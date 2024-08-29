Стадион: Насьонал.
0:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТордарсон Стигур
40' Желтая карточкаYoussef El Ghazoui
41' Желтая карточкаMiguel Lopez
50' Желтая карточкаМоэдано Андрес
53' Желтая карточкаВанхамар Гуннар
55' Желтая карточкаMarcos Blasco
69' Желтая карточкаDadi Jonsson
76' Желтая карточкаХансен Николай
79' Желтая карточкаСанто Фернандо
90' Желтая карточкаРубио Хесус
90' Желтая карточкаЧете
90'+4
Ход матча
14'
41'
50'
53'
55'
69'
76'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
7 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
48
Чете
20
Eric
Ruiz
10
Pablo
Molina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
48 ЧетеЗащитник
-
20 Eric RuizЗащитник
- Защитник
-
10 Pablo MolinaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Гомес АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Alex Ruiz
-
11 Joaquinete
-
-
-
-
Главный тренер: Boris Anton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
УЭ Санта-Колома
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3 (1)
|0.5
|Хансен Николай II
|3
|0.5
|Трандарсон Арон-Элис
|2
|0.33
|Ванхамар Гуннар
|1
|0.17
|Сигурпалсон Ари
|0
|0
Карточки
УЭ Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Хесус II
|2
|0
|Гарсия Кристиан II
|0
|1
|Miguel Lopez
|1
|0
|Моэдано Андрес
|1
|0
|Чете
|1
|0
|Youssef El Ghazoui
|1
|0
|Marcos Blasco
|1
|0
|Санто Фернандо
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|2
|0
|Гуннарссон Карл
|2
|0
|Тордарсон Стигур
|2
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Хансен Николай II
|1
|0
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0
|Dadi Jonsson
|1
|0
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
6
УЭ Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 РФШ Рига - УЭ Санта-Колома 7:0 УЭ Санта-Колома - РФШ Рига 0:2 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0
УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 ФК Балкани - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - ФК Балкани 1:2 КПР - УЭ Санта-Колома 2:0 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 1:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:2 УЭ Санта-Колома - Пас-де-ла-Каса 2:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 0:1 Ордино - УЭ Санта-Колома 1:2 УЭ Санта-Колома - Пенья Энкарнада 1:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 0:3 УЭ Санта-Колома - Пенья 1:0 УЭ Санта-Колома - CF Esperanca 2:0 Атлетик Америка - УЭ Санта-Колома 0:1
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Викингур Рейкьявик - УЭ Санта-Колома 5:0 Викингур Рейкьявик - Акранес 1:2 Флора Таллин - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Вестри 1:1
Викингур Рейкьявик - Флора Таллин 1:1 Хабнарфьордюр - Викингур Рейкьявик 2:3 Эгнатия - Викингур Рейкьявик 0:2 Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1
Результаты матчей
УЭ Санта-Колома
Викингур Рейкьявик
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
5:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
УЭ Санта-Колома
Викингур Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Ларн
|Галлахер Кристофер
|1 3
Прогнозы на матч УЭ Санта-Колома 0:0 Викингур Рейкьявик
Исход игры
УЭ Санта-Колома
13.5% (15)
Ничья
14.4% (16)
Викингур Рейкьявик
72.1% (80)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
53.21% (58)
Нет
46.79% (51)
Популярный счёт
1:2 Викингур Рейкьявик
24.3% (27)
0:2 Викингур Рейкьявик
23.4% (26)
1:1 Ничья
12.6% (14)
0:1 Викингур Рейкьявик
12.6% (14)
1:3 Викингур Рейкьявик
9% (10)
2:1 УЭ Санта-Колома
6.3% (7)
1:0 УЭ Санта-Колома
5.4% (6)
0:3 Викингур Рейкьявик
1.8% (2)
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