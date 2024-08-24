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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Бодрумспор
3:1
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Демирбаг Адиль
2:0
40' Гол
Пушкаш Георге
43' Желтая карточка
Samet Yalcin
2:1
45' Гол
Педринью Роша
47' Желтая карточка
Евтович Марко
3:1
88' Пенальти
Озер Кенан
90' Желтая карточка
Озер Кенан
90' Желтая карточка
Словик Якуб
90'+8

Ход матча

28'
Демирбаг Адиль
1:0
40'
Пушкаш Георге
(Musah Mohammed)
2:0
43'
Samet Yalcin
 
45'
2:1
Педринью Роша
46'
 
Боатенг Эммануэль III
Filip Damjanovic
47'
 
Евтович Марко
65'
 
Ибрахимоглу Мелих
Эрдоган Юсуф
65'
 
Ндао Алассан
Алексич Даниел
74'
Celal Dumanli
Пушкаш Георге
 
77'
Бильсель Эге
Uzeyir Ergun
 
79'
 
Гедикли Эмрехан
Юлгюн Огулджан
83'
Озер Кенан
Димитров Здравко
 
83'
Gabriel Obekpa
Samet Yalcin
 
83'
Челюстка Ондржей
Байракдар Гокдениз
 
88'
Озер Кенан
3:1
90'
Озер Кенан
 
90'
 
Словик Якуб

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Соуза
Диогу
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
41
Байракдар
Гокдениз
8
Samet
Yalcin
16
Фреди
Гомеш
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
33
Filip
Damjanovic
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
35
Юлгюн
Огулджан
10
Эрдоган
Юсуф
8
Педринью
Роша
9
Алексич
Даниел
22
Найир
Умут
Бодрумспор
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бодрумспор
Коньяспор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 1 0.33
Димитров Здравко 1 0.33
Озер Кенан 1 (1) 0.33
Uzeyir Ergun 0 0
Musah Mohammed 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 2 0.67
Алексич Даниел 1 0.33
Найир Умут 1 0.33
Юлгюн Огулджан 1 0.33
Эрдоган Юсуф 0 0
Демирбаг Адиль 0 0
Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 2 0
Озер Кенан 1 0
Samet Yalcin 1 0
Celal Dumanli 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алексич Даниел 1 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Найир Умут 1 0
Педринью Роша 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Коньяспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
Бодрумспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
0
Бодрумспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Коньяспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0
Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0 Умраниеспор - Бодрумспор 1:2
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1
Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0

Результаты матчей

Бодрумспор
Коньяспор

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Аланьяспор
 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Эюпспор Сайс Самуэль 2
Коньяспор Педринью Роша 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Гёзтепе Гюнтер Корай 2
Эюпспор Melih Kabasakal 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Г О О О О Л - Pedrinho бьет в цель!
    • 43'
      Samet Yalcin получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Musah Mohammed сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
    • 28'
      Г О О О О Л - Демирбаг Адиль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бодрумспор 3:1 Коньяспор онлайн

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