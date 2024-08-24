Тур: 3. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
0:1
8' ГолКутуджу Ахмед
14' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
71' Желтая карточкаКамара Самба
90' Желтая карточкаБальде Диао Кейта
90' Желтая карточкаMelih Kabasakal
90' Желтая карточкаОзер Берке
90'+6
Ход матча
8'
0:1
14'
71'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
14
Камара
Самба
17
Башсан
Эмрах
77
Мераш
Умут
88
Эркин
Джанер
99
Бруно
Джанни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Bekir Boke
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Качар ТугайПолузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
-
71 Birkan Tetik
-
Главный тренер: Kerem Yavas
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радакович Урош
|2
|0.67
|Притчард Алекс
|0
|0
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|2
|0.67
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.33
|Бруно Джанни
|1
|0.33
|Акбунар Халиль
|1
|0.33
|Тиам Маме
|1
|0.33
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|1
|1
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Тургунбаев Азизбек
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Озер Берке
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сивасспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Сивасспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1
Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3
Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Эюпспор - Кечиоренгюджю 2:0
Результаты матчей
Сивасспор
Эюпспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Эюпспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|2
|Сивасспор
|Радакович Урош
|2
|Бешикташ
|Силва Рафа
|2
|Эюпспор
|Сайс Самуэль
|2
|Аланьяспор
|Кордова Серхио
|2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Гёзтепе
|Гюнтер Корай
|2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|2