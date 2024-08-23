Тур: 3. Стадион: GAIN Park Stadyumu.
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаТиянич Давид
17' Желтая карточкаСолет Исаак
24' Желтая карточкаГюнтер Корай
38' Желтая карточкаКараджа Эфеджан
0:1
45' ГолHeliton
1:1
48' ГолОздемир Юсуф
62' Желтая карточкаМпуту Малкольм-Бокеле
90'+5
Ход матча
11'
17'
24'
38'
45'
0:1
48'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
11
Лопеш
Рони
88
Оздемир
Юсуф
97
Лис
Матеуш
22
Гюнтер
Корай
5
Heliton
66
Silva
43
Тиянич
Давид
94
Солет
Исаак
79
Romulo
Cruz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Ismail Zehir
-
-
22 Bera Ceken
-
23 Mert Bayram
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 SilvaЗащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
79 Romulo CruzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жуан БланкоНападающий
-
77 Ogun Bayrak
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
Аланьяспор
Гёзтепе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.83
Среднее время на гол
78
49
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
0.86
Среднее время на гол
49
105
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.31
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
61
68
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|2
|0.67
|Оздемир Юсуф
|1
|0.33
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.33
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Heliton
|1
|0.33
|Гюнтер Корай
|1
|0.33
|Romulo Cruz
|1
|0.33
|Жуан Бланко
|0
|0
|Тиянич Давид
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Балковец Юре
|1
|0
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|2
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Солет Исаак
|1
|0
|Anthony Dennis
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Аланьяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1
Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3
Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 0:0 Бандырмаспор - Гёзтепе 0:2
Результаты матчей
Аланьяспор
Гёзтепе
Точный счет
1:1
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Гёзтепе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|2
|Сивасспор
|Радакович Урош
|2
|Бешикташ
|Силва Рафа
|2
|Эюпспор
|Сайс Самуэль
|2
|Аланьяспор
|Кордова Серхио
|2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Гёзтепе
|Гюнтер Корай
|2
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|2