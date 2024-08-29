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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
УЭ Санта-Колома
0:0
Конец матча
Викингур Рейкьявик
0'
14' Желтая карточка
Тордарсон Стигур
40' Желтая карточка
Youssef El Ghazoui
41' Желтая карточка
Miguel Lopez
50' Желтая карточка
Моэдано Андрес
53' Желтая карточка
Ванхамар Гуннар
55' Желтая карточка
Marcos Blasco
69' Желтая карточка
Dadi Jonsson
76' Желтая карточка
Хансен Николай
79' Желтая карточка
Санто Фернандо
90' Желтая карточка
Рубио Хесус
90' Желтая карточка
Чете
90'+4

Ход матча

14'
 
Тордарсон Стигур
40'
Youssef El Ghazoui
 
41'
Miguel Lopez
 
46'
 
Ибрахимаджич Тарик
Гуннарссон Карл
46'
Моэдано Андрес
Youssef El Ghazoui
 
46'
 
Джурич Даниэл-Деян
Агнарссон Эрлингюр
50'
Моэдано Андрес
 
53'
 
Ванхамар Гуннар
55'
Marcos Blasco
 
58'
Санто Фернандо
David Virgili
 
58'
Joaquinete
Jorge Bolivar
 
59'
Мартинес Алекс
Miguel Lopez
 
67'
 
Dadi Jonsson
Тордарсон Стигур
67'
 
Гюдьоунссон Хельги
Сигурпалсон Ари
69'
 
Dadi Jonsson
73'
Franco de Jesus
Bilal El Bakkali Salah
 
74'
 
Sveinn Thorkelsson
Фьолусон Йон Гудни
76'
 
Хансен Николай
79'
Санто Фернандо
 
90'
Рубио Хесус
 
90'
Чете
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 111
УЭ Санта-Колома 13.5% (15)
X 14.4% (16)
Викингур Рейкьявик 72.1% (80)
Все прогнозы
1
Наварро
Хуанпе
2
Рубио
Хесус
II
48
Чете
20
Eric
Ruiz
3
Marcos
Blasco
10
Pablo
Molina
6
Youssef
El
Ghazoui
5
Miguel
Lopez
22
David
Virgili
27
Bilal
El
Bakkali
Salah
7
Jorge
Bolivar
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
5
Фьолусон
Йон
Гудни
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
11
Тордарсон
Стигур
7
Агнарссон
Эрлингюр
23
Хансен
Николай
II
17
Сигурпалсон
Ари
УЭ Санта-Колома
4-3-3
Викингур Рейкьявик
4-3-3

История личных встреч

УЭ Санта-Колома
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингимюндарсон Вальдимар 3 (1) 0.5
Хансен Николай II 3 0.5
Трандарсон Арон-Элис 2 0.33
Ванхамар Гуннар 1 0.17
Сигурпалсон Ари 0 0

Карточки

УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Хесус II 2 0
Гарсия Кристиан II 0 1
Miguel Lopez 1 0
Моэдано Андрес 1 0
Чете 1 0
Youssef El Ghazoui 1 0
Marcos Blasco 1 0
Санто Фернандо 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 2 0
Гуннарссон Карл 2 0
Тордарсон Стигур 2 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Хансен Николай II 1 0
Ванхамар Гуннар 1 0
Джурич Даниэл-Деян 1 0
Dadi Jonsson 1 0

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
6
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1
Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1

Результаты матчей

УЭ Санта-Колома
Викингур Рейкьявик

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

УЭ Санта-Колома
Викингур Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Miguel Lopez получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Youssef El Ghazoui получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Тордарсон Стигур получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    УЭ Санта-Колома 13.5% (15)
    X 14.4% (16)
    Викингур Рейкьявик 72.1% (80)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:0 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    УЭ Санта-Колома
    13.5% (15)
    Ничья
    14.4% (16)
    Викингур Рейкьявик
    72.1% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    53.21% (58)
    Нет
    46.79% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Викингур Рейкьявик
    24.3% (27)
    0:2 Викингур Рейкьявик
    23.4% (26)
    1:1 Ничья
    12.6% (14)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    12.6% (14)
    1:3 Викингур Рейкьявик
    9% (10)
    2:1 УЭ Санта-Колома
    6.3% (7)
    1:0 УЭ Санта-Колома
    5.4% (6)
    0:3 Викингур Рейкьявик
    1.8% (2)
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