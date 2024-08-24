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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Сивасспор
0:1
Конец матча
Эюпспор
0'
0:1
8' Гол
Кутуджу Ахмед
14' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
71' Желтая карточка
Камара Самба
90' Желтая карточка
Бальде Диао Кейта
90' Желтая карточка
Melih Kabasakal
90' Желтая карточка
Озер Берке
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Кутуджу Ахмед
(Melih Kabasakal)
14'
 
Кутуджу Ахмед
59'
 
Бингол Тайфур
Эркин Джанер
59'
 
Акбунар Халиль
Бруно Джанни
70'
Мутуссами Самуэль
Притчард Алекс
 
70'
Бальде Диао Кейта
Башсан Эмрах
 
71'
Камара Самба
 
72'
 
Сайс Самуэль
Акбаба Эмре
72'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Кутуджу Ахмед
79'
 
Качар Тугай
Мераш Умут
81'
Bekir Boke
Камара Самба
 
81'
Пуггурас Ахиллеас
Jan Bieganski
 
90'
Бальде Диао Кейта
 
90'
 
Melih Kabasakal
90'
 
Озер Берке

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
13
Николич
Джордже
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
14
Камара
Самба
7
Палули
Мурат
15
Jan
Bieganski
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
10
Притчард
Алекс
9
Манай
Рей
1
Озер
Берке
77
Мераш
Умут
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
57
Melih
Kabasakal
8
Акбаба
Эмре
99
Бруно
Джанни
18
Мидтше
Фредрик
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
Сивасспор
5-4-1
Эюпспор
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 0.67
Притчард Алекс 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 2 0.67
Кутуджу Ахмед 1 0.33
Бруно Джанни 1 0.33
Акбунар Халиль 1 0.33
Тиам Маме 1 0.33
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 1 1
Бальде Диао Кейта 1 0
Камара Самба 1 0
Тургунбаев Азизбек 1 0
Jan Bieganski 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Озер Берке 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1
Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3
Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Эюпспор - Кечиоренгюджю 2:0

Результаты матчей

Сивасспор
Эюпспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Коньяспор
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Коньяспор
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Коньяспор
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Эюпспор Сайс Самуэль 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Гёзтепе Гюнтер Корай 2
Эюпспор Melih Kabasakal 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Кутуджу Ахмед получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Melih Kabasakal сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Кутуджу Ахмед бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сивасспор 0:1 Эюпспор онлайн

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