Romulo
Cruz
Аланьяспор
4-2-3-1
Гёзтепе
5-3-2

История личных встреч

Аланьяспор
Гёзтепе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
3:3
ТМК
1:0
С
0:1
С
3:2
С
1:0
С
1:1
С
3:3
ПЛТ
2:1
ПЛТ
1:1

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.83

Среднее время на гол

78
49

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
0.86

Среднее время на гол

49
105

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.31

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

61
68

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 0.67
Оздемир Юсуф 1 0.33
Балковец Юре 1 (1) 0.33
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Heliton 1 0.33
Гюнтер Корай 1 0.33
Romulo Cruz 1 0.33
Жуан Бланко 0 0
Тиянич Давид 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караджа Эфеджан 1 0
Балковец Юре 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Алити Фидан 1 0
Лима Нуно 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюнтер Корай 2 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 2 0
Тиянич Давид 1 0
Солет Исаак 1 0
Anthony Dennis 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3
Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 0:0 Бандырмаспор - Гёзтепе 0:2

Результаты матчей

Аланьяспор
Гёзтепе

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Эюпспор Сайс Самуэль 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Гёзтепе Гюнтер Корай 2
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Heliton бьет в цель!
  • 38'
    Караджа Эфеджан получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Гюнтер Корай получил желтую карточку от судьи
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